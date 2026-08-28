La gigante tecnológica sumó dos horas de vibe coding a su certificado gratuito de IA para que cualquier persona automatice tareas sin saber programar

Facilita la entrada al empleo tecnológico en Argentina y potencia la automatización de tareas con IA para no programadores.

Impulsado por demanda estudiantil, el módulo "IA para creación de apps" de 2 horas se integra al Certificado de Google.

Google lanzó un curso gratuito de "vibe coding" para crear apps con IA sin programar, disponible en su Certificado Profesional.

Google amplió su Certificado Profesional de IA con un nuevo curso gratuito de "vibe coding" que permite crear aplicaciones sin escribir una sola línea de código, con certificado incluido y disponible también en español para el público argentino.

El anuncio lo hizo Lisa Gevelber, fundadora de Grow with Google, luego de que los propios alumnos del certificado pidieran más contenido sobre programación intuitiva.

El módulo, llamado "IA para la creación de apps", dura dos horas, está disponible en 19 idiomas y se puede tomar de forma independiente o dentro del Certificado Profesional de IA de Google, que ya es el más popular de la historia en Coursera.

Qué es el vibe coding y por qué crece tan rápido

El vibe coding consiste en pedirle a una inteligencia artificial generativa, en lenguaje natural, que construya una herramienta digital: la IA escribe el código y arma la aplicación completa a partir de lo que el usuario describe. También la corrección de errores se resuelve dialogando con el sistema, sin necesidad de saber programar.

Ya existen plataformas pensadas específicamente para este método, como Cursor y Windsurf, aunque los especialistas recomiendan mantener una revisión humana antes de poner en producción cualquier desarrollo hecho de esta manera, sobre todo en sistemas sensibles.

Google respalda esa tendencia con un dato concreto: las búsquedas sobre vibe coding en Estados Unidos crecieron un 140% este año frente a 2025.

Cómo es el nuevo curso gratuito de Google

El programa enseña a planificar, testear, depurar errores y finalmente publicar una aplicación funcional usando las herramientas de Gemini, sin requisito de experiencia previa en programación. Entre los contenidos, el curso incluye:

Uso de Gemini con criterio y supervisión responsable

Generación de planes, contenido personalizado y análisis de datos con IA

Más de 20 actividades prácticas para crear recursos reutilizables

para crear recursos reutilizables Desarrollo de apps funcionales para el propio flujo de trabajo

Automatización de tareas encadenando procesos de IA

El curso se puede cursar desde Coursera o desde Grow with Google, la plataforma educativa gratuita del gigante tecnológico.

Empresas como Walmart, Verizon, Deloitte y Lyft ya lo usan para capacitar a sus equipos: en Walmart, un ex camionero convertido en gerente de logística diseñó cuatro aplicaciones internas para optimizar operaciones, mientras que en Verizon los empleados pasaron de redactar mails con IA a construir asistentes de cotización personalizados.

El impacto de la programación con IA en Argentina

La irrupción de estas herramientas llega en un momento en el que la demanda de perfiles tecnológicos sigue firme en la Argentina.

Según cifras de la Cámara de la Industria Argentina del Software, el salario promedio de un trabajador IT local supera en más de 40% al promedio del sector privado, y buena parte de los desarrolladores del país trabaja para empresas del exterior en dólares.

Consultoras como Randstad y Deel coinciden en que el perfil sigue siendo escaso frente a la oferta, lo que empuja a las compañías a valorar cada vez más las certificaciones y habilidades adicionales, incluidas las de IA aplicada, a la hora de definir condiciones salariales.

En ese contexto, un certificado gratuito y respaldado por Google puede funcionar como una puerta de entrada tanto para quienes buscan su primer empleo en tecnología como para profesionales de otras áreas que necesitan automatizar tareas sin depender de un equipo de desarrollo.

Quiénes pueden aprovechar el certificado gratuito de Google

El curso está dirigido principalmente a personas que no son programadoras de profesión pero necesitan aplicar IA generativa en su trabajo diario, ya sea para armar un panel de control para su equipo, automatizar un proceso repetitivo o desarrollar una herramienta de atención al cliente.

También sirve como complemento para desarrolladores con experiencia, que pueden usar el vibe coding para acelerar prototipos y tareas de bajo riesgo antes de pasar a un desarrollo más formal.