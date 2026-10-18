Las plataformas de beneficios corporativos se consolidan en Argentina como una herramienta clave para retener talento en un contexto de alta inflación y presión salarial.

Empresas como Maslow, GiftPoint y otras plataformas ofrecen servicios que van desde descuentos y gift cards hasta programas de bienestar y reconocimientos.

Datos de la propia Maslow muestran que 9 de cada 10 compañías consideran que la personalización de beneficios impacta directamente en la permanencia de los empleados.

Beneficios corporativos: qué son y cuáles ofrecen más las empresas en Argentina

El Informe de Beneficios Corporativos HRTrends Argentina 2026, elaborado por Bonda sobre una muestra de 139 empresas, permite dimensionar bastante bien hacia dónde está yendo el segmento. El estudio se realizó entre enero y marzo de 2026 y relevó empresas de distintos tamaños y sectores.

La medicina prepaga aparece como el beneficio más extendido, ofrecido por el 82,6% de las empresas encuestadas. Le siguen:

Regalos por cumpleaños o antigüedad (55,8%)

Bono de fin de año (41,3%)

Préstamos (38,9%)

Regalos por Día del Padre/Madre (36,2%)

Comedor o almuerzo (35%)

Un dato especialmente relevante para las plataformas digitales es que solo 31,9% de las empresas ofrece actualmente un programa de beneficios flexibles basado en puntos, mientras que el 68,6% mantiene un modelo tradicional, es decir, un paquete fijo de beneficios sin personalización.

La nueva estrategia de beneficios laborales en Argentina (generado con IA)

Uno de los actores más novedosos del sector es YouCard, una tarjeta prepaga recargable respaldada por Mastercard , creada por YouMarket, que permite a las empresas gestionar y entregar beneficios, premios, viáticos o incentivos a sus colaboradores.

Olivia Prado, Marketing Manager de YouCard, asevera a iProUP que "existen industrias muy golpeadas y otras a las que les va muy bien; los beneficios cumplen un rol diferente en cada una".

Precisa que, en las que están ajustadas, "muchas veces no pueden dar aumentos de sueldo y los beneficios son una forma de lograr eficiencia presupuestaria y retener colaboradores. En contraparte, hay industrias donde hay mucha competencia por el talento y ahí el dinero ya no es lo único que mueve a las personas".

En los dos casos la conclusión es la misma: "Las empresas tienen que mejorar toda su propuesta de valor al empleado, que es la compensación completa, lo remunerativo y lo no remunerativo. Ahí entran los beneficios".

Para Juan Francisco Monte de Oca, Director comercial y de Marketing de Mendel, los beneficios corporativos "dejaron de ser un extra y se convirtieron en una herramienta concreta de retención de talento en Argentina".

En su postura, en un mercado marcado por la alta rotación laboral, ofrecer un salario competitivo ya no alcanza: "Lo que marca la diferencia hoy es la experiencia integral que la empresa brinda al colaborador".

Los beneficios corporativos se erigen como una de las ofertas de las empresas para retener talento

Natalia Mariel Terlizzi, CEO de Hucap, subraya que cada vez más personas evalúan una propuesta laboral más allá del salario: "El esquema de trabajo, la flexibilidad y el bienestar integral se vuelven claves al momento de decidir entre distintas oportunidades".

En diálogo con iProUP, Terlizzi advierte que el desafío para las empresas no está en la cantidad de beneficios, sino en construir propuestas relevantes para las necesidades de los colaboradores y sostenibles para el negocio.

En este sentido, remarca que la medición es fundamental: "Un beneficio que no se utiliza o que no responde a una necesidad concreta difícilmente genere impacto en la experiencia del colaborador o contribuya a su permanencia".

¿Cuánto invierten las empresas en beneficios para sus empleados?

Monte de Oca detalla a iProUP que los beneficios flexibles —alimentación, movilidad y bienestar— pesan tanto como el salario a la hora de decidir quedarse o irse.

"Lo vemos todos los días con las empresas que se acercan a Mendel, porque saben que ofrecer beneficios personalizados sin sumar carga operativa impacta directamente en la fidelización de talento", sostiene el directivo.

Según datos de la propia Mendel, las empresas argentinas invierten en promedio $150.000 por colaborador en beneficios no remunerativos.

las empresas argentinas invierten en promedio $150000 por colaborador en beneficios no remunerativos

Por el lado de YouCard, Prado rescata los reconocimientos más preponderantes a los atados a efemérides (Día de la Madre, del Padre, fin de año), que hoy están entre $50.000 y $80.000 por colaborador, mientras que en alimentación, el promedio ronda los $15.000 diarios; variando según lo que la empresa defina (todos los días o solo los días que van a la oficina).

Monte de Oca explica que esto responde a la reglamentación de la reforma laboral, que habilitó otorgar estos beneficios de forma más simple y trazable, reorganizando presupuestos hacia esos rubros.

Respecto a la dificultad de otorgar aumentos salariales continuos, el ejecutivo reconoce que los beneficios se volvieron una herramienta más ágil de compensación, pero aclara que no es la única causa de su crecimiento. "La reforma laboral destrabó una demanda que ya existía, pero que antes chocaba con la complejidad operativa de administrar".

Terlizzi reconoce que en contextos de alta inflación o limitaciones para ajustar sueldos de manera continua, los beneficios pueden convertirse en una herramienta complementaria.

No obstante, aclara que el crecimiento de los beneficios no responde exclusivamente a la dificultad de otorgar aumentos, sino a cambios en las expectativas de las personas y en la forma en que las empresas construyen su propuesta de valor.

"Hoy, al analizar una oportunidad laboral, entran en juego múltiples variables además de la remuneración: flexibilidad, equilibrio entre vida personal y laboral, cobertura de salud, oportunidades de desarrollo, estilo de liderazgo y cultura organizacional", indica la ejecutiva.

Y ahí aparece otra oportunidad. El 88,3% de las empresas considera que personalizar los beneficios puede favorecer la permanencia de los colaboradores, pero todavía existe una brecha importante entre esa intención y la implementación efectiva.

También hay espacio para la digitalización: apenas 49,6% afirma haber implementado tecnología para la autogestión y comunicación de beneficios, mientras que otro 21,9% reconoce haberlo pensado, pero todavía no cuenta con quién implementarlo, según Bonda.

El contexto económico argentino está modificando el mix. Frente a la presión sobre el poder adquisitivo, las compañías están priorizando beneficios más tangibles y vinculados con los gastos cotidianos, como puntos canjeables, préstamos, subsidios y bonos.

El transporte también gana terreno: 47,4% de las empresas relevadas ofrece algún beneficio vinculado con movilidad, principalmente reintegros de viáticos, aplicaciones de movilidad, gift cards y combis.

En bienestar, el 68,6% ofrece algún tipo de actividad relacionada con esta área. Sin embargo, existe una contradicción: 74,5% reconoce que la salud mental es un problema, pero solo 49,6% ofrece beneficios específicos vinculados con ella.

Los beneficios personalizados ganan terreno en el país

El reporte de Bonda señala que solo el 54,7% de las empresas tiene un plan específico para comunicar sus beneficios. Entre las que sí lo hacen aparecen canales como email, intranet, newsletters, videos y comunicación personalizada.

Los benefios personalizados son la última tendencia del mercado laboral

De hecho, el mismo informe identifica como principal desafío para las empresas otorgar beneficios más personalizados y de mayor impacto, seguido por gestionar eficazmente la administración y ampliar la propuesta de valor.

Entre los actores mencionados, Mendel ofrece una tarjeta corporativa inteligente que permite asignar presupuestos por categoría y, mediante inteligencia artificial, aprobar o rechazar consumos en tiempo real.

"Del lado del colaborador, todo vive en el celular: activa la tarjeta virtual, ve su saldo disponible y usa el beneficio al instante, sin depender de procesos administrativos. Esa combinación de simplicidad e inmediatez para quien lo usa es la que impulsa a muchas empresas a ofrecer beneficios que antes les resultaban muy complejos de gestionar", describe Monte de Oca.

Según Prado, otra causa del crecimiento de este rubro es la eficiencia presupuestaria: "Cuando das un beneficio o un reconocimiento, tenés que asegurarte de que sea valorado del otro lado. Muchas veces las empresas dan beneficios esperando un impacto y eso no termina pasando".

"Por eso los beneficios flexibles, donde el empleado elige y lo gasta en lo que realmente quiere, son la forma de que ese presupuesto rinda de verdad. Querés motivar a tu equipo, pero de una forma que le sirva a ellos y también a vos", añade.

Terlizzi enfatiza la importancia de la segmentación y personalización: "Las necesidades y prioridades no son iguales para todos. Lo que puede resultar muy valioso para una persona quizás tenga poco valor para otra. Por eso vemos una tendencia hacia propuestas más flexibles, en las que las organizaciones buscan conocer mejor qué valoran sus colaboradores".