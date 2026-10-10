Gobernar inteligencia artificial no es gobernar algoritmos. Es gobernar decisiones, datos de terceros y responsabilidades de distinta índole

BDO propone transformar Shadow AI en Trusted AI con inventarios dinámicos y la guía de ISO/IEC 42001 para el gobierno.

Datos corporativos se fugan a plataformas externas en segundos por Shadow AI, impactando privacidad y contratos.

Empresas enfrentan riesgos por "Shadow AI", el uso no autorizado de inteligencia artificial que expone datos corporativos.

La inteligencia artificial ya opera dentro de las empresas, aunque muchas no saben dónde, para qué ni con qué información.

La innovación se mueve más rápido que el control. La respuesta no es detenerla, sino evitar que la productividad de hoy se convierta en la contingencia de mañana.

Shadow AI se define como el uso de sistemas o servicios de inteligencia artificial sin conocimiento, autorización, evaluación o supervisión adecuada.

El riesgo aparece cuando se introducen datos corporativos en entornos externos, generando un nuevo perímetro invisible: el prompt.

En segundos, contratos, datos personales o propiedad intelectual pueden pasar de una aplicación corporativa a una plataforma externa.

Tratar Shadow AI solo como un problema de ciberseguridad es subestimar su alcance. Puede provocar incumplimientos contractuales, incidentes de privacidad, daño reputacional y pérdida de negocios.

Bloquear todas las herramientas rara vez elimina la demanda. El uso puede desplazarse hacia cuentas personales o aplicaciones menos visibles. Shadow AI también es una señal: revela procesos lentos o necesidades de productividad no resueltas.

El camino es transformar Shadow AI en Trusted AI, comenzando con un inventario dinámico de herramientas y casos de uso, clasificados según su riesgo.

ISO/IEC 42001 aporta una base para institucionalizar este gobierno, integrando la IA en un sistema de gestión con responsabilidades, evaluación de riesgos, controles y mejora continua.

La nueva ecuación empresarial combina innovación, productividad, gobierno, seguridad y cumplimiento. Priorizar solo el control puede inhibir la adopción; priorizar solo la velocidad puede acumular riesgos cuyo costo aparecerá más adelante.

*Por Fabián Descalzo, Socio de Ciberseguridad y Gobierno Tecnológico, BDO en Argentina.