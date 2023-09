Inteligencia artificial: ¿la música generada por la IA pone en jaque a la industria tradicional?

El CEO de la plataforma Musixy.ai, Can Ansay, pronostica que la nueva música generada por esta herramienta IT revolucionará a la histórica industria

La Inteligencia Artificial (IA) genera un gran impacto en diversos sectores alrededor del mundo.

No obstante, surgió una disputa entre su utilidad y su capacidad para violar los derechos de propiedad intelectual (PI), especialmente en las industrias creativas.

Los protagonistas clave de la industria musical, que incluyen a músicos, compañías discográficas y entidades como los premios Grammy y YouTube, se vieron obligados a considerar de alguna manera la IA.

En medio del choque entre las estructuras tradicionales de la industria musical y la tecnología, están surgiendo nuevas plataformas que la adoptan desde el principio.

Música con Inteligencia Artificial

Musixy.ai fue lanzada el 14 de septiembre como una plataforma de streaming, sello discográfico y mercado de música generada exclusivamente por la IA.

Cointelegraph entrevistó a Can Ansay, quien es el CEO y fundador de Musixy.ai, con el fin de obtener una comprensión más profunda de cómo la creación de un espacio exclusivo para la música generada por IA podría moldear el futuro de la industria musical.

La inteligencia artificial generó un impacto en distitnos sectores como por ejemplo la música.

Musixy.ai tiene como objetivo proclamado convertirse en el equivalente de "Spotify para las canciones de éxito generadas por inteligencia artificial", especialmente aquellas que fueron restringidas en otras plataformas.

En el último año, Spotify y otras plataformas de streaming líderes intensificaron sus medidas de seguridad después de recibir una solicitud de Universal Music Group para incrementar la vigilancia de las canciones de IA protegidas por derechos de autor.

Ansay expresó que las principales discográficas, conocidas como "el establishment", están nuevamente en un estado de alarma, similar a lo que ocurrió con Napster en su momento, debido a su temor a sufrir pérdidas de ingresos a raíz de la aparición de esta nueva tecnología disruptiva.

Indicó que la inteligencia artificial brinda a los "productores talentosos" la oportunidad de crear y monetizar una canción exitosa con la voz de cualquier celebridad en cualquier idioma.

Musixy.ai: la plataforma de streaming con inteligencia artificial

Musixy.ai se centra particularmente en la generación de nuevas canciones de éxito y versiones utilizando voces de artistas famosos generadas por IA.

Además, Musixy.ai colabora con Ghostwriter, quien produjo una canción viral que incluía pistas vocales generadas por IA en las voces de los artistas Drake y The Weeknd, llamada "Heart on My Sleeves".

Spotify y otras plataformas de streaming aumentaron sus medidas de seguridad para vigilar las canciones hechas con IA.

Inicialmente, se mencionó que esta canción podría ser candidata a un Grammy, pero posteriormente el CEO de los premios Grammy aclaró que la canción se retiró de las plataformas de streaming comerciales y que no se obtuvo permiso del artista ni de la discográfica para utilizar la semejanza vocal, por lo que no es elegible para la nominación.

"Por primera vez, estas increíbles canciones asistidas por IA podrían ganar legítimamente el reconocimiento Grammy que merecen, producidas con la ayuda de IA", comentó Ansay en caso de que la Academia de la Grabación otorgue reconocimiento a Musixy.ai como una plataforma de streaming.

Y agregó: "Esto es especialmente cierto para aquellas canciones que utilizan extraoficialmente la voz de cantantes famosos con la ayuda de IA que fueron arbitrariamente prohibidas en todas las demás plataformas de streaming reconocidas".

Ansay plantea que desde una perspectiva legal, la similitud vocal no puede ser sujeta a protección, ya que esto infringiría los estándares éticos de la industria y complicaría el trabajo de los cantantes que poseen voces parecidas a otras más reconocidas.

En su lugar, propone que las pistas vocales generadas por inteligencia artificial sean identificadas como "no oficiales" para evitar posibles confusiones.

Recientemente, se informó sobre las negociaciones entre Google y Universal Music Group para desarrollar una herramienta que permita la creación legal de pistas de IA y utilice la imagen de artistas.

Musixy, la plataforma de streaming con inteligencia artificial.

Cuando se le preguntó si la música generada por IA podría estar a la par con la música no generada por IA en términos de premios y reconocimiento, o si debería tener su propio espacio, su respuesta fue que ambas opciones podrían ser factibles.

De lo contrario, consideró que podría ser necesario establecer una nueva categoría, como "Canción del Año generada por IA" u otra similar.

Argumentó esto al mencionar la declaración de misión de los Grammy en su sitio web, donde también expresan su interés en reconocer la excelencia en el ámbito de la "ciencia".