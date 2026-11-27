Un acelerador creado en el país orquesta agentes autónomos con supervisión humana para eliminar demoras en áreas reguladas como la banca y la energía.

Durante el último año, la adopción masiva de copilotos y herramientas de inteligencia artificial generativa aceleró de manera notable la escritura de código. Sin embargo, para la mayoría de las empresas, los plazos reales de entrega al mercado, los costos operativos y la acumulación de tareas pendientes (backlog) apenas se modificaron.

El freno responde a una cuestión estructural: acelerar solo la programación dejó al descubierto que las principales demoras ocurren antes y después de escribir código, debido a requerimientos iniciales ambiguos, definiciones de arquitectura, validaciones y constantes idas y vueltas entre las áreas de negocio y tecnología.

Para resolver ese cuello de botella, Accenture presentó ATLAS (Agentic Technology Lifecycle Automation System), un acelerador desarrollado en la Argentina que orquesta agentes de inteligencia artificial, metodología y gobernanza a lo largo de todo el ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC).

"La IA ya hizo mucho más rápido escribir código. El desafío ahora es que todo el ciclo de desarrollo vaya a esa misma velocidad. ATLAS lleva el software de la conversación de negocio a producción, con calidad, control y trazabilidad", señaló Federico Gómez, Director Ejecutivo de Digital Core en Accenture Argentina, en dclaraciones a las que accedió iProUP.

Cómo funciona ATLAS para llevar una idea de negocio a producción

A diferencia de un software enlatado bajo licencia tradicional, ATLAS opera como un acelerador flexible que puede implementarse de manera integral o por etapas, adaptándose al ecosistema tecnológico que ya posee cada organización:

Traducción del pedido de negocio: El área comercial o de operaciones describe su necesidad en lenguaje natural y los agentes de IA la convierten en historias de usuario, criterios de aceptación y escenarios de prueba

Integración con plataformas habituales: A partir de esas especificaciones y de los estándares de arquitectura definidos, los equipos de ingeniería desarrollan utilizando sus propias herramientas -como GitHub, GitLab, Jira o Azure DevOps - sin necesidad de migrar de plataforma

Revisión automatizada y decisión humana: Un agente revisor verifica que el desarrollo cumpla con el requerimiento original y la arquitectura prevista, aunque las personas conservan la aprobación final en cada instancia

Este esquema garantiza trazabilidad completa entre el pedido inicial y el código final -un requisito crítico en sectores fuertemente regulados como la banca y la energía-, al tiempo que todo lo construido queda en manos de la empresa cliente, sin generar dependencia tecnológica.

Por qué la velocidad de adopción tecnológica es clave para las empresas argentinas

El lanzamiento de soluciones basadas en agentes autónomos se inscribe en un momento de aceleración inédita para las compañías locales.

En la apertura del encuentro "IndustrIA en Cadena. Inteligencia artificial para transformar las cadenas de suministro" -organizado por Accenture junto a la Unión Industrial Argentina (UIA) a través del Centro Industria X, donde también participó Silvio Zurzolo, representante institucional de Ruta X-UIA y miembro del Comité Ejecutivo de la entidad-, la presidente de Accenture Argentina, Sofía Vago, subrayó la urgencia de capitalizar este cambio de época.

"Hoy estamos en un momento donde el mundo está yendo a una velocidad que nunca se vio en ninguna otra irrupción tecnológica, y es una oportunidad enorme para la Argentina. La única forma en la que podemos aprovechar esta oportunidad es trabajando en conjunto, colaborando, ideando e innovando", afirmó Vago ante referentes industriales.

Para la ejecutiva, el país cuenta con una capacidad diferencial de resiliencia y generación de talento que debe derramar sobre todo el ecosistema productivo: al combinar esa creatividad local con herramientas de orquestación inteligente capaces de asistir decisiones y ejecutar procesos complejos, las empresas argentinas pueden acortar brechas de competitividad y escalar soluciones tecnológicas de alcance global.