Así es "Joker", el robot enviado a limpiar Chernobyl que murió casi al instante

La angustiante serie de HBO que se convirtió rápidamente en un fenómeno televisivo hizo que mucha gente quiera conocer más detalles de la historia

Joker es una de estas historias, un robot hecho en Alemania usado por la policía para desactivar bombas que fue enviado a la Central Nuclear de Chernobyl para ayudar a limpiar el material radioactivo. Sin embargo no todo funcionó como se esperaba.

La idea luego del desastre radioactivo fue usar robots para evitar la intervención de los humanos, esperanza que se desvaneció rápidamente. Luego de la explosión del reactor 4 grandes cantidades de escombros, entre ellas trozos de grafito radioactivo, que se pensaba utilizar arrojándolo al reactor para contener la radiación. Esto no es tarea sencilla: los trabajadores con equipos especiales solo podían estar 90 segundos ante el material y así y todo era muy peligroso. La supuesta solución era usar robots.

Alemania Occidental se ofreció a prestarles a "Joker", un robot policial que podía ser controlado a distancia, ideal para tareas de limpieza. El problema fue que al ser enviado a limpiar la parte más radioactiva del reactor, murió de forma inmediata. Al principio se pensó que había quedado atascado en los escombros pero los operarios que lograron llegar al lugar descubrieron que estaba frito.

Supuestamente, Los alemanes enviaron a 'Joker' creyendo que resistiría los niveles de radiación, ya que los soviéticos les dijeron que el techo estaba contaminado con 2.000 roentgens, cuando en realidad el techo irradiaba más de 12.000 roentgens. Esto provocó la muerte inmediata del robot.

Tras la muerte de Joker, los rusos enviaron unos "Lunokhod", rovers lunares que formaban parte del programa espacial soviético, para limpiar la estructura inferior del techo de desechos radioactivos para construir el sarcófago, mientras que en el techo más alto terminaron enviando a los humanos en intervalos de 90 segundos.

Hay imágenes de origen desconocido del supuesto Joker abandonado en un depósito de chatarra en la zona de exclusión. Se cree que el robot sigue siendo extremadamente radioactivo a día de hoy.