Pagar con el celular: Petrobras habilita las transacciones con QR en sus estaciones de servicio

Sin bajarte del auto y desde tu teléfono inteligente ya podés pagar en las estaciones de Petrobras con solo apuntar a un código QR

La firma Petrobras ya instrumentó en las estaciones de Uruguay el pago a través de un código QR, que le permite a la estación cobrar y recibir el dinero en el momento. La transacción se puede realizar a través de Mercado Pago, debito o crédito en el teléfono del usuario.

En las islas de las estaciones nos podemos encontrar con un código QR muy visible, que al ser capturado por la aplicación del celular nos permite ingresar a una autorización de transacción, que luego debe ser verificada y aceptada por el pistero para que el pago sea automático.

Este sistema le reporta un ahorro en costos para la estación ya que no requiere instalar o usar lectores de tarjetas o los problemas de conexión que le surjan, con que el cliente tenga su celular el pago se realizará. El mecanismo que se utiliza se denomina PEI (Pago Electrónico Inmediato) y las comisiones dependen de que las tarjetas asociadas a la app de Mercado Pago sean de crédito o débito.

Según declaraciones hechas por un pistero de Petrobras al sitio Surtidores, la utilización del sistema crece día a día y "los clientes preguntan primero al ver el cartel de código QR y en una posterior carga usan la aplicación. Es muy sencillo y para nosotros no requiere más nada que verificar el OK de la transacción en el celular para dar la carga por paga"