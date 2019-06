PowerPoint, sin secretos: cómo convertir una presentación en un video

En algunas ocasiones el software puede dar problemas para reproducir archivos realizados con otras versiones u otros sistemas operativos

PowerPoint es el rey de las presentaciones, pero en algunas ocasiones el software puede dar problemas para reproducir archivos realizados con otras versiones u otros sistemas operativos; por ello, tener la presentación en vídeo puede ser una buena idea.

Asimismo, esto también puede ser muy útil para crear presentaciones que se van a estar reproduciendo continuamente en alguna pantalla expuesta al público: salas de espera, escaparates de comercios, museos, salas de exposiciones. Incluso, se puede insertar en una web, subirlo a Youtube, etc.

El propio PowerPoint permite convertir cualquier presentación a formato vídeo. Al hacerlo, todos los contenidos de la presentación (animaciones, imágenes, vídeos adjuntos, sonidos, música) se guardarán en un único archivo de vídeo que podrás reproducir en prácticamente cualquier dispositivo, sin problemas de compatibilidad y sin fallos por falta de tipografías o similares.

Los pasos para transformar un PowerPoint (.ppts) a vídeo son los siguientes:

Una vez que se tiene la presentación de PowerPoint terminada, uno puede pasarla a vídeo y escoger ciertos ajuste para generar el archivo final.

Para ello hay que hacer click sobre Archivo y después escoger la opción Exportar – Crear un vídeo. En la nueva pantalla que aparece se deberán configurar las opciones que tendrá el vídeo final.

Lo primero será establecer la resolución del vídeo. Se puede escoger Ultra HD (4K), Full HD (1080p), HD (720p) o Estándar (480).

Como es lógico, cuanto mayor sea la resolución más ocupará el vídeo. Además, es aconsejable que el vídeo se cree con la resolución adecuada para el lugar donde se vaya a reproducir posteriormente. Si se lo exporta en 4K podría haber problemas para después reproducirlo en un televisor HD, así que siempre que sea posible se debe escogerla resolución más ajustada al dispositivo donde se vaya a reproducir posteriormente y si dudas optar por una resolución lo más extendida posible (1080p o 720p).

En la siguiente opción se podrá escoger si se quieren incluir narraciones e intervalos en el resultado final. Si no lo se ha hecho antes se podrá grabarlos en el momento utilizando la cámara y el micrófono de la computadora. Si no se lo necesita, hay que escoger la opción No usar narraciones ni intervalos grabados.

La tercera y última opción de configuración del vídeo es establecer el tiempo que pasará entre cada diapositiva. se debe poner un tiempo razonable para que una persona pueda ver todo el contenido de cada tarjeta; si tienen mucho texto hay que tener en cuenta que no todo el mundo lee al mismo ritmo, así que se deberá dejar un tiempo extra para facilitar la lectura.

Paso siguiente, se deberá pinchar sobre el botón Crear vídeo y en la nueva ventana escribir el nombre para el archivo final. Además, se puede escoger entre dos formatos de vídeo en el desplegable tipo: vídeo MPEG-4 o Vídeo de Windows Media. Escoger el formato que se prefiera y por último pinchar en Guardar para generar el archivo y finalizar la conversión de un PowerPoint a un archivo de vídeo.

De esta forma, se generará un archivo de vídeo a partir de una presentación de PowerPoint (.pptx) desde la propia aplicación de Microsoft.