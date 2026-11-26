La iniciativa permite acceder a un cofinanciamiento de hasta 50% del valor de las soluciones tecnológicas.Cómo evaluar las condiciones de acceso?

Evalúa requisitos y soluciones disponibles para que tu MiPyME acceda al cofinanciamiento que reduce el costo de la digitalización.

Amplió su alcance en septiembre, el KIT 4.0 ahora beneficia a MiPyMEs de todos los sectores, no solo industriales.

Programa KIT 4.0 cofinancia hasta el 50% de proyectos de tecnología y transformación digital para MiPyMEs, impulsando su competitividad.

El Programa KIT 4.0 ofrece a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) una alternativa para financiar proyectos de incorporación de tecnología y de transformación digital.

En un contexto en el que la productividad y la eficiencia operativa son factores clave para la competitividad, la iniciativa permite acceder a un cofinanciamiento de hasta el 50% del valor de las soluciones tecnológicas elegibles.

El programa representa una oportunidad para que las empresas analicen alternativas de financiamiento para proyectos de modernización que, en muchos casos, se postergan por restricciones presupuestarias. En ese sentido, es importante realizar un análisis previo de elegibilidad y evaluar las condiciones aplicables a cada caso antes de avanzar con la inversión.

Impulsado por la Subsecretaría de Industria y Economía del Conocimiento, el programa facilita la incorporación de herramientas digitales mediante la adquisición e implementación de kits estandarizados de hardware y software.

Estas soluciones son ofrecidas por proveedores de la economía del conocimiento que deben estar registrados y aprobados por la autoridad de aplicación. La propuesta incluye tecnologías vinculadas con:

Gestión empresarial

Ciberseguridad

Conectividad

Monitoreo

Control de procesos

Eficiencia energética

Internet de las Cosas (IoT) industrial

Inteligencia artificial (IA) y visión artificial

Gemelos digitales

Simulación

Realidad aumentada y virtual aplicadas a operaciones industriales

Uno de los cambios más relevantes se produjo en septiembre de este año, cuando el programa dejó de estar dirigido exclusivamente a empresas industriales y amplió su alcance a compañías que desarrollen actividades económicas en el país, sin distinción de sector.

De esta manera, además de la industria manufacturera, pueden evaluar su participación empresas de servicios, logística y transporte, construcción, salud, tecnología, agroindustria, comercio, minería y actividades relacionadas.

Para acceder al beneficio, las empresas deben identificar sus necesidades tecnológicas, seleccionar una solución o kit elegible, elegir un proveedor incluido en el listado oficial y presentar el proyecto correspondiente. El esquema de cofinanciamiento busca reducir el costo efectivo de implementación y facilitar la concreción de iniciativas de digitalización.

Resulta fundamental que cada compañía analice previamente si cumple con los requisitos establecidos y qué beneficios pueden corresponderle según las características de su proyecto. Esta evaluación permite determinar si la iniciativa se ajusta a las necesidades de la compañía y si el programa constituye una alternativa adecuada para llevar adelante la inversión.

Las MiPyMEs que estén considerando proyectos de automatización, mejora de procesos, incorporación de sistemas de gestión, trazabilidad o eficiencia energética pueden consultar las condiciones de acceso, los requisitos y las soluciones disponibles en el sitio oficial del programa.

*Por Silvia Tedin, socia de Tax & Legal de SMS Buenos Aires.