Beneficios AFIP para desarrollar una idea: el paso a paso para los subsidios en Economía del Conocimiento

La ley que fue reformulada por el Gobierno pone el foco en las Pymes, que deberán obtener un certificado especial para acceder a los incentivos

La Ley de Economía del Conocimiento de la era K fue "remodelada" para beneficiar más a las pequeñas y medianas empresas, las cuales deberán obtener el Certificado de Empresas MiPyme para acceder a subsidios, exenciones impositivas y otros incentivos.

"Para las que ya están inscriptas, la vigencia de este documento se extiende hasta el último día del cuarto mes posterior al cierre de ejercicio. Para renovarlo, hay que recategorizar la empresa durante ese mes", precisa a iProUP Silvia Tedin, socia de SMS-San Martin Suárez y Asociados.

Según la experta, para descargar y consultar este comprobante, deberá ingresar a la Plataforma de Trámites a Distancia (TAD). Advierte que "desde abril 2020, la renovación en el Registro MiPyme es automática para aquellas que tengan presentadas las declaraciones juradas de IVA y cargas sociales de los últimos 3 ejercicios".

"Las únicas que deberán terminar su gestión manualmente serán las que recién empiezan y las que sean parte de un grupo económico, tengan vinculación con compañías extranjeras o estén exentas en el IVA", puntualiza la experta.

Tedin detalla cómo son los pasos a efectuar para obtener el Certificado MiPyme:

1) Ingresar al sitio de AFIP con CUIT y Clave Fiscal

2) Entrar al Administrador de Relaciones de Clave Fiscal

3) Pulsar la opción Habilitar Servicio

4) Seleccionar el logo de AFIP. Luego, en Servicios Interactivos, buscar y seleccionar el servicio PYMES Solicitud de Categorización y/o Beneficios

5) Presionar el botón Confirmar

6) Para que el servicio aparezca en e menú, hay que cerrar la sesión y volver a ingresar con Clave Fiscal

7) Entrar al servicio PYMES Solicitud de Categorización y/o Beneficios

8) Apretar el botón Nuevo

9) A continuación, se abrirá una nueva pantalla en la que se mostrarán los siguientes datos. Pulsar Aceptar

10) Completar una nueva declaración jurada (formulario 1272). En la primera pantalla se visualizará la solapa Datos informativos y los períodos fiscales cerrados en los que la firma estuvo inscripta en IVA. Se considerarán los últimos tres periodos fiscales cerrados

En esta solapa se deberá manifestar que se solicita la categorización como Micro, Pequeña o Mediana Empresa Tramo 1 y 2. Luego, se deberá optar por cancelar el IVA por trimestre.

En caso de sólo querer categorizarse, se seleccionará la opción NO. Y pulsar Siguiente.

Si se trata de una empresa vinculada, controlante o controlada, se desplegará una pantalla donde se seleccionará el país de constitución de la sociedad y de la CUIT seleccionada.

Para el supuesto que esté controlada o vinculada por una sociedad constituida en el extranjero, ésta deberá remitir sus últimos tres balances a la Mesa de entradas del Ministerio de Producción (Julio A. Roca 651, Ciudad de Buenos Aires).

11) En las solapas de Periodos Fiscales se deberá informar la suma de ventas obtenidas por cada actividad que deberá coincidir con el total que arroja el sistema. Luego se seleccionará Siguiente. Esto se deberá realizar por tantos períodos fiscales que solicite el aplicativo, o sea, por los últimos tres.

12) Una vez consignada la información, se puede adjuntar la declaración jurada seleccionando el botón Presentar.

Se mostrará el siguiente mensaje de confirmación y deberá seleccionarse Sí.

13) Se verá la respuesta a la solicitud de inscripción en el Registro en el Domicilio Fiscal Electrónico de AFIP y se recibirá el Certificado MiPyme en la bandeja de notificaciones de TAD. En caso de no recibirlo, se puede descargar ingresando el número de transacción.

Quiénes pueden obtener el certificado

"El 1 de abril se actualizaron los límites de facturación anual, expresados en pesos, de las micro, pequeñas y medianas empresas para el encuadre de estas en sus distintas categorías", recuerda Tedin y brinda los siguientes topes por sector:

Límites de ventas totales anuales expresadas en pesos ($):

Límites de personal ocupado:

En tanto, también hay un tope de activos que pueden poseer las Pymes: $193 millones.

Apoyo a la competitividad pyme

Tedin remarca que "para las empresas con desarrollos tecnológicos que no encuadren en la Ley de Economía del Conocimiento, el Gobierno relanzó el Programa de Apoyo a la Competividad Pyme 2021", el cual se basa en los siguientes cinco ejes:

Digitalización

Diseño en la producción

Prácticas Sustentables (desarrollo ambiental por ejemplo)

Optimización y Certificación de Procesos para la producción

Desarrollo de Exportaciones

La Secretaría de Pyme y Emprendedores ya procedió a convocar a la presentación de Proyectos de Desarrollo Empresarial (PDE) para permitir el acceso de estas firmas a servicios de asistencia técnica y capacitación, a través del reintegro parcial de su implementación vía la entrega de Aportes no Reembolsables (ANR).

La convocatoria se halla abierta para las MiPymes Tramo 1 que desarrollen actividades elegibles y que posean una antigüedad mínima de dos años. La asistencia financiera podrá ser aplicada al pago de servicios de asistencia técnica, a las compras de bienes de capital asociados, y a las legalizaciones y certificaciones de determinados instrumentos.

"El ANR puede alcanzar un monto máximo de $1,5 millones sin IVA por proyecto y el plazo máximo de ejecución es de ocho meses a partir de su aprobación", señala Tedin.

Y agrega que "el esquema de participación parcial es el de 70% en ANR que pone el Estado y 30% de aporte contraparte. La convocatoria se encontrará abierta hasta agotar su cupo de $1.860 millones o hasta el 31 de diciembre, lo que ocurra en primer lugar".

"A diferencia de 2020 y como una mejora para el acceso de manera más ágil a los beneficios, en esta oportunidad se contará con una etapa de preaprobacion en la que cada Pyme solo tendrá que cargar unos pocos datos de la empresa y el plan de inversiones con un máximo de hasta cinco actividades", enfatiza Tedin.

Según la experta, "recién cuando se preapruebe se cargará toda la información formal y demás documentación requerida. Esto hace que el acceso sea más ágil y no signifique para la Pyme una sobrecarga administrativa si el proyecto no tiene el OK para seguir adelante".

"Otra de las buenas noticias este año es que la convocatoria ya no es cerrada como en el 2020, sino que contará con una ventanilla permanente hasta el 31 de diciembre", comenta Tedin.

Así, una firma "que posea un proyecto de transformación digital o rediseño de productos puede armar el plan de inversiones y acceder con el suficiente tiempo para presentarlo, algo que en 2020 por los tiempos involucrados fue un tanto dificultoso", afirma la especialista.

Otros subsidios a la innovación pyme

Mediante la Resolución 33/2021, la Secretaría de Pymes y Emprendedores lanzó dos nuevas convocatorias de proyectos para el otorgamiento de subsidios (ANR) con fecha de vencimiento en junio.

La primera , denominada "PAC-Innovación", está orientada a impulsar proyectos de la industria 4.0 o a la ampliación de la capacidad instalada, tanto de personas físicas como jurídicas.

"Se pide a los beneficiarios que su primera venta –de existir– haya sido realizada con una antelación no mayor a los dos años de la presentación del proyecto", advierte Tedin, quien enumera las siguientes cuestiones:

Los fondos pueden aplicarse a la compra de activos fijos , intangibles y servicios profesionales, entre otros destinos

, intangibles y servicios profesionales, entre otros destinos El subsidio es de hasta $1,2 millones , en el caso de proyectos de ideación y puesta en marcha; y de hasta $3 millones, en el caso de desarrollo o crecimiento

, en el caso de proyectos de ideación y puesta en marcha; y de hasta $3 millones, en el caso de desarrollo o crecimiento Los ANR cubrirán 85% del costo del proyecto. El cupo total a distribuir será de $130 millones

Por su parte, la segunda convocatoria, denominada "PAC-Impacto", tiene como objetivo asistir a iniciativas de desarrollo sostenible o impacto positivo a nivel regional. Sus características son:

Apoyar proyectos vinculados con gestión ambiental urbana , energías renovables, acceso al agua, salud, inclusión, educación social/ambiental y hábitat social

, energías renovables, acceso al agua, salud, inclusión, educación social/ambiental y hábitat social El subsidio puede alcanzar un monto de $2 millones , de manera de cubrir 85% del proyecto

, de manera de cubrir 85% del proyecto El cupo total a distribuir asciende a $50 millones

En ambos casos, la fecha límite para la presentación de proyectos es el 11 de junio.

Facilitar el crédito

"El Ministerio de Desarrollo Productivo creó el Legajo Único Financiero y Económico (LUFE) con el objetivo de centralizar la información económico-financiera de las Pymes y así simplificar los trámites de sus gestiones crediticias y agilizar de ese modo su acceso al financiamiento", explica Tedin.

Según la experta, se trata de "un reclamo que se venía haciendo desde que se dictó la Ley Pyme", en la que "se pedía una central de balances, que ahora se llamará LUFE, que centralizará los datos y documentación, como estatutos, actas y balances, entre otros".

"Esta información, al estar en un solo lugar y disponible, le va a facilitar y simplificar la vida a la firma y no generará a futuro duplicidad de presentaciones en el sistema financiero privado o público y en organismos oficiales", completa.

Además, Tedin remarca que "este legajo tiene por objetivo desarrollar incentivos especiales, subsidios y otras herramientas que atiendan las necesidades específicas de las pymes y faciliten su interacción con el sector público y el sistema financiero", aclaró Tedin.

De acuerdo con la especialista, "los sujetos alcanzados para la elaboración del Legajo son los monotributistas y los autónomos que ejerzan sus actividades en la Argentina, y también las personas jurídicas y físicas consideradas como micro, pequeñas y medianas empresas".

"Cuando deban reinscribirse en el Registro correspondiente, tendrán la posibilidad de autorizar a que la Secretaría Pyme comparta este legajo con organismos públicos, bancos y entidades financieras públicas y privadas", señala Tedin.

Y concluye: "En concreto, uno de los objetivos primordiales es darle un acceso más ágil al sistema crediticio y a programas de financiamiento dirigidos al sector, en base a información estratégica que surja de ratios e índices que se construyan a futuro en base al legajo de cada Pyme".