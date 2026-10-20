Alkemy fue distinguida en un certamen organizado por Galicia, Clarín y la Universidad de San Andrés. Su plataforma ya se utiliza en 15 países

Su IA prioriza la contratación por habilidades, optimizando la selección y capacitación de personal con un 75% menos de tiempo.

Fundada en 2021, Alkemy opera en 15 países y evaluó más de 1 millón de talentos, reduciendo tiempos y costos.

Alkemy, plataforma de inteligencia artificial, ganó el Premio PYME 2026 en Innovación Digital por su evaluación de talento.

Alkemy, la plataforma argentina de inteligencia artificial que ayuda a las empresas a evaluar y entrenar talento, ganó el Premio PYME 2026 en la categoría Innovación Digital.

La compañía, que nació durante la pandemia, ya está presente en 15 países, trabaja con más de 500 empresas y acumula más de un millón de talentos evaluados.

La distinción se entregó durante la novena edición de los Premios PYME, organizados por Galicia, Clarín y la Universidad de San Andrés. El certamen reconoce a pequeñas y medianas empresas que se destacan por:

Su aporte a la innovación

El desarrollo económico y social

La generación de empleo

Entre los resultados de su tecnología, Alkemy destaca una reducción de 75% en el tiempo destinado a revisar currículums y de 30% en los costos operativos por vacante.

Cómo funciona Alkemy, la plataforma que usa IA para evaluar talento

Fundada en 2021, Alkemy surgió en un contexto en el que las empresas comenzaron a buscar nuevas formas de evaluar candidatos más allá de sus estudios, experiencia laboral y antecedentes profesionales.

Su propuesta se basa en la contratación por habilidades, una metodología que prioriza las competencias que una persona puede demostrar por encima de sus títulos o credenciales académicas.

Alkemy prioriza la contratación por habilidades, lo que optimiza la selección y capacitación de personal con un 75% menos de tiempo

Para eso, la compañía desarrolló Alkymetrics, un conjunto de herramientas que permite medir capacidades específicas, como competencias digitales y habilidades analíticas, mediante evaluaciones prácticas. La plataforma también contempla aspectos vinculados con las habilidades blandas y los rasgos culturales de los postulantes.

A diferencia de los métodos tradicionales de selección, que suelen apoyarse en el currículum y entrevistas iniciales, la solución busca que los candidatos demuestren sus conocimientos y capacidades.

De esta manera, las empresas pueden identificar perfiles más alineados con los requisitos de cada puesto.

La tecnología también puede utilizarse para analizar las necesidades de los equipos que ya forman parte de una organización, detectar oportunidades de mejora y diseñar acciones de capacitación para fortalecer sus capacidades.

La expansión de Alkemy en el mercado laboral

Desde su lanzamiento, la compañía amplió su presencia regional y pasó de trabajar con más de 300 clientes empresariales y evaluar a más de 100.000 personas, a contar actualmente con más de 500 empresas y un millón de talentos evaluados.

Su plataforma está presente en 15 países y apunta a empresas que buscan agilizar sus procesos de selección, reducir costos y mejorar la identificación de habilidades de los candidatos.

Con el avance de la IA en el ámbito laboral, Alkemy busca posicionarse en un mercado en el que las organizaciones necesitan distinguir las capacidades reales de los postulantes, incluso cuando utilizan herramientas automatizadas para preparar sus currículums o responder a las búsquedas de empleo.

El Premio PYME 2026 reconoce ese desarrollo tecnológico dentro del segmento de pequeñas y medianas empresas argentinas.

Qué otros proyectos fueron premiados en 2026

Además de Alkemy, los Premios PYME 2026 distinguieron a otras empresas argentinas por su desempeño en distintas áreas.

Por ejemplo, Eddis Educativa ganó en la categoría Expansión Comercial: la compañía, que tiene 30 años de trayectoria, ofrece más de 70 propuestas de formación y capacitación y cuenta con más de 100.000 alumnos por año.

El premio Industrial fue para Bisignano, una empresa santafesina especializada en equipos para el envasado de alimentos, mientras que el reconocimiento a la Trayectoria quedó en manos de Establecimiento Las Marías, la firma correntina que elabora yerba mate y té.

En un contexto en el que la IA transforma los procesos de trabajo, Alkemy apuesta por la innovación tecnológica para cambiar la forma en que las empresas seleccionan y capacitan a sus equipos.