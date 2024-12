Sura Gaming y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) anunciaron una colaboración estratégica para desarrollar programas educativos en blockchain gaming y Web3.

Se trata de una unión público-privada que busca llevar esta tecnología disruptiva a una de las universidades nacionales más importantes del país, cuyo objetivo fundacional es generar, preservar y transmitir conocimiento y capacidades tecnológicas que sirvan como base para buscar soluciones a problemas de la industria y la sociedad, formando personas que brinden servicios a empresas, instituciones y organizaciones de la sociedad civil.

Se trata de tres programas, uno que ya se encuentra en desarrollo y dos que llegarán en 2025, según indicaron a iProUP. Todas y cada una de ellas, de acceso 100% online, por lo que es posible hacerlas desde cualquier parte del país y del mundo.

A su vez, el único requisito para inscribirse es contar con título secundario y tener ganas de aprender sobre esta tecnología emergente y en contínua expansión.

Sura y UTN se unen para ofrecer formación en blockchain gaming

Según detallaron a iProUP, la propuesta educativa es amplia y variada, y quienes deseen cursar pueden optar por una especialización técnica universitaria, cursos intensivos o diplomados, cada uno diseñado para satisfacer necesidades y perfiles distintos, con lecciones impartidas por profesionales de Sura Gaming a través de la plataforma virtual de la UTN.

Tecnicatura Universitaria en Desarrollo y Producción de Videojuegos:

Permite a los participantes profesionalizarse y trabajar en un sector de alta demanda laboral.

Comenzó este 2024, con una primera cohorte de 630 estudiantes, con una tasa de deserción menor al 15% en el primer cuatrimestre.

Para el ciclo 2025, se espera la inscripción de 1.000 nuevos alumnos distribuidos en dos cohortes, con ingresos en marzo y agosto.

Sura aporta contenidos y docentes especializados en áreas clave, como monetización y comercialización de videojuegos y gestión de equipos en eSports.

Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse a través de este link.

Curso Intensivo de un mes:

La inscripción comenzará en febrero del 2025.

Estará dirigido a quienes poseen conocimientos previos en desarrollo de videojuegos.

Tendrá un enfoque práctico e inmersivo en el ecosistema Web3.

Se prevé realizar entre tres y cuatro ediciones anuales a partir de 2025.

Diplomatura en Web3 Gaming:

Al igual que el curso intensivo, la inscripción comenzará en febrero del 2025.

Con una duración de tres meses, esta diplomatura busca ofrecer formación avanzada en tecnología Web3 aplicada al gaming.

Dentro de la "Academia Web3" de Sura en UTN, los estudiantes abordarán desde los fundamentos de la tecnología hasta la creación de un proyecto integrador: el diseño de una idea de videojuego en Web3.

Los participantes que cuenten con proyectos previos podrán desarrollarlos y perfeccionarlos durante el curso.

Los proyectos finales podrán postularse para incubación en el laboratorio de innovación Sura Labs, brindando una oportunidad única para conectar con la industria y llevar sus ideas al siguiente nivel.

"Nuestra idea es ser disruptivos y llevar esta tecnología a los alumnos"

En diálogo con iProUP, la directora de la carrera en la UTN, Ingrid Kitainik, destacó la importancia de esta alianza entre la facultad y Sura Gaming. Asimismo, remarcó que la idea "es ser disruptivos y llevar esta tecnología a los alumnos" mediante una propuesta completamente online.

"En Argentina hay muchas carreras y ofertas relacionadas con videojuegos, pero muchas son presenciales. Nuestra propuesta es 100% online, lo que nos permite llegar a todo el país y a toda la comunidad hispanohablante. Esta oportunidad de colaborar con una empresa que ya trabaja en este ámbito permite que los estudiantes puedan ver que esta tecnología es parte de la vida real", sostuvo.

Por su parte, Mariano Rubinstein, CEO y cofundador de Sura Gaming, resaltó que el hecho de que estos programas se ofrezcan en una universidad nacional con alcance federal y presencia en todas las regiones de Argentina a través de sus 33 sedes "es un ejemplo".

"Creo que estamos tomando la posta y llevando este camino en Argentina y América Latina. Pero, siendo honestos, estamos algo atrasados respecto al resto del mundo. En otros países, las materias relacionadas con blockchain en carreras de desarrollo y videojuegos comenzaron hace años. Acá, sin embargo, creo que esto está un poco frenado por el status quo y la comodidad de algunas universidades y empresas del sector. Cualquier universidad debería ofrecer toda la tecnología disponible para mejorar la formación de los profesionales y ponerla a disposición de los estudiantes. Por eso es tan importante esta alianza", aseguró a iProUP.

Para cerrar, Rubinstein subrayó que, así como "la inteligencia artificial debería ser una materia transversal en todas las disciplinas, lo mismo ocurre con blockchain" que, en su visión, "tiene la capacidad de interactuar con todas las áreas" y que, específicamente en el sector de los videojuegos, "puede tener un impacto enorme".

"No creo que haya juegos en el futuro que no usen esta tecnología. Eso no significa necesariamente que adopten un modelo play-to-earn, que lancen un token o que utilicen ventas de NFTs. Nosotros nos enfocamos en la tecnología en sí. Es súper útil, amigable y debería estar prácticamente en todas partes", argumentó.

Mientras que Kitainik recalcó que "el talento que existe en Argentina es enorme" y que "estas oportunidades, con el país bien posicionado en la industria más grande del entretenimiento, que supera al cine y la música, y al combinarla con blockchain, que ya ocupa los primeros planos, refuerzan esa proyección". Esto, en su mirada, puede permitir a muchos acceder a una salida laboral con sueldos más que significativos.

"A nivel laboral, las expectativas son espectaculares. Conozco a muchos argentinos que, tras estudiar blockchain, están trabajando para el exterior o para empresas locales con sueldos internacionales. Esta tecnología rompe fronteras y abre puertas. Como salida laboral, es una opción excelente", concluyó.