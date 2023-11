¿Revive la magia de Los Beatles?: el grupo lanza una canción gracias a la inteligencia artificial

Gracias al avance de la inteligencia artificial, Los Beatles pudieron lanzar "Now and Then", que cuenta con la voz de John Lennon. Conocé los detalles

Los Beatles presentaron su "última canción", que incluye las voces de John Lennon, asesinado en 1980, generadas con la asistencia de inteligencia artificial (IA).

Universal Music Group (UMG), una de las principales empresas de la industria musical a nivel global, fue la responsable de lanzar "Now and Then".

Acompañando este lanzamiento, se publicó un breve documental que detalla el proceso de creación de la canción, que utiliza las más recientes tecnologías disponibles.

"Now and Then", la "última canción" de Los Beatleas hecha con inteligencia artificial

El video explica la creación de un software por parte del director Peter Jackson mientras trabajaba en su extenso documental sobre los Beatles, "Get Back".

Este software permitió separar la voz de John Lennon de la parte de piano en la grabación original en cinta de casete de "Now and Then", la cual data de fines de los años 70, cuando Lennon la concibió como una maqueta.

"Hemos desarrollado una tecnología que nos permite tomar cualquier banda sonora y dividir todos los diferentes componentes en pistas separadas basándonos en el aprendizaje automático", precisó Jackson.

Los Beatles lanzaron "Now and Then", con la voz de John Lennon hecha por inteligencia artificial.

En otra entrevista, Giles Martin, que colaboró en la producción del tema, explicó que es posible instruir a la inteligencia artificial para que identifique las voces.

"Así que si tú y yo tenemos una conversación y estamos en una habitación llena de gente y hay un piano sonando de fondo, podemos enseñar a la IA cuál es el sonido de tu voz, el sonido de mi voz, y puede extraer esas voces", comentó Martin.

Paul McCartney, uno de los fundadores originales de los Beatles, al enterarse de la innovadora tecnología de Jackson, expresó que "más les valía enviarles la voz de John del casete original".

De esta manera, surgió la nueva canción con la asistencia de la inteligencia artificial.

Sean Ono Lennon, el hijo de John Lennon, mencionó en el vídeo que a su padre "le habría encantado, porque nunca fue tímido a la hora de experimentar con la tecnología de grabación".

"Seguir trabajando en la música de los Beatles en 2023... vaya. En realidad estamos trasteando con tecnología punta, que es algo que a los Beatles les habría interesado mucho", expresó McCartney.

En el tema musical, además de John Lennon, participan los dos integrantes restantes de los Beatles, Paul McCartney y Ringo Starr, junto con el fallecido George Harrison.

En la publicación de McCartney, seguidores elogiaron la nueva canción como "preciosa" y una "obra de arte y forma perfecta de terminar la discografía".

Incluso, una fan expresó su deseo de que la inteligencia artificial pudiera contribuir a la creación de "un concierto de hologramas de los Beatles en directo" para aquellos que no tuvieron la oportunidad de verlos en persona.

No obstante, surgieron críticas y preocupaciones en torno al uso de la IA y la percepción de que la canción de los Beatles es "falsa".

En una encuesta reciente realizada a músicos por Pirate Music Studios, el 53% de los encuestados manifestó su "inquietud por cómo su público podría percibir la música creada con la ayuda de la IA".

La encuesta también exploró las razones por las cuales los músicos mostraban reticencia ante la utilización de la IA, y el 58% indicó que la "pérdida de autenticidad" era la principal inquietud.