Worldcoin, la firma que ofrece la posibilidad de escanear el iris, lanzó el piloto de Face Auth, una nueva función de seguridad inspirada en la tecnología de autenticación facial ya utilizada por millones de personas y diseñada para garantizar que sólo la persona que se verificó en un orb pueda acceder a su World ID.

Esto marca un paso significativo hacia una verificación de identidad segura y centrada en la privacidad para:

La misión de Worldcoines crear un sistema de identidad humana seguro que preserve la privacidad en un mundo donde cada vez es más complejo distinguir entre humanos y bots.

Face Auth se suma al conjunto de tecnologías para mejorar la privacidad de Worldcoin, ahora presentada en su serie de videos explicativos "Privacidad en la era de la IA".

Diseñado por Sam Altam, el "padre" de ChatGPT, Worldcoin nació con la premisa de otorgar una "renta universal" a las personas por el simple hecho de existir, creando un registro único e inviolable a través del escaneo del iris, una parte del ojo que es imposible de replicar debido a su complejidad.

El proyecto comenzó regalando un "bono génesis" y en la Argentina desató un verdadero furor: generó grandes filas en shoppings, conflictos por los "coleros" y el surgimiento de revendedores de "cupos", ya que muchos no conocían absolutamente nada del ecosistema y solo se registraban por los tokens.

Face Auth es un método privado para comparar la imagen tomada durante el proceso de verificación de humanidad con una imagen de la persona que intenta usar el World ID desde su celular, verificando que es el mismo usuario a través de una comparación facial 1:1.

La tecnología funciona comparando una selfie tomada en el teléfono del usuario con una imagen encriptada almacenada localmente en el dispositivo durante la verificación original de World ID.

Esta capa adicional de seguridad asegura que solo el dueño legítimo de un World ID pueda utilizarlo, y evitar así accesos no autorizados o fraudes.

El proyecto busca abordar estos desafíos ofreciendo una manera simple y anónima de verificar que una persona es humana sin revelar su identidad.

Para ver cómo funciona la nueva función Face Auth, consulta el video demostrativo posteado en X

Introducing Face Auth, even more security for your World ID ???? pic.twitter.com/3OJ4s7lABp — Worldcoin (@worldcoin) September 19, 2024