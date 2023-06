Telegram llega a las Historias: cómo funcionarán y cuándo serán lanzadas

Al igual que muchas plataformas, Telegram contará con "Historias" en su servicio. Todos los detalles acerca de como funcionarán

La plataforma de mensajería Telegram anunció que a principios de julio implementará un nuevo formato de Historias, que ofrecerán un aspecto similar a las ya presentes en otras plataformas, como Instagram, con características como la capacidad de reaccionar con emojis.

El CEO de la plataforma, Pavel Durov, expresó que "durante años" los usuarios de Telegram pidieron esta característica y que "más de la mitad de todas las sulicitudes de funciones" que reciben "están relacionadas con Historias".

Si bien inicialmente estaban en contra de las Historias, "porque están en todas partes", el equipo de Telegram reconoció que no tendría razón de ser si no escuchara a sus usuarios y si no innovara en los formatos existentes.

Para ofrecer lo que demandan los usuarios, indicó que a principios de julio llegarán a Telegram las denominadas Stories, que se colocarán en una sección expandible en la parte superior de la lista del chat.

Historias de Telegram contará con un apartado de configuración en el que los usuarios podrán definir quién puede ver cada una de sus historias -con filtros como 'Todos', 'Solo mis contactos', entre otros- y también permitirá ocultar Historias publicadas por cualquier contacto. Para ello, solo será necesario moverlas a la lista 'Oculto' en la sección de Contactos.

Otra de las características que introducirá Telegram en las historias serán los subtítulos, que se unirán a otras herramientas como las habituales de edición de fotos y vídeos (recortes, filtros, música, etc.), así como la capacidad de reaccionar a estas historias con emojis.

La compañía también resaltó que Historias contará con soporte de doble cámara, esto es, que permitirá a los usuarios publicar fotos y vídeos hechos con las cámaras delantera y trasera de forma simultánea.

Para finalizar, Telegram adelantó que se podrá elegir cuándo caduca una historia (en 6, 12, 24 o 48 horas) o mostrar historias de forma permanente en el perfil de cada uno, con configuraciones de privacidad individuales para cada una de estas historias.

Telegram: en la mira de los ciberdelincuentes

Telegram se convirtió en la red social más usada por los ciberdelincuentes para llevar a cabo actividades de phishing.

Según un informe de la empresa Group-IB, existe un preocupante aumento en el uso de Telegram para conseguir datos robados, que supone un 9,4% del total.

Los ciberdelincuentes emplearon el correo electrónico, principalmente Gmail, para manejar los datos robados.

Según los expertos, se incrementó un 25% en el número de kits de phishing identificados en 2022 en comparación con el año anterior.

El peligro es que los ciberdelincuentes menos experimentados, pueden aprovechar las herramientas disponibles en el mercado y lanzar exitosamente campañas de phishing en Telegram,

Los bots en Telegram, gracias a sus flexibles funciones, ayudan a los usuarios y empresas a automatizar muchos procesos rutinarios, por ejemplo, buscar y obtener información de forma regular, responder a las preguntas frecuentes de los clientes, configurar recordatorios.