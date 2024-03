En su afán por superar a X (ex Twitter), Threads anunció que una nueva herramienta llamada "swipe", la cual le permite a los usuarios marcar si las publicaciones que visualizan en su feed, son o no de su agrado, interés, etc, simplemente deslizando hacia la izquierda o derecha.

Por el momento, la plataforma de Meta cuenta con solo dos formatos de visualización: "para ti" y "seguidos". Para ti, se ocupa de mostrar en el feed las publicaciones de las cuentas que el algoritmo considera interesante, mientras que seguidos solo ofrece el contenido de los perfiles que el usuario sigue.

Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, publicó en su perfil personal de Threads que la empresa está en proceso de prueba de esta nueva función la cual le permitirá a los usuarios "amoldar" el algoritmo con esta nueva acción de "swipe".

Similar a lo que ofrece Tinder, el "swipe", consiste en usar el dedo para deslizar hacia un lado u otro de la pantalla del teléfono. Dependiendo de qué lado sea el "swipe", esto indicará si la publicación le gustó o no al usuario.

Por su parte Zuckerberg afirmó que el "swipe", entrenará mejor al algoritmo y esto generará mejores las interacciones del usuario con el contenido que ofrece la plataforma. No obstante, todavía no se sabe cuándo podrá probarse ni cuando estará disponible a nivel mundial.

Qué podrán hacer los usuarios desde la versión desktop de Threads

Ahora, los usuarios también podrán optar por utilizar Threads en la computadora desde una aplicación de escritorio, de manera que podrán compartir nuevas publicaciones, conectar con amigos y creadores de contenido, y gestionar configuraciones como el nombre de usuario, los seguidores o las respuestas a las publicaciones, entre otras cuestiones.

En lugar de acceder a la red social a través del navegador, los usuarios podrán acceder desde la app descargada en el escritorio

Así lo anunció el CEO de Meta, Mark Zuckerberg en una publicación en Threads, en la que también detalló que, por el momento, se trata de una aplicación disponible solo para PC o notebooks con sistema operativo Windows.

En concreto, se trata de una aplicación que ofrece un diseño de 'interfaz' muy similar al que ofrece la versión web de Threads, con los iconos de búsqueda, de publicación, de notificaciones y del perfil, situados en la parte superior de la pantalla.

Sin embargo, en vez de acceder a la red social a través del navegador, los usuarios podrán acceder a la experiencia de Threads directamente desde la aplicación descargada en el escritorio, como ya ocurre con otras redes sociales como WhatsApp. De esta forma, los usuarios ya pueden descargar la nueva 'app' de escritorio desde la tienda de aplicaciones, Microsoft Store.