Una plataforma argentina integra administración, desempeño y bienestar laboral para simplificar la gestión de Recursos Humanos, especialmente en pymes

La herramienta permite configurar políticas propias, incorporar funciones progresivamente y conectar datos para mejorar las decisiones sobre los equipos.

FK desarrolló la plataforma tras llegar a 180 integrantes y destinar más de la mitad de su tiempo a gestionar personas con distintas herramientas.

Wellio centraliza la gestión de Capital Humano para ayudar a las pymes a integrar tecnología, administración, desempeño y bienestar laboral.

Administrar equipos de trabajo puede convertirse en una tarea compleja cuando el crecimiento de una compañía multiplica las responsabilidades y obliga a consultar información en distintos sistemas.

Wellio nació para responder a ese problema mediante una plataforma de Capital Humano que reúne herramientas de administración, seguimiento del desempeño y bienestar laboral, con el objetivo de simplificar las tareas de Recursos Humanos.

Por qué surgió Wellio y qué problema busca resolver

La iniciativa surgió dentro de FK {tech}, una compañía dedicada a la ingeniería y las soluciones digitales, donde el aumento de la plantilla obligó a replantear cómo se organizaban las tareas vinculadas con los trabajadores.

Cuando el equipo alcanzó los 180 integrantes, coordinar información y procesos empezó a consumir una parte considerable del tiempo disponible, según relató su directora, Analía Kirzman.

"Necesitábamos reunir, en un mismo lugar, la administración, el desempeño y el bienestar de cada uno. Indagamos en el mercado, pero no encontramos una solución que respondiera a esa necesidad. Por eso decidimos construirla", explica Kirzman.

A partir de esa experiencia, la empresa desarrolló una herramienta que concentra antecedentes laborales, información sobre los puestos y datos relacionados con la organización interna, para evitar búsquedas entre archivos y aplicaciones inconexas.

La propuesta apunta a que responsables de equipos y profesionales de Recursos Humanos dispongan de elementos concretos para evaluar situaciones, seguir cambios y decidir con una perspectiva más amplia.

Cómo ayuda Wellio a mejorar las decisiones sobre los equipos

Uno de los ejes de la plataforma consiste en relacionar la trayectoria de cada trabajador con sus responsabilidades y vínculos laborales, de modo que los responsables puedan interpretar mejor las capacidades disponibles dentro de la empresa.

"La información de una persona no debería quedar aislada de su rol, su equipo o de la evolución que tuvo dentro de la compañía. Cuando todos esos datos están conectados, se puede entender mejor qué está pasando en la organización y tomar decisiones con una perspectiva mucho más completa", señala Kirzman.

El sistema también permite documentar cambios y consultar el recorrido de cada integrante sin depender de reconstrucciones manuales, mientras la administración de permisos y responsabilidades busca aportar claridad sobre las expectativas de ambas partes.

"La plataforma también permite registrar y seguir el recorrido de cada integrante del equipo, evitando que desde Recursos Humanos deba reconstruirse la historia de una persona, a partir de diferentes fuentes", detalla la directora.

Qué relación existe entre la gestión de personas y el bienestar laboral

Además de organizar información administrativa, Wellio busca favorecer los vínculos internos mediante una mayor visibilidad de las capacidades y los logros individuales, para facilitar la colaboración entre sectores y fortalecer la cultura organizacional.

Kirzman sostiene que el bienestar debe integrarse a la gestión cotidiana, porque los roles poco claros, la sobrecarga laboral y la falta de información dificultan atender adecuadamente las necesidades de los trabajadores.

La directora también sostiene que la tecnología puede contribuir a ordenar los datos disponibles y reducir el tiempo dedicado a tareas administrativas, para que quienes coordinan equipos puedan concentrarse más en acompañar a las personas.

Desde esta perspectiva, la información organizada ayuda a identificar problemas en la distribución de responsabilidades y detectar necesidades de los equipos antes de que las exigencias operativas dificulten el acompañamiento de sus integrantes.

A qué empresas está dirigida la plataforma de Capital Humano

Aunque puede utilizarse en organizaciones de distintas dimensiones, Wellio apunta especialmente a pequeñas y medianas empresas que necesitan profesionalizar la gestión de sus equipos sin crear grandes departamentos internos de Recursos Humanos.

Su funcionamiento guiado permite sumar prestaciones de manera gradual y adaptar las políticas y los procedimientos a las características de cada compañía, en lugar de exigir una implementación uniforme desde el comienzo.

La propuesta reúne administración, estructura organizacional, desempeño, reconocimiento y bienestar en un entorno común, con el propósito de reducir tareas dispersas y facilitar una comprensión más completa de las necesidades de las personas y los equipos.

De esta manera, Wellio busca ofrecer a las pymes una herramienta para ordenar sus procesos internos y acompañar la evolución de sus integrantes, sin depender de grandes estructuras dedicadas exclusivamente a la gestión de Capital Humano.