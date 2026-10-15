La IA reduce búsquedas junior y cambia los requisitos laborales, aunque algunas empresas argentinas todavía apuestan por formar nuevos talentos

Algunas empresas aún ofrecen primer empleo y capacitación en roles no tecnológicos para jóvenes sin experiencia.

Estudios de PwC y Streambe revelan que solo el 18% de las búsquedas tecnológicas son de desarrollo, priorizando perfiles de IA.

La IA eleva los requisitos para empleos junior en tecnología, demandando habilidades senior y reduciendo las búsquedas iniciales.

Conseguir el primer trabajo profesional resulta cada vez más complejo en algunas actividades, donde la inteligencia artificial modifica las tareas iniciales y eleva las capacidades que las empresas esperan de sus candidatos.

Sin embargo, mientras ciertas organizaciones reducen sus búsquedas junior, otras mantienen vías de ingreso para jóvenes dispuestos a aprender y crecer dentro de sus estructuras.

Cómo afecta la inteligencia artificial a los empleos junior

El Global AI Jobs Barometer 2026 de PwC, que examinó más de 1.000 millones de avisos laborales en 27 países, identifica cambios en las oportunidades según las tareas y las competencias requeridas por cada puesto.

El estudio describe un mercado laboral de dos velocidades: la inteligencia artificial amplía las posibilidades de los especialistas y permite que trabajadores menos experimentados asuman actividades que antes demandaban mayor expertise.

En Estados Unidos, los empleos iniciales más expuestos a esta tecnología tienen siete veces más probabilidades de requerir capacidades propias de perfiles senior, como liderazgo, creatividad e interacción cara a cara.

Desde 2019, esos empleos de entrada con mayores exigencias crecieron un 35%, mientras otras posiciones iniciales retrocedieron un 10%, una diferencia que refleja cambios en los requisitos de contratación.

Qué perfiles tecnológicos buscan las empresas argentinas

Los datos de Streambe muestran cómo la inteligencia artificial está modificando las prioridades de contratación en el sector tecnológico argentino, donde las especialidades tradicionales de desarrollo pierden participación frente a nuevas funciones.

En 2025, los puestos de desarrollo concentraban el 40% de las búsquedas de la empresa de ingeniería de software, pero en 2026 esa proporción cayó al 18%; las posiciones relacionadas con IA, por el contrario, subieron del 12% al 33%.

La redistribución también alcanza a las especialidades: disminuyeron las búsquedas de desarrolladores Front-End, Back-End, Full Stack y QA manual, mientras creció el interés por AI Engineer, Data & AI Integrator y DevOps Engineer.

La compañía detectó apenas una búsqueda específicamente junior durante todo 2026, mientras más del 85% de sus búsquedas actuales corresponde a perfiles semi senior y senior, una señal del peso que adquiere la experiencia previa.

"Estamos frente a una nueva forma de construir experiencia profesional. La IA permite que quienes están comenzando puedan aprender, experimentar y aportar de maneras que antes requerían más recorrido", plantea Andrea Perfetti, CHRO de Streambe.

"Por eso, además de los conocimientos técnicos, valoramos especialmente la curiosidad, la capacidad de aprendizaje y las ganas de crecer", agrega Perfetti.

Para Perfetti, demostrar capacidades no depende exclusivamente de haber trabajado en una empresa, porque los proyectos propios y la práctica autónoma también permiten acreditar conocimientos y mostrar cómo una persona enfrenta desafíos concretos.

Cómo conseguir experiencia cuando las empresas no contratan juniors

Desde Wild, consultora de Recursos Humanos cuya CEO & Founder es Clara Simond, observan que las organizaciones buscan mayor eficiencia mediante estructuras reducidas y trabajadores capaces de asumir responsabilidades más amplias.

La automatización resta peso a los puestos centrados en ejecutar tareas y aumenta la necesidad de interpretar información, comprender el negocio y tomar decisiones, aunque esas habilidades solían desarrollarse durante los primeros años laborales.

"Sé tu propio jefe, no tenemos tiempo para desarrollarte", resume la consultora sobre una lógica que gana terreno, especialmente en grandes empresas y organizaciones tecnológicas que necesitan resultados rápidos.

Ante las dificultades para ingresar al mercado, algunos jóvenes trabajan como freelancers para dos o tres empresas y acumulan proyectos, aunque esta modalidad no siempre ofrece mentoring, formación estructurada ni acompañamiento profesional.

"Las empresas están buscando ser más eficientes y cuidando la rentabilidad, y ahí se abre una brecha entre lo que se pide y lo que el mercado puede dar: hay requisitos aún no desarrollados, para los que todavía no hay candidatos formados, y a veces ni la propia empresa tiene claro cómo va a usar ese perfil una vez que lo contrata", reconoce Simond.

Por eso, Wild aconseja "construir experiencia real y verificable más que acumular muchos cursos. Buscar la manera de hacer un aporte real que se pueda contar en una entrevista. Y no esperar hasta saber lo que me gusta: trabajar en cualquier modalidad para construir un perfil profesional".

Qué empresas ofrecen trabajo a jóvenes sin experiencia

Ratto Hnos., concesionario John Deere con más de 160 colaboradores, representa otra estrategia frente al cambio tecnológico, porque incorpora herramientas digitales sin abandonar la contratación de personas que todavía deben desarrollar sus capacidades profesionales.

La empresa trabaja con agricultura de precisión, conectividad, sistemas digitales y automatización, y necesita personal técnico y comercial que pueda interpretar datos y desenvolverse con nuevas tecnologías.

"Más que nuevos puestos, vemos una evolución de los perfiles existentes, donde la capacidad de adaptación, el aprendizaje continuo y la convivencia con nuevas tecnologías comienzan a tener un peso cada vez mayor en los procesos de selección", explica Osvaldo Moro, responsable de Recursos Humanos de Ratto Hnos.

Para cubrir esas necesidades, la compañía mantiene oportunidades para candidatos sin experiencia y ofrece capacitación, mentoría y recorridos de desarrollo interno, con formación técnica en maquinaria, electrónica, electromecánica, agricultura de precisión y sistemas digitales.

La empresa también considera la curiosidad, el compromiso y la capacidad de aprendizaje al seleccionar personal, y ofrece certificaciones y planes de formación para que sus colaboradores puedan acceder a puestos de mayor responsabilidad.

Cuáles son los empleos iniciales con demanda en Argentina

Los datos de Randstad muestran que todavía existen alternativas de ingreso al mercado laboral argentino: para el segundo semestre de 2026, la consultora identificó siete posiciones iniciales con demanda activa.

Entre ellas figuran operadores de depósito, vendedores, personal de atención al cliente, repositores y cajeros, actividades que no requieren título universitario y conservan tareas presenciales, manuales o de interacción humana menos expuestas a la automatización.

La situación evidencia que el primer empleo no desaparece de manera uniforme, sino que algunas profesiones pierden oportunidades tradicionales de entrada mientras otras mantienen posibilidades de incorporación y aprendizaje.

El desafío consiste en encontrar experiencias concretas para demostrar conocimientos y capacidad de adaptación, mientras las empresas deben decidir si buscan profesionales experimentados o invierten en formar a quienes recién comienzan.