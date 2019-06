El ambicioso plan de una petrolera para liderar la transformación "4.0" de la mano de Mercado Libre y Awto

La petrolera está transformando sus sucursales en un hub de servicios digitales para atender las demandas crecientes de los consumidores

La revolución digital entró en su segunda fase: ya no se trata únicamente de los servicios online, sino que los espacios físicos empiecen a tomar mayor protagonismo. Ahora, la clave consiste en amalgamar el mundo virtual con el real, ya que la llamada economía digital no distingue diferencias entre ambos.

Prueba de ello es la avanzada de Amazon, líder del comercio electrónico a nivel global, que empezó a extender su dominio sobre las grandes superficies. En otras palabras, el hecho de que sea el gigante mundial de Internet no significa que no se interese por crecer en el mundo "tangible". Prueba de ello ha sido el lanzamiento de sus propias tiendas, Amazon Go, o la mega compra de la cadena de supermercados Whole Foods.



Lejos está de ser el único caso: Walmart y otros grandes players de diferentes rubros están expandiendo su estrategia "4.0" en base a su red de sucursales. El objetivo es claro: revalorizar esos espacios reales añadiéndole servicios digitales para ofrecer una experiencia completa.

En la Argentina, Axion es una de las que primero entendió este juego y está apostando fuertemente a añadirle valor a sus estaciones de servicio. Es decir, que sean algo más que un lugar al que las personas concurren a cargar combustible.

El año pasado sorprendió al mercado al convertirse en la primera petrolera que ofrecía pagos con los códigos QR de Mercado Libre. Si bien sus competidores se sumaron a esta movida, la firma de Bulgheroni fue la única que ploteó las islas de sus estaciones para dejar visibles los códigos QR y que los usuarios puedan pagar sin bajarse del auto.

Pero ese sólo fue el puntapié inicial de un ambicioso plan que, en sintonía con su producto principal, está en continuo movimiento. El proyecto apunta a diversificar la oferta de productos digitales y a convertir su red de estaciones en proveedoras de "servicios 4.0".

"Nuestras innovaciones tecnológicas tienen como objetivo redefinir el concepto de las estaciones de servicio y que vaya mucho más allá respecto a cómo las conocemos. Irán cumpliendo un rol mucho más amplio", revelan desde Axion a iProUP.

Alianza estratégica

Te puede interesar Por baja de impuestos, autos híbridos cuestan lo mismo que un naftero: estos son los 12 modelos que podés comprar

El convenio entre la petrolera y la empresa comandada por Marcos Galperín no se limita a los pagos con QR, modalidad que, dicho sea de paso, viene creciendo a una tasa de tres dígitos interanual y que ya contabiliza más de 260.000 comercios adheridos.

Tal como adelantó iProUP, sellaron una alianza estratégica por la cual una persona que compra por Mercado Libre puede elegir como punto de entrega del producto una estación de servicio cercana, servicio que se conoce como punto de retiro o "pickup point".

El vendedor también se ve beneficiado, ya que evita tener que recibir en su domicilio a una persona desconocida. Puede dejar el artículo en uno de los locales para que el comprador lo retire, ya que las bocas de expendio de figuran dentro del pool de proveedores logísticos de Mercado Envíos.



Esto ofrece las siguientes ventajas:

- Las dos partes no se ven obligadas a coordinar fecha y hora

- Se reducen riesgos vinculados con la inseguridad

- Los productos pueden dejarse o retirarse durante las 24 horas

- Las estaciones cuentan con estacionamiento, que ayuda a reducir tiempos

Pero hay más: según confirmaron a iProUP desde la petrolera:



- El punto de retiro de Mercado Libre ahora se complementa con lockers digitales



- Eso casilleros está provistos por la empresa "PUDO"



¿Cómo funciona?



- Quien vende recibe un código secreto o clave para abrir el casillero



- Una vez confirmada la transacción, comparte ese código al comprador



- Este último se acerca al locker de la estación Axion y con dicha clave retira el producto



De esta forma, los usuarios pueden entregar los artículos que hayan adquirido en cualquier plataforma de ecommerce o bien dejar artículos para que otras personas los retiren.

Desde Axion dan cuenta del éxito de la iniciativa y revelan que, cómo punto de partida, se dispondrán de "seis estaciones con punto de retiro de Mercado Libre y cinco con PUDO".

La nueva movilidad

El acuerdo con Mercado Libre forma parte de un plan mucho más abarcativo de Axion para subirse a la llamada "economía de plataformas" o colaborativas.



Otra arista se vincula con lo que viene ocurriendo en materia de tránsito en las grandes ciudades. La congestión, los problemas de estacionamiento y el alto costo de mantener un auto han hecho que irrumpan otras modalidades de desplazamiento, como el alquiler de bicicletas, monopatines y coches.

En este último caso, Axion firmó una alianza con Awto, la app chilena que ofrece en Argentina la posibilidad de retirar una unidad en un punto de retiro y devolverlo en otro, pagando sólo por el tiempo que se utilizó.

"En principio, se pueden retirar de las estaciones de Libertador al 7000, Cabildo y Olleros, y Monroe y Balbín. En las tres tenemos estacionamientos identificados con la marca Awto", revelan desde la compañía. El acuerdo además contempla:

- Un 10% de descuento en el servicio al retirar uno de los coches de una sucursal de Axion

- La entrega de combustible "oficial" que utilizan los modelos de Nissan

Su adaptación a los nuevos tiempos también contempla la llegada de los vehículos eléctricos al país. Axion fue la primera en ofrecer en su estación de Libertador y Salguero un surtidor para coches de este segmento y ofrece el suministro de manera gratuita a los usuarios (aún no está regulado cómo se comercializará este tipo de expendio). "Hoy, la energía que entregamos sale de nuestra red, la pagamos a quien la distribuya (en este caso, Edenor) y la estamos regalando", indican desde la empresa.

Te puede interesar Los jefes de área en empresas: cuánto ganan y qué aptitudes debe tener una persona para ocupar ese cargo

Desde la empresa afirman que el tiempo de "llenado" de un eléctrico depende de la velocidad del surtidor y la velocidad de carga del vehículo (la demora está dada por el número más bajo).

"En caso de la Kangoo ZE, es de 7,5 kilowatt por hora, mientras que nuestros cargadores son de 22 Kw/h", indican desde Axion.

Y añaden a iProUP: "A fin de mes podamos instalaremos otro más en la estación de Córdoba y Bonpland, en Palermo. La homologación está. Nuestra planificación contempla la expansión de estos tótems a otras estaciones". En efecto, la estrategia de la compañía es incluir un espacio para estos surtidores en las sucursales que se están remodelando.

"Este espacio se incluye en los planos de las nuevas estaciones y pensamos llevar estos cargadores también fuera de la ciudad de Buenos Aires", indica la compañía. Una de ellas podría ser la que está en el carril central de la avenida Libertador en Vicente López, a pocos metros del cruce con la General Paz.

Hay estaciones que aún están en remodelación por el rebranding de Esso a Axion (unas 40 de las 640 totales), y las nuevas que están abriendo en "puntos de acceso neurálgicos" de la Capital Federal contarán con la infraestructura para instalar un surtidor eléctrico.

Otro de los proyectos en los que avanza la compañía es la posibilidad de solicitar delivery de combustible mediante una aplicación, similar al servicio que lanzó recientemente YPF. "No se puede cargar en cualquier lugar, por lo que nuestra idea es que puedas indicar un rango horario, dirección y tipo de combustible", aclaran desde la firma.

De esta forma, un mini camión cisterna se acercará al lugar para proceder con la carga. La empresa apunta a quienes viven en barrios cerrados y no tienen una boca de expendio cerca.

"En octubre lanzaremos el proyecto piloto en Capital y GBA", señalan a iProUP desde la petrolera.



La expansión de sucursales y la eficientización de pagos con QR tiene otro fin por parte de la compañía: ampliar el caudal de clientes que pueda atenderse de manera más rápida y así colocar una mayor oferta de combustibles.

"Este año inauguraremos la ampliación de nuestra refinería de Campana, en la que se invirtieron u$s1.500 millones. Esto nos permitirá incrementar la capacidad de producción un 60%", aseguran desde la empresa.

Pero Axion sabe que la revolución digital comenzó y que los locales físicos son un bien preciado por los grandes jugadores del online, así que intentará aprovecharlos al máximo.

Por eso puso primera en su estrategia 4.0 y trabaja para añadirle más servicios a sus estaciones, que se están convirtiendo en un hub de prestaciones logísticas y de movilidad para satisfacer las crecientes demandas del usuario digital.