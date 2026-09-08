Tras integrar Banco Voii, Grupo Cocos busca profesionales con experiencia en fintech y banca. Guía paso a paso para enviar el CV

Las posiciones son full time e híbridas en Vicente López; la postulación se realiza 100% online.

Ariel Sbdar, CEO, anunció las vacantes para sostener el crecimiento y competir en la industria fintech.

Grupo Cocos y Banco Voii abren una convocatoria de empleo para reforzar su expansión como superapp financiera.

En el marco de su estrategia de expansión tras la integración de Banco Voii a Grupo Cocos para crear una superapp financiera y dar la batalla en el segmento de cuentas remuneradas y crédito corporativo frente a jugadores como Mercado Pago y la llegada de Revolut, la compañía activó una nueva convocatoria de empleo abierta para distintas áreas operativas.

El anuncio fue difundido públicamente por el cofundador y CEO de la firma, Ariel Sbdar, a través de sus canales oficiales: "Si te interesa trabajar en la industria financiera, debajo algunos de los puestos que tenemos abiertos en nuestro banco Voii y en Cocos. Seguimos creciendo, contratando y comprando patria", remarcó el ejecutivo al compartir la plataforma de postulación del holding.

El plan de contrataciones apunta a sostener el crecimiento de la base de usuarios y la sofisticación de sus servicios bursátiles y bancarios, en un escenario donde Cocos multiplica capital y desafía el tablero del sistema financiero tradicional.

El anuncio de Ariel Sbdar en X

¿Cuáles son los puestos de trabajo que buscan Cocos y Banco Voii?

La plataforma de empleo del grupo financiero concentra búsquedas orientadas a profesionales de tecnología, desarrollo de producto, administración contable y canales comerciales:

Senior Back End Developer (Tecnología) : Orientado a programadores con más de cinco años de experiencia en desarrollo back end y dominio de Kotlin con frameworks como Spring Boot o Ktor. La posición demanda manejo de bases de datos PostgreSQL, SQL y entornos NoSQL (Redis, Mongo, ClickHouse), despliegue de infraestructura sobre AWS y valoración de antecedentes en la industria bancaria o fintech.

Product Owner - Banca Mayorista (Producto) : Diseñado para liderar la evolución de herramientas transaccionales destinadas al segmento corporativo y mayorista del banco, coordinando flujos entre las áreas de negocio, tecnología y cumplimiento normativo.

Senior QA Engineer (Tecnología y Calidad) : Búsqueda enfocada en el diseño de arquitecturas de automatización de pruebas, integración de pipelines de CI/CD (GitHub Actions) y aplicación de herramientas de inteligencia artificial para la generación de casos de prueba y detección de anomalías en flujos financieros críticos.

Semi Senior FCI Comercial (Fondos y Ventas) : Orientado a perfiles con al menos tres años de trayectoria comercial en la industria de Fondos Comunes de Inversión (FCI), manejo avanzado de Excel y herramientas analíticas, con idoneidad ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) activa o en trámite.

Financial Advisor - Segmento PyMEs (Comercial) : Destinado a ejecutivos para la gestión, activación y acompañamiento integral de carteras empresariales en la operatoria bursátil y bancaria diaria.

Tax Analyst Senior y Controlling Team Leader (Finanzas y Control de Gestión) : Convocatorias para graduados de Contador Público o carreras afines, con más de cuatro años de trayectoria en liquidación impositiva (ARCA, ARBA, regulaciones de CNV) o armado de presupuestos anuales y métricas de control corporativo.

Trade Marketing y Brand Specialist (Marketing): Puestos para coordinar activaciones de marca, soporte a segmentos de clientes de altos ingresos (Gold, Pro, AFI, Business) y gestión de pauta en canales digitales.

¿Bajo qué modalidad se trabaja y cuáles son los requisitos de contratación?

Las posiciones publicadas se estructuran bajo un esquema de trabajo full time con modalidad híbrida, combinando jornadas remotas con presencialidad en las oficinas centrales de la compañía ubicadas en la localidad de Florida, partido de Vicente López (zona norte del Gran Buenos Aires).

Entre las condiciones generales, la firma prioriza perfiles que cuenten con experiencia previa en el sector bancario, entidades financieras reguladas o empresas tecnológicas de rápido crecimiento.

En las áreas técnicas y analíticas, se destaca el dominio de herramientas de automatización, análisis de datos y fluidez para interactuar con normativas de organismos reguladores del mercado de capitales argentino.

¿Cómo postularse y enviar el currículum vitae a las vacantes de Grupo Cocos?

El proceso de postulación se gestiona de forma 100% digital a través del portal oficial de empleo de la compañía.

Los interesados deben acceder al sitio web oficial de postulaciones (cocoscapital.recruitee.com), donde se exhibe el detalle de cada búsqueda activa dividida por departamento (IT, Product, Sales, Marketing, Fondos y Controller & Admin).

Al ingresar a la vacante deseada, el postulante debe revisar las responsabilidades del puesto, los requisitos excluyentes y las competencias valoradas.

Se debe completar el formulario en línea adjuntando el Currículum Vitae actualizado, datos de contacto profesional, perfil de LinkedIn y enlaces a repositorios de código (en el caso de las vacantes de IT).

Para aquellos profesionales cuyo perfil no encaje con las vacantes publicadas en el sitio, el equipo de Recursos Humanos mantiene habilitado el correo directo recruiting@cocos.capital para recibir candidaturas espontáneas de cara a futuras aperturas.