Los mandos medios bien entrenados son los cuidadores de la operación vinculada a la estrategia empresarial y los transmisores de la cultura organizacional

El verdadero crecimiento PyME surge al delegar en líderes autónomos, permitiendo al dueño enfocarse en la estrategia y no operar.

Mandos medios bien formados descentralizan la operación y transforman al dueño en estratega, liberándolo para la visión.

La centralización del fundador frena el crecimiento de PyMEs en Argentina. Profesionalizar mandos medios es la solución clave.

En el ecosistema de las pequeñas y medianas empresas en Argentina existe una trampa invisible en la que caen la mayoría de los dueños: creer que el crecimiento depende exclusivamente de su fuerza de trabajo y de su capacidad para estar en todos los detalles.

En los inicios, esa omnipresencia es vital. Sin embargo, a medida que la estructura crece, ese modelo de liderazgo centralizado y solitario se transforma en un enemigo central de la competitividad.

El principal cuello de botella para el crecimiento de una PyME en Argentina no suele ser la falta de capital ni las complejidades del mercado, sino la centralización absoluta de las decisiones en la figura de su fundador.

Cuando el dueño de una empresa pasa su jornada respondiendo consultas operativas cotidianas, resolviendo urgencias menores o apagando incendios que escalan directo a su escritorio, la organización pierde su activo más valioso: el tiempo estratégico para planificar a largo plazo y diseñar nuevos negocios.

Por otra parte, muchas veces ese dueño logra ganar herramientas de liderazgo, mejorar el manejo emocional, una comunicación más asertiva, brindar feedback potente al equipo. Pero no siempre su círculo más cercano logra articular y liderar al resto de los colaboradores en esa misma sintonía.

Para romper este círculo vicioso, la verdadera solución radica en profesionalizar la formación de mandos medios, un eslabón crítico para descentralizar la operación, construir equipos independientes y asegurar la sustentabilidad del negocio.

Lo que la empresa necesita —el talento y el conocimiento técnico— muchas veces ya existe dentro del equipo, pero falta transformarlo en acción consistente y autonomía real. Formar integralmente a los mandos medios es el puente indispensable para conectar la visión del dueño con los resultados concretos.

Un mando medio profesionalizado no es simplemente un transmisor de órdenes; es un líder independiente con inventiva, capaz de tomar decisiones con criterio, digerir las demandas cotidianas de la operación y llegar a la dirección con propuestas y soluciones en lugar de nuevos problemas.

Desarrollar la autonomía de los mandos medios es una inversión de alto retorno institucional. Para el dueño PyME, el verdadero beneficio no es solo hablar con menos personas en la rutina diaria o dejar de responder preguntas básicas sobre el stock, las ventas o la logística; el beneficio real se basa en recuperar la libertad para volver a ser el estratega de su empresa.

Cuando una organización logra consolidar este eslabón intermedio, el impacto es inmediato. Los mandos medios bien entrenados son los cuidadores de la operación vinculada a la estrategia empresarial y los transmisores de la cultura organizacional.

El verdadero crecimiento empresarial empieza cuando entendemos que el negocio no nos necesita operando, sino pensando. Delegar con seguridad no es una pérdida de control, es la máxima expresión de una estructura profesional, sólida y ágil, capaz de adaptarse a cualquier coyuntura y dejar atrás, de una vez por todas, la cultura del "apagado de incendios".

*Por Leandro Schvartzer, director y fundador de Empresarios con Impacto.