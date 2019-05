Conocé el surtidor móvil para vehículos eléctricos creado por argentinos que triunfa en el mundo

Estos vehículos son parte de una red eléctrica virtual que transportan energía renovable y certificada por los estándares internacionales de blockchain

La Compañía Bravo Motor presentó en Silicon Valley un camión robot autónomo que, gracias a la inteligencia artificial, puede "seguir a la demanda" de vehículos eléctricos.

Miguel Angel Bravo, presidente de la firma, comentó al sitio surtidores.com.ar que este vehículo "puede ser de particular interés, por lo disruptivo y fácil de escalar, en todo lo relacionado al futuro de la energía, y de su distribución, asociado al uso de microgrids y blockchain para dar transparencia y trazabilidad, a la generación, la distribución y acumulación de energías renovables distribuidas"

El vehículo permitiría prescindir por completo de las empresas generadoras y distribuidoras de energía contaminante, lo que permitiría alcanzar en teoría la buscada "emisión cero".

"Nuestra empresa energética de bandera, podría liderar este segmento de la recargas de vehículos eléctricos y el almacenamiento masivo de renovables, en zonas como en California, donde ya está desarrollado el mercado masivo de autos eléctricos", afirmó Bravo.

Te puede interesar Revolución en el negocio de seguros: irrumpen pólizas "on-off" y Mercado Libre entra para apoderarse del sector

El grupo de innovadores argentinos responsables de esta tecnología busca que el camión recargador sirva para disminuir lo que se conoce como "range anxiety", es decir el temor de los propietarios de autos eléctricos a quedarse sin energía.

"Lo que proponemos además es que esta energía sea proveniente de fuentes renovables certificada mediante blockchain ,cosa que ya hicimos el año pasado como prueba en una exposición de la movilidad del futuro en Los Ángeles", explicó el ejecutivo.

A través de un algoritmo de inteligencia, estos vehículos siguen la demanda de los autos eléctricos y a través de una app móvil se puede conocer qué autos necesitan recarga a la vez que los conductores conozcan la ubicación del camión más cercano.