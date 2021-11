Maslatón pronosticó cuál será el "sorprendente valor" que alcanzará Bitcoin en menos de dos años

El abogado e influencer lideró la charla "Precio del Bitcoin: pasado, presente y futuro", donde compartió interesantes predicciones sobre esta criptomoneda

La edición 2021 de la tradicional conferencia Labitconf, la mayor de su tipo en la región, continúa entregando charlas muy interesantes a cargo de especialistas en criptomonedas y economía.

El esperado evento se desarrolla en El Salvador, el primer país del mundo en aceptar a Bitcoin como moneda de curso legal, y se puede seguir en vivo desde la web oficial del evento y YouTube.

Este miércoles, Carlos Maslatón, abogado y militante liberal, fue el encargado de liderar el esperado espacio bautizado como "Precio del Bitcoin: pasado, presente y futuro", donde analizó los potenciales valores que podrá alcanzar el activo digital más famoso de todos y sorprendió con las cifras y plazos que esgrimió.

Cifras sorprendentes

Para el prestigioso especialista, que bromea en Twitter con ser el verdadero Satoshi Nakamoto -creador de BTC- y es uno de los máximos influencers argentinos del mundo cripto, Bitcoin llegará a u$s399.750 en menos de dos años, tal como se lo reveló su análisis técnico.

"Lo que vimos hasta el momento no es el final de la subida, sino que es apenas una parte que nos va a permitir un desarrollo de mediano y largo plazo de unos dos o tres años", manifestó el liberal manchesteriano".

"Y en u$s399.750 se va a cerrar el proceso alcista que comenzó en noviembre de 2018. Vamos a vivir una corrección y después se vendrá la escalada al millón de dólares, pero no veo que esto ocurra antes de 2026", pronosticó.

No se debe perder de vista que, tal como advierte el especialista, "no existe posibilidad de que algo suba y luego no corrija".

Maslatón pronosticó que BTC llegará a u$s399.750 en menos de dos años y al millón de dólares en 2026

¿Por qué surgió Bitcoin y cuáles son sus fortalezas?

Maslatón calificó a BTC como un gran invento tecnológico, "pero también lo es desde una mirada jurídica y financiera".

Por ello, para el experto, este activo digital es una verdadera moneda -pese a las críticas que recibe- porque se comporta como tal y también es afectada por los ciclos.

Pero su principal activo es la escasez y su emisión limitada total de 21 millones de unidades, subrayó ante el auditorio y los espectadores que siguieron su exposición vía YouTube.

"Ese programa de emisión monetaria es el gran fuerte de Bitcoin. Pero eso no es en sí mismo un éxito, sino que sea algo que quiere todo el mundo", defendió.

El influencer brindó como ejemplo de esta fortaleza que mientras BTC se encontraba en caída, la cantidad de demanda por esta criptomoneda se mostraba en aumento, junto con el aumento en su utilización.

"Estas fueron las dos grandes pruebas de fuego del producto", concluyó.

Maslatón compartió una foto del centro de exposiciones antes de subir al escenario

Más actividades

En esta novena edición de la conferencia participarán más de 150 referentes internacionales en más de 50 charlas que tendrán como fin educar a la población de El Salvador sobre el futuro potencial y la utilidad de Bitcoin más allá de su uso en la Chivo Wallet o de la Ley Bitcoin.

Esto servirá como marco demostrar al resto de los países el impacto de la propuesta salvadoreña, atraer la inversión de los cripto emprendedores y reflexionar sobre el impacto de medidas similares en el resto del mundo.

La Bitcoin Week cuenta en total con cinco días de programación en la que habrá más de ocho actividades claves, destacándose la conferencia del 17 de noviembre: "Todo sobre Bitcoin".

"Este evento consiste en un día gratuito donde el pueblo se podrá acercar a entender y aclarar sus dudas sobre el uso, el potencial de Bitcoin más allá de las remesas y por qué este activo es importante para todos los salvadoreños y no solo para los de mayor poder adquisitivo", resalta Rodolfo Andragnes, organizador general de Labitconf.

Y añade: "Allí todos estaremos abiertos a enseñar desde cero, con charlas que se enfocarán en temas como manejo de la especulación, otros tipos de criptomonedas, ventajas de diferentes billeteras, oportunidades laborales, entre otros. Además, contaremos con un micrófono abierto para las dudas que surjan".