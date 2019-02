Plataforma argentina premiada por el Banco Central innova en segmento créditos online

Maximiliano Isa Pavía, socio de TuCuota.Online, cuenta como su software de automatización de préstamos online -que conecta a usuarios con comercios, profesionales y entidades financieras- obtuvo un premio del Programa de Innovación impulsado del Banco Central

El sector crediticio en Argentina viene experimentando un crecimiento sostenido a pesar del aumento de las tasas de interés derivadas de la actual coyuntura económica. En esta oportunidad, Maximiliano Isa Pavía, magíster en finanzas y socio de TuCuota.Online, habla de proyecto, que obtuvo el segundo premio del Programa de Innovación impulsado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), que propone conectar a comercios, entidades financieras con usuarios, brindando diferentes alternativas de financiación y préstamos.

Innovar a partir de la experiencia

Dentro de las actividades que engloban al segmento de créditos online, se destacan la canalización de fondos y la mediación financiera. En este contexto, TuCuota se presenta como una solución para que pequeñas y medianas empresas y profesionales puedan financiar a sus clientes, minimizando los riesgos y sin realizar una inversión inicial.

"Como nuestra plataforma lo que hace es automatizar los procesos de préstamos y aprobar los préstamos online inmediatamente, se puede adaptar a varios tipos de negocio, ya sea mutuales, comercios como también profesionales o vendedores particulares", comentó Maximiliano Isa Pavía, a la vez que reconoció que en muchos casos el software se va ajustando a partir de las necesidades que presentan los clientes.

Premiados por el Banco Central

El Programa de Innovación Financiera del BCRA es una iniciativa que forma parte de una agenda de inclusión financiera, que incorpora la innovación tecnológica para el desarrollo de servicios financieros más accesibles y sostenibles.

En 2018, se presentaron más de 125 proyectos sobre los desafíos de trabajo que plantea la Argentina desde la Alianza Global para la Inclusión Financiera para el G20 2018. En se marco, TuCuota resultó premiado, junto otros dos proyectos: la startup Front, una plataforma que permite ahorrar mediante objetivos y Transparenta una plataforma que brinda información pública sobre créditos e inversiones que ofrecen los diferentes bancos.

Al referirse al premio otorgado por el BCRA, el ejecutivo de TuCuota sostuvo: "Este reconocimiento nos dio fuerzas y energías para saber que estábamos yendo en el camino correcto, además de ayudarnos a mejorar el proyecto y abrirnos puertas a nuevas posibilidades".

Entre el riesgo y la oportunidad

Al ser consultado por el panorama del segmento de créditos online, consideró que es un momento de "mucho movimiento para el sector", ya que muchos jugadores que estaban el año pasado ya no están, en tanto "se está generando un hueco bastante grande en el mercado de financiadores".

"Desde mediados del año pasado, con la devaluación y el aumento de las tasas de interés, los bancos se retiraron de la oferta de préstamos, entonces toda esa demanda que antes satisfacían los bancos comenzó a volcarse hacia los préstamos online", comentó Isa Pavía, al tiempo que remarcó: "El problema es que el riesgo de entrar en este momento a financiar es bastante alto, porque al estar tan altas las tasas, los clientes que buscan este tipo de crédito son los que presentan más alto riesgo."

Regular sin frenar el crecimiento

Actualmente, las Fintech que otorgan créditos no están reguladas por el BCRA, en tanto no realicen intermediación financiera. En tal sentido, Isa Pavía considera necesario que exista algún tipo de control sobre el sector para poder establecer reglas claras ya que "muchas veces sucede que quienes buscan créditos online no tienen real conocimiento de las tasas a las que están accediendo".

También sostuvo que en Argentina la experiencia en regulación muchas veces detuvo el crecimiento del sector porque esta "no terminaba de entender los intereses y las necesidades de cada uno de los actores que formaba parte de el". Al referirse al segmento de créditos online, Isa Pavía sostuvo: "creo que en este caso se está tratando de ver cómo se plantea el escenario, entender quiénes son los jugadores, cuáles son los problemas a los que se enfrentan, y a partir de eso desarrollar una regulación que no frene al sector y que beneficie a todas las partes".

Fomentando la transparencia

Esta falta de regulación -sumada a la coyuntura económica actual- sin duda repercute en la variabilidad de las tasas de interés, que en muchos casos no son mostradas a los clientes y se vuelven inviables. En tal sentido, Isa Pavía sostiene que "no hay transparencia en el canal online", en tanto es algo que desde la plataforma TuCuota pretenden modificar.

"Muchas veces hago de cliente testigo, aplico préstamos online de prueba, para ver cómo es el proceso, qué tan transparente es y es muy difícil saber qué tasa se está pagando porque te muestran la cuota, pero no la tasa", comentó, además de reconocer que -al no haber una referencia común- es complicado saber cuál es el crédito más caro.

De esta manera, TuCuota está pensada que las personas puedan ver la tasa que están pagando, más allá de la cuota, en tanto se está trabajando para exigirles a aquellas entidades que quieran financiar a través de la plataforma que muestren una referencia común para que los clientes puedan conocer la tasa y así elegir, concluyó Reporte Fintech.