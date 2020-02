Cofundador de Mercado Libre: "Argentina es campeona en embarrar la cancha y cambiar las reglas de juego"

Hernán Kazah es actualmente una de las dos cabezas de Kaszek Ventures explica la estrategia del principal fondo de capital de riesgo de la región

Hernán Kazah tiene su oficina de Kaszek Ventures en Núñez, firma de capital de riesgo que conduce junto a Nicolás Szekasy que va por su quinto fondo y que en menos de 10 años superó los u$s 1.000 millones en captación de capital. En septiembre cerró rondas por u$s 375 millones para un nuevo fondo dedicado a proyectos early stage y de u$s 225 millones para compañías más maduras.

Sus principales inversiones hoy están en Brasil, donde capitalizaron empresas como Nubank. En Argentina, invirtieron en start-ups como Technisys, GoIntegro, Digital House y, más recientemente, Agilis. "Siempre decimos que en Argentina hay buen talento pero somos campeones del mundo en embarrar la cancha y cambiar las reglas de juego", dice Kazah.

Según Kazah "A finales de los 90, Argentina se destacaba. Tenías MercadoLibre, Despegar, Patagon, poco después Globant. Realmente había un buen empuje de compañías argentinas. Hoy, por lejos, la punta la tiene Brasil. Por un lado, porque es el más grande, pero además porque tiene un mercado de capitales muy desarrollado."

Según una nota dada a Forbes Argentina, el empresario asegura que la crisis argentina no los afectó directamente ya que "el fondo se apalanca en Latinoamérica. Además de nuestra oficina en Buenos Aires, tenemos una en Montevideo y otra en San Pablo. Y esas oficinas están a tope, no dan abasto. Pero además nos enfocamos en tecnología, que es un mercado que en general crece, independientemente de la macroeconomía."

"Brasil, hace dos o tres años, pasó por la peor recesión histórica del país y, aun así, nuestras compañías crecían al 150% por año. Entonces, la tecnología te aísla un poco, pero al final del día la macro te alcanza, no la podés esquivar", aseguró Kazah.

Con respecto al auge del mercado privado, el ex Mercado Libre declaró que "el mercado privado hoy es enorme, y hasta se metieron jugadores que invertían solo en el mercado público. La parte buena de eso es que el mercado privado les da más tolerancia a proyectos a largo plazo. Hay algunos estudios que dicen que el mercado público solo valora compañías con un ritmo de crecimiento de hasta 50% por año. Entonces, si vos tenés una compañía que crece al 100% anual y otra igual que crece al 50%, el mercado las valora igual a las dos. Obviamente, en el mercado privado, las valorarían distinto."

Con respecto a los nichos superpoblados, como las apps de delivery, Kazah considera que "es un sector muy hot, que sigue estando muy hot, que recibió muchísimo capital en varias compañías, con lo cual se generó una batalla muy fuerte. Por ahora, el único gran beneficiado fue el consumidor. Le financiaron todo. Quiero decir: me sale más barato que me traigan un café hasta la puerta de mi casa que ir a tomarlo yo a un bar. La situación actual del delivery no es sostenible. Están quemando capital. En algún momento tiene que morir alguno. Creo que es un mercado donde las barreras de entrada son muy bajas."

Con respecto a un fracaso, el emprendedor contó que "una de las primeras compañías en las que invertimos se llamaba Netmovies, de Brasil. Tenían el mismo modelo viejo de Netflix: un videoclub por correo. Había crecido, tenía buen volumen, y los estábamos ayudando con la plataforma de streaming, pero como un proyecto a largo plazo. En este negocio es muy fácil predecir qué va a pasar. Lo difícil es predecir cuándo."

"De hecho, si mirás lo que pasó en el 2000, todas esas compañías fracasaron porque se habían adelantado a su tiempo: su modelo no era ridículo, simplemente nacieron 10 años antes. Así que le pifiamos. Esperamos, y de repente todo cambió. Lo de Netflix fue brutal y Netmovies no prosperó", finalizó Kazah.