Un estudio de Randstad reveló qué buscan los argentinos en un trabajo y por qué la flexibilidad gana terreno. Los factores clave del reporte

Las empresas enfrentan el reto de ofrecer flexibilidad y bienestar para atraer y retener talento calificado en el mercado laboral.

La flexibilidad laboral y la autonomía son factores no monetarios que impulsan el 31% de las renuncias en Argentina.

El equilibrio trabajo-vida personal es clave para el 80% de los trabajadores argentinos al cambiar de empleo, según el Randstad Workmonitor 2026.

El equilibrio entre trabajo y vida personal es un factor clave al momento de decidir cambiar de empleo para el 80% de los trabajadores argentinos.

Así lo revela la edición 2026 del Randstad Workmonitor, el cual mostró que, aunque el salario se mantiene como el principal atributo para elegir un empleo, la flexibilidad, la autonomía y la conciliación entre vida laboral y personal ganan peso en las decisiones de carrera.

Profesionales argentinos buscan un equilibrio de vida laboral y personal

Al analizar los factores no monetarios que llevan a los encuestados a preferir un empleo, el estudio muestra que el equilibrio entre vida personal y laboral se posiciona en segundo lugar como atributo para elegir un empleador. Para el 80% de los trabajadores argentinos, ese factor es clave en las decisiones de movilidad laboral.

La importancia del equilibrio entre trabajo y vida personal aparece como una preocupación generalizada para los trabajadores de la región. La lectura del reporte es que la flexibilidad y la conciliación se consolidaron como atributos centrales para atraer y retener talento.

Andrea Ávila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay, confirmó que el trabajo dejó de ser solamente una fuente de ingresos para convertirse también en un espacio de crecimiento, aprendizaje y realización. Según la ejecutiva, los trabajadores tienen hoy expectativas multifacéticas y mucho más amplias y personales.

Ávila indicó que, cuando se habla del trabajo, en las organizaciones se empieza a hablar de realización personal, bienestar e incluso felicidad. Aunque el fenómeno fue impulsado inicialmente por las nuevas generaciones, hoy se convirtió en algo transversal que incluye a trabajadores de todas las edades.

Randstad reveló qué buscan los argentinos al cambiar de empleo y por qué la flexibilidad es decisiva

Flexibilidad como estilo de vida laboral: por qué es lo más buscado por los empleados en una empresa

La percepción de flexibilidad es un componente clave de la búsqueda de un mayor equilibrio entre trabajo y vida. La flexibilidad no se limita a los horarios, sino que incluye el lugar de trabajo, la cercanía, el tiempo de desplazamiento y la posibilidad de trabajar de manera remota o híbrida.

Al consultar a los participantes si alguna vez renunciaron a un trabajo por no ofrecer suficiente flexibilidad, el 31% de los trabajadores argentinos aseguró haberlo hecho.

Al consultar a los encuestados si alguna vez renunciaron a un empleo por falta de independencia para fijar su propia agenda, plazos o tareas, 2 de cada 10 argentinos reveló haberlo hecho.

Frente a la posibilidad de elegir sin condicionamientos, el 40% de los trabajadores argentinos destacó que no aceptaría un trabajo que no le brindara flexibilidad respecto a sus horarios laborales y la posibilidad de controlar su propia agenda.

La lectura es que la flexibilidad respecto del lugar de trabajo se consolidó como un atributo relevante para atraer y retener talento. Para las empresas, el desafío será encontrar un equilibrio entre productividad, retención de talento y costos operativos.

Natalia Terlizzi, CEO de Hucap, subraya que "al analizar una oportunidad laboral, hoy entran en juego múltiples variables además de la remuneración: flexibilidad, equilibrio entre vida personal y laboral, cobertura de salud, oportunidades de desarrollo, estilo de liderazgo y cultura organizacional".

En diálogo con iProUP, Terlizzi enfatiza la importancia de la segmentación y personalización: "Las necesidades y prioridades no son iguales para todos. Lo que puede resultar muy valioso para una persona quizás tenga poco valor para otra. Por eso vemos una tendencia hacia propuestas más flexibles, en donde las organizaciones buscan conocer mejor qué valoran sus colaboradores".

La evolución de la presencialidad en Argentina dependerá de la capacidad de las empresas para responder a las expectativas del talento. La combinación de flexibilidad, bienestar y salario emocional se consolida como un factor decisivo para atraer y retener perfiles calificados.