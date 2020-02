Inteligencia artificial en imágenes y búsquedas virtuales desde el celular: todo lo que se viene en salud 4.0

SMG Innova, el área de innovación de Swiss Medical, lanzó un concurso que abrió sus puertas a innovadores externos. Estos son los proyectos seleccionados

SMG Innova, el área de innovación de Swiss Medical, nació como un sector separado de la organización que incorpora métodos ágiles para el desarrollo de productos que mejoren la experiencia de pacientes, clientes, prestadores empleados. El año pasado, en colaboración con Endeavor, lanzó un concurso que abrió sus puertas a innovadores externos.

A través del concurso, "Swiss Medical puso en marcha una nueva relación con la comunidad de emprendedores", explicó a iProUP Eduardo del Piero, coordinador de SMG Innova, y hoy está incorporando tecnología brindada por startups que surgieron de esa iniciativa.

Los ganadores del concurso aportarán en breve a la app de Swiss Medical inteligencia artificial para colaborar en el diagnóstico por imágenes, como en el caso de Entelai, y la posibilidad de conseguir taller mecánico cerca y más barato en caso de un choque, en el de Iupik.

A través de Acordar, que no ganó pero salió seleccionada entre las diez que podían hacerlo, SMG obtendrá una mejor solución para su gestión de deuda.

"SMG Innova nace en junio 2016 cuando Swiss Medical Group decide darle un nombre a su estrategia de innovación. El propósito fue concentrar todas las actividades que desarrollaría a futuro el grupo, involucrando a todo su personal, sus clientes y socios del negocio: proveedores, prestadores, productores, entre otros", dijo Miguel Blanco, CEO de la empresa.

"La estrategia tiene como objetivo, mediante la introducción de tecnología e innovación, lograr procesos ágiles y orientados, tanto a mejorar la operación como la experiencia de nuestros clientes, internos y externos, como así también la de nuestros socios de negocios", agregó Blanco.

"Para acelerar el proceso de innovación, hemos armado equipos multidisciplinarios dedicados (squads"), conformados por usuarios de las distintas áreas de la compañía, que son incorporados a estos equipos temporariamente y con dedicación exclusiva", explicó el ejecutivo.

Se trata de programadores, expertos en seguridad informática y consultores externos especializados, "todos relocalizados físicamente en un espacio especialmente creado para facilitar la dinámica Agile en el proceso de desarrollo, en el que además participan clientes y socios del negocio", puntualizó.

Del Piano contó que SMG Innova comenzó con cuatro los squads y hoy son diez e involucran a 100 personas, por especial impulso del principal accionista del grupo, Claudio Belocopit, que valora el efecto en los pacientes y clientes.

Muchos de los desarrollos de SMG Innova se canalizaron a mejoras continuas del sitio y de la app de Swiss Medical, tanto respecto de la prepaga como de su compañía de seguros y su ART.

Hoy la solución omnicanal de Swiss Medical permite cotizar y contratar online o a través de la aplicación móvil, e-consultas y seguir el trámite de su accidente laboral en toda sus momentos, entre otras posibilidades. Los prestadores tienen Eco-emergencias, por lo que pueden manejar en forma remota los llamados de las urgencias.

También son soluciones aportadas por SMG Innova el videoperitaje para accidentes automovilísticos; EMI, una solución para contratar personal en forma completamente remota y el software de RPA, que libera de tareas innecesarias a sus recursos humanas al imitar a los humanos.

Asimismo Alexa de Amazon es la plataforma por la que las habitaciones son edificios inteligentes y permite que el paciente pueda manejar por la voz desde su cama en todos los centros de internación de Swiss Medical.

Sin embargo, no todo es tecnología. También está la perra Kira, una mascota para niños internados, a la que se pueden acercar con permiso del servicio de infectología, que es una idea salida de los squads de innovación.

"Se trata de inversiones que no tienen un retorno, pero no es ese el objetivo", precisó Del Piano.

Ahora, la apertura a emprendedores externos sumará novedosos aportes.

Entelai: la inteligencia artificial aplicada al diagnóstico por imágenes

Entelai fue desarrollada por el médico neurólogo e investigador del Fleni, Mauricio Farez, quien desarrolló con Diego Fernández Slezak, doctor en ciencias de la computación y profesor de la UBA.

Consiste en una herramienta que utiliza inteligencia artificial para analizar las imágenes y darle soporte al médico.

Entelai ganó el año pasado el primer premio del concurso del Grupo SMG y Endeavor por $ 600.000.

Ahora Swiss Medical está en negociaciones comerciales con esta empresa para incorporar su software, que en cinco minutos compara las nuevas imágenes con las previas y realiza un informe, a sus herramientas para el diagnóstico médico.

Iupik: a quién recurrir cuando me chocaron el auto

Te puede interesar Emprendedores con acento latino: Google lanza una convocatoria para su programa de emprendedores

Iupik ganó el segundo puesto, por $ 400.000, en el concurso de innovación, que ofrecía la posibilidad de ser partners de Swiss Medical, y está prácticamente contratada por el grupo, comentó Del Piano.

Esta startup ofrece desde hace un año y medio en el mercado un sitio al que se le pueden mandar fotos y videos del choque del auto y así obtener presupuestos para el arreglo de talleres cercanos.

Swiss Medical Seguros, la compañía de seguros de SMG, redireccionará al sitio desde la aplicación móvil, y pondrá el servicio a disposición de todos sus asegurados, no sólo los que tengan una cobertura para el auto.

Por ser un servicio prestado a través de un tercero, Iupik dará un beneficio extra que consistirá en una bonificación del traslado al taller mecánico de $ 100 para un viaje ida y vuelta en Cabify, comentó Patricio Pellizzari, socio de la empresa.

"Nacimos con la orientación a conectar a dueños de autos con talleres mecánicos, en un negocio b2c, que permita acceder a una cotización digital en 48 horas hábiles, pudiendo elegir el taller por costo, distancia o forma de pago, ante la necesidad de mantenimiento o reparación del automóvil", contó Pellizzari.

"En el modelo que presentamos, el servicio se maneja a través de un sitio web responsive, por lo que se puede manejar desde un dispositivo móvil porque se adapta a cualquier tamaño de pantalla", explicó Pellizzari.

Con Swiss Medical, "después de cuatro meses largos de negociaciones, el contrato ya está para la firma", contó el empresario.

Sobre cómo surgió la iniciativa, Pellizzari comentó que se le ocurrió a su regreso de Alemania, donde vivió varios años, y la par que trabajaba en relación de dependencia para una autopartista, en la dirección local y global de la sección de piezas para paragolpes.

"En Alemania tienen soluciones más avanzadas para distintas cosas, y yo vi la oportunidad de unir cosas que había visto allá con lo que más conozco, que es la industria automotriz", relató este emprendedor de 40 años.

El próximo paso de Iupik es un servicio U-trace, recién terminado de desarrollar por la empresa, que tiene el objetivo de mejorar la experiencia que tiene quien tiene una póliza de auto, permitiéndole seguir el trámite del seguro con todos los actores, aseguradora, bróker, inspección, talleres, repuestos.

Acordar: gestión de clientes surgida de tres amigos de la universidad

Te puede interesar eCommerce y marketing digital: cuatro claves para fidelizar a los clientes en la venta online

Acordar ofrece una solución de contact center con una un centro de gestión de deuda. Salió elegida entre las diez mejores startups innovadoras entre las 210 que se presentaron en el concurso de Swiss Medical.

Pablo Albani (30 años), socio de Acordar, contó que la empresa comenzó como una iniciativa informal que ganó concursos en Alemania, Japón y el Reino Unido, con otros compañeros de la maestría de Datamining de la Universidad Austral, Rafael Crecenzi (39 años) y Diegro Tauziet (33 años).

A la vuelta de la experiencia en el Reino Unido decidieron dejar los trabajos en relación de dependencia que tenían hasta ese momento y empezar a explotar sus conocimientos en modelos de datos en su propia empresa.

El futuro es formar una unidad de negocios que les permita convertirse en una fintech que ofrezca préstamos de corto plazo a muy baja tasa.

"Hay mucha información pública, y hace 5 años que estamos haciendo nuestras propias bases, no tendremos que contratar calificadoras de riesgo para tener éxito", aseguró Pellizzari.

Ya colectaron u$s 1 millón de inversores institucionales, pero la meta es reunir u$s 10 millones en dos años para su fintech, que todavía no tiene nombre.

SMG Innova: el próximo paso hacia la innovación

El sector innovación de Swiss Medical aprovechará la rotación para poner en práctica una iniciativa que ya tuvo éxito hace dos años, comentó Del Piano.

Se trata de un concurso interno para que los 12.500 empleados del grupo puedan presentar sus propuestas innovadoras.

"Así promovemos la creatividad y la innovación no sólo en la comunidad de innovadores, sino también entre nuestros propios recursos humanos", concluyó Del Piano.

*[email protected]