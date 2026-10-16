Las autoridades sellaron el acuerdo durante una nueva edición del CESSI Summit 2026, encuentro que reunió a más de 1500 personas

Los Premios Sadosky 2026 distinguieron proyectos como Medeatec (YPF) y Compilando Sueños por su aporte innovador con IA.

El CESSI SummIT reunió a 1.500 personas, enfocándose en la IA, el talento tecnológico y la transformación digital productiva.

Ministra Pettovello y CESSI firman convenio para potenciar la industria del software y las habilidades digitales en Argentina.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, selló un nuevo convenio con las autoridades de la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI) durante el CESSI SummIT 2026, evento que reunió a más de 1.500 personas en una jornada sobre la inteligencia artificial (IA), el talento y la innovación que transforman

El nuevo acuerdo pretende fortalecer la articulación entre el sector público y la industria tecnológica, promoviendo iniciativas vinculadas a la formación y el desarrollo dehabilidades digitales.

Entre las autoridades presentes estuvieron Martín Rapallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), y Daniela Ramos, subsecretaria de Industria y Economía del Conocimiento delMinisterio de Economía, junto con líderes de entidades, negocios, tecnología y capital humano,emprendedores y académicos.

"La tecnología dejó de ser un sector más de la economía para convertirse en una infraestructuraclave para la competitividad de todo el entramado productivo", subrayó Pablo Fiuza, presidente de CESSI.

Y agregó: "En Argentina, la industria del software generó cerca de 65.000 puestos de trabajo en la última década, arribando así a más de 160.000 recursos, y hoy tiene el desafío de convertirse en un socio estratégico del resto de las industrias, potenciando la IA aplicada".

"Desde CESSI queremos ser ese puente y demostrar que cada empresa, sin importar su tamaño, puede encontrar en el software argentino las herramientaspara innovar y competir a nivel global", resaltó.

Cómo fue la agenda del CESSI SummIT 2026

La Cámara integró tres de sus principales eventos para fortalecer la competitividad del entramado productivo y el desarrollo del talento.

La jornada incluyó la 2ª edición del IA Day, la 4ª del Talent SummIT y la 22ª de los Premios Sadosky, con una agenda centrada en el impacto de la inteligencia artificial en las organizaciones.

La gobernanza y la adopción de IA fueron ejes centrales de la jornada: se abordaron los criterios éticos, los límites legales y las decisiones que deben tomar las organizaciones para utilizar estas herramientas de manera responsable, junto con los caminos que están recorriendo las empresas argentinas para incorporarlas y sostener su uso.

En IA Day, empresas y referentes compartieron implementaciones en sectores como salud, fintech e insurtech, retail, ecommerce y logística, agro, alimentos y bebidas, energía y minería, entre otros. Los casos mostraron el carácter transversal del software y su capacidad para generar soluciones que responden a necesidades de distintas actividades económicas.

Martín Rapallini, presidente de la UIA, resaltó que "estamos entrando en una de las transformaciones industriales más profundas de la historia, en la que el conocimiento, el software y la IA redefinen los límites de lo que somos capaces de producir".

Y añadió: "El futuro de la industria dependerá cada vez más de nuestra capacidad para transformar ese conocimiento en soluciones concretas y de integrar el mundo digital con el físico"

Qué pasó en Talent SummIT

El evento abordó cómo la aceleración tecnológica transforma el trabajo, el liderazgo y las capacidades que necesitan las organizaciones.

Las charlas recorrieron los desafíos de liderar la adopción de IA, las habilidades humanas que cobran mayor relevancia y el rol de las áreas de talento en este proceso.

La agenda incluyó un taller colectivo propuso repensar las personas y las formas de trabajo de las organizaciones del futuro.

La integración de ambos espacios permitió conectar las decisiones tecnológicas con las estrategias de negocio y el desarrollo de las personas, aspectos centrales para que las empresas puedan avanzar en su transformación.

La Plaza de Negocios –en tanto– complementó los paneles con presentaciones de soluciones aplicadas al procesamiento de facturas, la atención al cliente, el comercio exterior y la gestión de operaciones y talento, entre otras áreas.

Estos espacios acercaron herramientas de software e IA a necesidades concretas de las empresas y facilitaron el intercambio entre referentes de distintos sectores.

Quiénes se destacaron en la nueva edición de los premios SADOSKY 2026

La jornada cerró con la entrega de la 22ª edición de los Premios Sadosky, que distinguen el talento, la innovación y el impacto de quienes contribuyen al desarrollo de la industria argentina del software y los servicios basados en el conocimiento.

En una edición que registró un nuevo récord de postulaciones de todo el país, y contó con más de 60 finalistas, se reconoció a empresas, proyectos e iniciativas en las categorías de Industria, Mercado y Talento.

El Premio Sadosky de Oro fue otorgado a Medeatec por su proyecto Plataforma OMEGA en YPF: Transformación Digital e Integración Tecnológica para el Mantenimiento y Confiabilidad de Redes de Ductos.

La solución centraliza y digitaliza el mantenimiento de más de 3.500 kilómetros de ductos estratégicos de YPF e integra inspecciones, monitoreo de corrosión y cartografía satelital.

Además, Compilando Sueños, del Instituto Técnico Nuestra Señora de Fátima, recibió el Premio Sadosky Comunidad. La iniciativa promueve que estudiantes de Villa Soldati desarrollen soluciones a problemas reales con hardware, software e IA, como FireNova, para la detección temprana de incendios forestales, y SensePad, un dispositivo para personas con discapacidad visual.

La distinción regresó este año y permitió al público elegir entre los finalistas de todas las categorías mediante una votación en la web de CESSI SummIT, abierta hasta la ceremonia.

Diego Alejandro Berardo, vicepresidente de CESSI, destacó que "con esta edición la Cámara consolidó y reunió las experiencias de implementación de IA, los desafíos del talento y el reconocimiento a la innovación en una propuesta que puso en valor el aporte de la industria del software a la transformación del entramado productivo argentino, potenciando así la visibilidad, trayectoria y fortaleza de esta industria".