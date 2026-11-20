Una investigación encontró que utilizar herramientas de automatización en el trabajo a diario o considerarse experto no garantiza un mejor desempeño

Aditi Consulting lanzó un programa para desarrolladores, buscando que la formación en IA supere la brecha entre aprendizaje y uso productivo.

Aumenta AI identificó que el 59% de usuarios de IA copia resultados sin revisión, evidenciando una brecha de habilidades y aprovechamiento.

Estudios revelan que el 98% de profesionales usa Inteligencia Artificial, pero solo el 34% sabe aplicarla eficazmente en tareas laborales.

Un informe de Aumenta AI, elaborado a partir de 1.656 personas que realizaron una certificación entre agosto y noviembre de 2026, reveló que el 98% de profesionales utiliza inteligencia artificial (IA), pero apenas el 34% sabe aprovecharla correctamente en situaciones laborales.

El estudio, que evaluó más de 3.100 simulaciones de trabajo, identificó una brecha entre quienes recurren a estas herramientas y quienes pueden integrarlas a sus tareas, revisar sus respuestas y tomar decisiones propias.

El 98% de los profesionales usa IA, pero pocos saben aprovecharla en el trabajo

Uno de los principales problemas detectados es la tendencia a copiar los resultados sin modificarlos.

El 59% de quienes utilizaron IA en las simulaciones entregó al menos una vez un trabajo compuesto mayoritariamente por contenido generado por estas herramientas. Además, el 25% resolvió la mayoría de las situaciones sin consultarlas, aun cuando las tenía disponibles.

La investigación también encontró que utilizar IA todos los días o considerarse experto no garantiza un mejor desempeño. De hecho, quienes se calificaron como avanzados obtuvieron resultados similares a los principiantes.

En cambio, la experiencia laboral mostró una relación más clara con las habilidades: los emprendedores y empleados recurrieron más a la tecnología y entregaron menos contenido copiado que quienes todavía no trabajan.

El 59% de quienes usan IA entrega trabajos sin editar y expone una nueva brecha laboral

La principal dificultad está en organizar procesos en los que intervienen personas y agentes de IA. Entre las capacidades mejor desarrolladas aparece el criterio profesional, especialmente para evaluar las respuestas y decidir cuándo es necesario verificarlas.

Según el CEO de Aumenta AI, Agustín Coll, la formación deberá enfocarse cada vez más en distribuir tareas entre trabajadores y sistemas de IA, coordinar sus intervenciones y controlar los resultados.

Por último, el estudio encontró que las primeras tres simulaciones permiten anticipar el desempeño posterior de una persona con mayor precisión que su autoevaluación o la frecuencia con la que utiliza estas herramientas.

Los participantes que repitieron ejercicios, enfrentándose a situaciones diferentes, mejoraron en promedio 22 puntos sobre 100.

Lanzan programa para formar ingenieros nativos de IA

En un contexto donde la IA comenzó a formar parte del trabajo cotidiano de buena parte de los desarrolladores, aún existe una distancia importante entre quienes aprenden a utilizarla y quienes logran llevarla a entornos productivos.

Por ese motivo, Aditi Consulting lanzó Elevate, un programa de formación orientado a preparar ingenieros de software nativos de IA, con una primera edición que reúne a 120 profesionales de América Latina, India y Estados Unidos.

El 83% de los profesionales tecnológicos usa IA y crece la demanda de nuevas habilidades laborales

El programa busca que los equipos no se limiten a usar asistentes de programación de manera ocasional, sino que incorporen IA en cada etapa del desarrollo de software.

La formación combina certificaciones, fundamentos de ingeniería de IA y experiencia práctica con soluciones desarrolladas internamente por la consultora.

Según la encuesta anual de Stack Overflow de 2026, realizada a más de 17.000 desarrolladores y profesionales de tecnología, el 66% utiliza asistentes o agentes de programación con IA en su trabajo. Similar al informe de Aumeta AI, quienes recurren a estas herramientas, el 73% las usa a diario.

El relevamiento también muestra que los asistentes y agentes de código se convirtieron en el principal caso de uso de la IA entre los desarrolladores, por encima de los chatbots de uso general.

El 83% de los consultados utiliza al menos una herramienta de IA, mientras que los flujos de trabajo automatizados con agentes alcanzan al 26%.

"Hasta hace poco, los equipos de programación se organizaban alrededor de especialidades, como ingenieros Java o .NET, profesionales de cloud y especialistas en automatización. Hoy, quienes saben utilizar la IA pueden trabajar sobre distintos tipos de código y tareas de programación, e intervenir en actividades que antes estaban distribuidas entre varios perfiles, desde el desarrollo hasta cloud o la automatización", explicó Cristina Rubio, directora de Talento en Aditi Consulting.

La tendencia apunta a una convergencia de habilidades. Quienes dominan la IA pueden intervenir en tareas que antes requerían perfiles separados, desde el desarrollo de código hasta la configuración de infraestructura en la nube y la automatización de pruebas. Esa flexibilidad reduce las barreras entre roles y obliga a repensar cómo se forman y se organizan los equipos.

Usar IA no equivale, sin embargo, a estar preparado para llevarla a producción. Según el relevamiento State of Tech Hiring 2026 de CoderPad, el 36% de desarrolladores encuestados dedicó tiempo durante el último año a desarrollar habilidades para aplicar IA y modelos de lenguaje, pero solo el 25% llegó a utilizarlas en producción.

Esa brecha entre aprendizaje y aplicación obliga a modificar la capacitación de los equipos. La formación no puede limitarse a una certificación o a cursos aislados, sino que debe pensarse como un proceso continuo que incluya la aplicación de lo aprendido en proyectos concretos.

"Aunque los fundamentos de la ingeniería siguen siendo importantes, hoy resulta clave sumar nuevas habilidades, entre ellas, comprender cómo funciona la IA, saber trabajar con estas tecnologías y contar con criterio técnico para validar el código que generan", resaltó Rubio.