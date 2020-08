¿Querés fundar tu startup desde cero?: empezá con este curso dictado por un gurú internacional

Este del fundador de Northweek está hecho desde su "puño y letra", desarrollado a través de todas sus experiencias y vivencias personales

El mercado cuenta ya con multitud de programas de formación, libros sobre startups y materiales de todo tipo si lo que quieres es arrancarte a emprender. Pero en este caso particular, la diferencia con lo que ya ofrece el mercado es que este curso está dictado por uno de los emprendedores sub 30 con más éxito en todo el viejo continente.

Huertas es el cofundador de la marca de gafas de sol Northweek que fue comprada por Hawkers, y ahora el emperador lanzó un proyecto personal muy especial para él.

Este nuevo proyecto, como él dice de su "puño y letra", está basado a través de todas sus experiencias, vivencias personales y adaptado a quienes realmente les interesa saber a los futuros founders de startups.

De 0 a 1 millón

Su nombre es de 0 a 1 millón y este proyecto del que el propio Huertas asegura que: "Realmente este es el curso que a mi me hubiese gustado tener cuando empecé en esto".

El curso está concebido para ayudar a los emprendedores a conseguir su primer millón siguiendo los pasos y las experiencias de Huertas, a través de su propia historia personal de éxito.

Además, la cursada cuenta con más de 10 horas de formación donde los alumnos podrán aprender a crear una startup de cero hasta facturar millones con ella y ganarse la vida por sí mismos.

El aprendizaje es por módulos y al ritmo que cada alumno quiera marcar, no será necesario correr con el resto de los cursantes.

Pero además, también habrá un One to One con Huertas y Mentoring exclusivo para poder tratar con los alumnos sus ideas de negocio de manera mucho más personalizada. Les ayudará a dar forma a sus ideas y a solucionar sus problemas.

Cursos gratis

En el marco de la pandemia por el coronavirus, en el que las personas pasan incontables horas encerradas, las plataformas de cursos vinculadas con la Economía del Conocimiento se movieron con celeridad para aprovechar la mayor demanda.

"Desde que empezó el aislamiento obligatorio, comenzamos a recibir gran cantidad de consultas sobre sí nuestros cursos iban a ser completamente a distancia. Tambíen, respecto a si tendríamos una nueva oferta de capacitaciones bajo la modalidad 100% online", señala a iProUP Ignacio Barrea, director académico de Digital House.

Así, en estas semanas se disparó el número de interesados, sobre todo en temas vinculados con el marketing digital, diseño, manejo de redes sociales y programación.