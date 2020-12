Wozniak ya tiene su criptomoneda y es un boom: ¿conocé cómo es y por qué no todo lo que reluce es bitcoin?

Salió al mercado en los primeros días de diciembre y cuadriplicó su valor. Expectativas de la nueva moneda del co- fundador del imperio Apple.

Diciembre no otro mes para los seguidores de Apple. El 3 de diciembre debutó en el mercado Wozx, la nueva criptomoneda de Steve Wozniak, el cofundador de la firma de la manzana junto a de Steve Jobs. Desde su incursión en el exchange HBTC no paró de crecer. Al punto de duplicar su valor un 1.400 por ciento.

WOZX se lanzó para la plataforma Efforce, el nuevo proyecto blockchain ambiental al que Wozniak se unió el año pasado. Y constituye su segunda aventura financiera después de casi 40 años. Su precio inicial fue de 0,1 dólares y, el viernes de la semana pasada, estaba cotizando a 2,74 por unidad. Desde Efforce anunciaron que WOZX tendrá un suministro limitado de 1.000 millones de tokens.

Según el sitio CoinMarketCap, Wozx se encuentra en el número 260 del Rank de las criptomonedas más elegidas de un total de 3.977.

El genio detrás de Wozs

El proyecto

Efforce es la unión societaria de Steve Wozniak, Jacopo Visetti co-founder de AitherCO2, Jacopo Vanetti ceo de Dojo Software y Andrea Castiglione co- founder de Efforce. En los primeros días, la empresa recibió una valoración inicial de 80 millones de dólares por parte de inversores en ventas privadas. Además de enviar su capitalización de mercado a $ 950 millones en los primeros 13 minutos, 10 veces el precio de cotización.

"Creamos Efforce para ser la primera plataforma descentralizada que permite a todos participar y beneficiarse financieramente de proyectos de eficiencia energética en todo el mundo y crear un cambio ambiental significativo", dijo el Wozniak en un comunicado.

Modelo de negocio de Efforce:

Las ESCO registran un proyecto de eficiencia energética y validada

Efforce desarrolla el proyecto con la empresa

La plataforma luego enumera el proyecto para la contribución de la multitud. Los participantes pueden comprar en el proyecto utilizando tokens WOZX fraccionados o completos.

Efforce mide el ahorro de energía en estos proyectos a través de medidores inteligentes conectados a la cadena de bloques. Los datos de ahorro se cargan en el perfil del inversor como un crédito de energía para uso o venta por parte del inversor.

La cripto moneda duplicó su valor de forma exponencial

La comunidad

Pese a los números favorables, parte de la comunidad cripto lo recibió con prudencia. Luciano Orlando, founder de DeFi Latam y representante de la comunidad le cuenta a iProUP: "Wozniak no tenía reputación en el mundo cripto como tal. Si bien la salida tuvo mucha repercusión, todavía hay que esperar. No tenemos un video de él hablado sobre este proyecto, hay que tener cuidado de que no sea solo una manera más de sacarle plata a los que no conozcan tanto del tema. Siempre se espera que haya un producto, y después salga la moneda, en cambio acá fue más al estilo 2017".

Orlando se refiere a que en el 2017, cuando Bitcoin y Ethereum estaban incrementando su valor surgieron muchos proyectos que no terminaron de triunfar o simplemente quedaron en eso. "Muchos personas de la comunidad están invirtiendo en este proyecto por la persona que está detrás, pero hay que tener en cuenta que teniendo semejante player puede ser riesgoso", advierte.

Por su parte, Santiago Molins, director de IT4Crypto comenta que al ser un proyecto ambiental el que se propone desde Efforce es algo muy positivo para la seguridad informática. "Como experimento el proyecto de Wozniak es interesante. Desde el punto de vista de la seguridad informática es mucho mejor tener equipamiento especializado, pero si lo vemos del lado ecológico no es el problema de la minería sino de aquellos estados que incentivan el uso de combustibles sucios".

Hay que recordar que el mercado de proyectos de eficiencia energética alcanzó la cifra de 250.000 millones de dólares este año. Sin embargo, para lograr el Escenario Mundial Eficiente de la Agencia Internacional de Energía, el sector aún debe duplicar el tamaño de las inversiones a u$s580.000 millones para 2025.

Molins recuerda que el lema de Bitcoin siempre es No confíes, verifica y advierte: "No confiar solo porque sea una persona mediática" pero tampoco perderse la oportunidad de investigar y conocer una nueva moneda.