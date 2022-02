Nuevo unicornio argentino: qué hace Technisys, la tecnológica vendida en u$s1.100 millones

La fintech que tiene una trayectoria de más de 20 años se vendiò en u$s1..100 de dólares convirtiéndola en el nuevo unicornio local

Miguel Santos es el CEO de Technisys, una compañia que fundó su hace más de 20 años, la hizo crecer de manera orgánica y sostenida y hoy la vendió en u$s1.100 millones de dólares, según confirmó The Wall Street Jornal esta mañana.

Esta firma se dedica a proveer soluciones de banca digital para bancos y su comprador es SoFi Technologies, una compañía de finanzas personales que cotiza en Nasdaq.

"La idea es que Technisys siga como una compañía independientes sirviendo a todos sus clientes, ahora con otra escala, perspectivas y acceso a la inversión. Yo me quedo en la compañía con todo el equipo: no me voy a perder la oportunidad tan grande que tenemos por delante", dijo el CEO.

¿Quién es Santos?

Miguel "Mike" Santos es conocido dentro del mundo Fintech y las finanzas digitales de Latinoamérica por ser un pionero y un visionario.

Respecto a cuál es el objetivo de su empresa, Santos contó que, ante el panorama de "transformación global, Technisys decidió concentrarse en ayudar a los bancos de nivel medio, de segunda o tercera categoría que normalmente tienen un camino difícil porque necesitan competir con las grandes empresas de tecnología.

Además, muchos no saben cómo hacerlo; a veces no tienen los recursos. Su mundo se está "plataformizando" de a poco, por decirlo de alguna manera."

"Somos una empresa de tecnología en banca digital que ofrece soluciones para que los bancos puedan distinguirse por su experiencia del cliente, vender más y reducir mucho el tiempo de comercialización a la hora de lanzar nuevos servicios financieros", comentó.

"Nosotros armamos una plataforma que permite que ese tipo de bancos creen experiencias digitales positivas e inteligentes de manera rápida y efectiva sin salir del ecosistema. Incluso pueden abrir sus API para jugar con ese ecosistema en unos meses, algo que quizás antes les tomaba un par de años y costaba mucha plata", aseguró el CEO.

Con sus servicios y soluciones para el sector bancario y financieron Santos ha logrado crear una compañía que opera en 15 países

Actualmente Technisys se está concentrando en "Latinoamérica pero también en los mercados de EE.UU. y Canadá. Solo en EE.UU. hay más de 600 bancos de segunda y tercera categoría y servicios financieros.

En 2020 recibieron u$s 50 millones en fondos de Riverwood, con lo cual aceleraron el crecimiento y continuron invirtiendo en nuestras tecnologías. Este año nuestros ingresos se acercan a los u$s 50 millones.

"Tenemos 600 empleados por toda América. Tenemos una plataforma propia ejecutándose en clientes de más de 15 países en este momento. Y tenemos unos 50 clientes que ya están en la plataforma." , afirmó.

Para este año, Technisys cuenta un presupuesto para innovación de u$s 20 millones, explicando que es la "única manera de estar al frente y posicionar un producto como ganador", indicó Santos durante el Forbes Digital Value Summit.

La situación en la pandemia

Asimismo, Santos deslizó que al principio fue "preocupante" porque muchos cierres de contratos con clientes no se pudieron hacer dado a que éstos tuvieron que mover el foco hacia otro tipo de cuestiones.

"En los primeros meses de pandemia se frenaron las ventas y el crecimiento"; aunque luego, "ya para julio o agosto, aparecieron nuevos negocios" que antes no estaban en consideración.

"Esto tuvo que ver con una aceleración de todos los procesos de digitalización que hubo por el coronavirus. El consumo digital se acrecentó y eso resultó positivo. En nuestro caso, que vendemos a bancos, fintechs, telcos, mucho más", aseveró.

Con sus cifras de facturación actuales más las inversiones que está recibiendo, Technisys podría convertirse en el próximo unicornio argentino

Hace unas semanas, Santos habìa revelado a Forbes que la empresa estaba pronto a levantar otra ronda de capital en 2021, "con un monto mayor que la vez pasada".

La valuaciones para este tipo de compañías están bastante altas gracias a otras empresas del sector que salieron públicas y se encuentran con un gran presente. Sin embargo, Santos reconoció que no intenta concentrase en eso sino en "crear una compañía trascedente".

"Quizás el hecho de haber invertido 20 años te saca un poco la ansiedad. Somos especialistas de esto y queremos ser el Amazon de servicios financieros. La idea que, el día que nos vayamos a hacer otra cosa, haya gente talentosa que la siga", sostuvo.