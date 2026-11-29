Un informe proyecta el impacto de la IA en Argentina hacia 2030 y señala las brechas que el país necesita cerrar para aprovechar esa oportunidad

El estudio de UdeSA resalta que acelerar la adopción corporativa y formar talento son clave para aprovechar la IA.

Solo el 11,2% de empresas argentinas adopta IA, frente al 20,2% de la OCDE, limitando su potencial en la economía.

La inteligencia artificial (IA) podría sumar u$s17.700 millones al PBI de Argentina para 2030, el 2,1% del total proyectado.

En Argentina, el desafío de la inteligencia artificial ya no se limita a incorporar herramientas nuevas: también supone convertirlas en productividad para empresas, sectores y actividades económicas de distintos tamaños.

Un estudio de la Universidad de San Andrés calcula que esa transformación podría aportar u$s17.700 millones a la economía nacional hacia 2030, equivalentes al 2,1% del PBI proyectado del país.

Alcanzar ese resultado exige acelerar la adopción corporativa, fortalecer proveedores tecnológicos, coordinar políticas públicas y privadas e invertir en trabajadores con habilidades acordes a las necesidades futuras del mercado laboral.

Cuánto puede aportar la IA a la economía argentina

El informe Una estrategia de competitividad en Inteligencia Artificial para la Argentina fue elaborado por la Cátedra de Competitividad Jorge H. Forteza de UdeSA y dirigido por Raúl Katz, Luciana Pagani y Natalia Méndez Huergo.

La investigación combinó modelos econométricos y una extensa tarea de campo, y estima que la IA genera u$s4.316 millones anuales, equivalentes al 0,6% del producto bruto interno de la economía argentina.

Sin cambios estructurales ni una aceleración de la incorporación tecnológica, ese aporte alcanzaría u$s12.708 millones en 2030, cifra equivalente al 1,5% del PBI que se proyecta para ese año en el país.

El escenario de mayor crecimiento sumaría otros u$s5.000 millones en productividad si las empresas profundizan la adopción y logran integrar la tecnología en sus operaciones de forma transversal en distintos sectores productivos.

Pagani, coautora y profesora de UdeSA, pidió construir la agenda sobre evidencia: "Contar con diagnósticos rigurosos es el punto de partida indispensable para construir una agenda de inteligencia artificial con impacto real en la Argentina".

Por qué las empresas argentinas todavía adoptan poca IA

La adopción corporativa sigue siendo baja: apenas el 11,2% de las empresas argentinas incorpora IA, frente al 20,2% de la OCDE; Uruguay registra 16,5% y Chile alcanza 13,5% en comparación.

Entre las grandes compañías locales, la incorporación llega al 34,7%, aunque predominan pruebas aisladas y pocos proyectos escalados o integrados; el informe identifica solamente entre 10 y 25 firmas digitales nativas estratégicamente avanzadas.

Las pymes enfrentan una brecha mayor: la adopción formal alcanza al 16% de las empresas medianas y al 8,5% de las pequeñas, mientras la encuesta nadIA registra un uso general del 41,6%.

Esta última medición contempla herramientas generativas económicas para marketing, atención al cliente y tareas administrativas, aunque su uso no implica transformar procesos centrales ni cuenta con presupuestos específicos dentro de las organizaciones.

UdeSA advierte que muchos empleados incorporan asistentes por iniciativa propia, incluso mediante cuentas personales y fuera de IT, mientras las compañías todavía no integran esas prácticas a sus operaciones centrales de manera sostenida.

Qué empresas desarrollan IA y dónde se concentra la inversión

El ecosistema argentino reúne más de 340 firmas de software, consultoría y servicios de IA, además de casi 200 desarrolladores de aplicaciones verticales, aunque el financiamiento disponible continúa siendo limitado.

Los recursos no acompañan plenamente la demanda interna ni las oportunidades exportadoras; el gasto argentino en inteligencia artificial se ubicará en u$s798 millones durante 2026, según la proyección nacional del informe.

Agroindustria, energía y manufactura invierten por debajo de su potencial de impacto, lo que restringe la llegada de soluciones a sus cadenas de valor y limita mejoras de productividad para el país.

Esta falta de inversión limita la difusión de herramientas en las cadenas de valor, aunque su implementación permitiría mejorar procesos y eficiencia, además de reforzar la competitividad de distintos sectores productivos.

Qué necesita Argentina para aprovechar el potencial económico de la IA

El estudio recomienda una coordinación pública que monitoree el desarrollo del sector, supervise la estrategia y sus posibles efectos nocivos, y resuelva problemas institucionales que puedan demorar su implementación nacional.

La propuesta no consiste en crear una nueva agencia, sino un equipo pequeño de técnicos y profesionales que reporte al gabinete de Presidencia y se encargue de ejecutar medidas y destrabar coordinaciones.

Las compañías deberían involucrar a directorios y alta dirección en cambios integrales, con comités de gobernanza, cultura de innovación y plataformas digitales compartidas que articulen áreas y cadenas productivas locales.

El sector privado también debería priorizar nichos de alto valor, como curaduría y preparación experta de datos y software vertical aplicado a grandes complejos exportadores de agro, energía y salud.

El crecimiento acelerado podría provocar escasez de talento hacia 2029, porque la formación universitaria no acompaña la demanda; empresas e instituciones académicas deberán actualizar planes y crear trayectorias técnicas cortas.

El estudio plantea programas masivos de reconversión y actualización profesional, conocidos como reskilling y upskilling, para preparar trabajadores ante nuevas exigencias digitales y cambios en el mercado laboral de los próximos años.

Pagani sintetizó la urgencia del cambio colectivo: "Hoy la ventana de oportunidad exige que las empresas trasciendan los esfuerzos individuales".

También sostuvo que "la verdadera ventaja competitiva radica en la capacidad del sector privado para acelerar su transformación, generar sinergias, construir escala y desarrollar soluciones transversales que aceleren la productividad de toda la economía".