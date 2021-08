¿Por qué Backbase y eToro decidieron sellar una nueva alianza estratégica?

El acuerdo tiene por objetivo mejorar la experiencia digital de los clientes a la hora de tradear cualquier tipo de bienes. Todos los detalles

Backbase, el proveedor de tecnología de Engagement Banking, confirmó su asociación con eToro, una plataforma de inversión de activos múltiples que permite a las personas aumentar su conocimiento y patrimonio, para mejorar las capacidades de incorporación digital de eToro y la infraestructura de cumplimiento de back-end.

La colaboración con eToro incluye la adopción de la solución Digital Sales de Backbase para implementar una experiencia de apertura de cuentas totalmente digital y sin problemas en su base global de usuarios, así como una nueva arquitectura Conozca a su cliente (KYC) para apoyar mejor el crecimiento y el cumplimiento de la plataforma en todo el ciclo de vida del cliente.

Backbase tiene por objetivo transformar un ecosistema bancario en evolución, donde las instituciones financieras no solo interactúan, sino que se involucran con los usuarios que disfrutan de sus servicios.

eToro, por su parte, es una plataforma de inversión de activos múltiples que permite a las personas aumentar su conocimiento y patrimonio como parte de una comunidad global de inversionistas exitosos.

eToro, por su parte, se fundó en 2007 con la visión de abrir los mercados globales para que todos puedan comerciar e invertir de una manera sencilla y transparente. Actualmente, es una comunidad global de más de 20 millones de usuarios registrados que comparten sus estrategias de inversión; y cualquiera puede aplicar los criterios de aquellos que han tenido más éxito.

Debido a la sencillez de la plataforma, los usuarios pueden comprar, poseer y vender activos fácilmente, monitorear su cartera en tiempo real y realizar transacciones cuando lo deseen.

Más detalles

Con clientes provenientes de más de 100 países, eToro opera en una industria global altamente regulada que no tiene un enfoque unificado de normas y regulaciones.

A medida que adapta sus ofertas, productos y servicios a los requisitos reglamentarios y las restricciones de cada una de las jurisdicciones en las que opera, eToro requería de un socio tecnológico con una presencia global sólida y una arquitectura sofisticada para permitir que la plataforma siguiera creciendo exponencialmente, al tiempo que brindaba seguridad de punta y soporte de cumplimiento global.

En ese sentido, la solución Digital Sales de Backbase promueve estos objetivos al cumplir con KYC y otras necesidades de cumplimiento para los usuarios nuevos y existentes de eToro, además de brindar soporte administrativo a través de su solución Case Manager para que los usuarios de eToro puedan registrarse e invertir en la plataforma con un mínimo de fricción.

La solución Digital Sales de Backbase se implementará a través de Microsoft Azure, lo que garantiza que, a medida que eToro crezca, su arquitectura digital podrá escalar a la par.

Operar en un entorno de nube permitirá a Backbase implementar rápidamente nuevas funciones y actualizaciones de productos para ayudar a eToro a cumplir plenamente con los requerimientos regulatorios en constante evolución de manera continua.

Israel Kalush, vicepresidente de Ingeniería de eToro, remarcó: "Nuestra misión es abrir los mercados globales para que todos puedan comerciar e invertir de una manera sencilla y transparente".

"Desde nuestra fundación en 2007, la innovación ha estado en nuestro ADN y necesitamos socios cuya tecnología pueda escalar con nosotros. eToro está creciendo rápidamente; agregamos más de 5 millones de nuevos usuarios registrados en 2020 y otros 3.1 millones en el primer trimestre de 2021 y esperamos que Backbase nos apoye mientras continuamos con esta expansión", resaltó.

Y añadió: "El mejor KYC en su tipo brinda tranquilidad a nuestros usuarios, así como los estándares de cumplimiento global que necesitamos como corredor regulado. A través de nuestra colaboración con Backbase, esperamos brindar a nuestros clientes una experiencia de incorporación de primer nivel y sin fricciones que garantice que cumplimos plenamente en un entorno regulatorio en constante evolución".

Por su parte, Matthijs Eijpe, vicepresidente regional de EMEA en Backbase, agregó: "Estamos muy contentos de que eToro nos haya elegido para apuntalar su visión de construir una arquitectura de incorporación escalable y preparada para el futuro".

"eToro es un verdadero pionero fintech, y su decisión de trabajar con nosotros es un testimonio del compromiso y el éxito de Backbase en la creación de soluciones tecnológicas innovadoras que respalden las aspiraciones de crecimiento a corto y largo plazo de nuestros clientes y, al mismo tiempo, se centran en la experiencia del usuario final", completó Eijpe.

La Plataforma Engagement Banking de Backbase, que impulsa todas las verticales de negocio en una sola plataforma, incluye a proveedores de Retail, Pymes y Corporativos, y Gestión patrimonial.

Desde ventas digitales hasta operaciones bancarias de rutina, el diseño completo de la plataforma se enfoca en una experiencia de servicio atractiva y sin fricciones para clientes y empleados.

Los analistas de la industria bancaria Forrester, Ovum y Celent reconocen continuamente el liderazgo de Backbase.

Pero además, más de 120 empresas financieras importantes de todo el mundo están impulsadas por la Plataforma Engagement Banking de Backbase, entre ellas: AIB, Barclays, Banamex, Bank of the Philippine Islands, BNP Paribas, Bremer Bank, Islands, Citibank, Citizens Bank, CheBanca!, Discovery Bank, Greater Bank, HDFC, IDFC First, KeyBank, Lloyds Banking Group, Metrobank, Navy Federal Credit Union, PostFinance, RBC, Société Générale, TPBank, Vantage Bank Texas, y Westpac.