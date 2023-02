YPF se convertirá en el primer productor de baterías de litio del país

Y-TEC (YPF Tecnología S.A.) firmó un acuerdo clave con la compañía Livent para la producción de baterías a base de litio en Catamarca

Argentina forma parte del famoso triángulo del litio, un yacimiento compartido con Bolivia y Chile en el que existe una de las principales reservas mundiales de este insumo, vital para baterías de autos eléctricos y electrónica en general.

En ese marco, Y-TEC (YPF Tecnología S.A.) firmó un acuerdo estratégico con la compañía Livent con el objetivo de impulsar el cambio de la matriz energética hacia energías limpias en Argentina, a través del desarrollo y fomento local de celdas.

Roberto Salvarezza, presidente del Directorio de Y-TEC reveló que "en breve pondremos en marcha Unilib y comenzaremos a producir las primeras celdas de baterías de ion litio en el país. Es importante para nosotros contar con el carbonato de litio para hacer realidad un emprendimiento que tiene más de 12 años de investigación científica".

En este sentido, YPF Tecnología S.A, en conjunto con la Universidad Nacional de La Plata, iniciaran una planta dedicada al proceso de la industria local, denominada Unilib, que comenzará a producir en 2023.

En este marco, Salvarezza explicó que con este acuerdo las primeras celdas serán producidas con carbonato de litio catamarqueño.

Las celdas de ion-litio serán utilizadas en baterías estacionarias, principalmente para atender las necesidades de acumulación en sistemas que producen energía limpia, y su potencial utilización en movilidad eléctrica.

La Argentina es considerada uno de los tres mayores productores de Litio del mundo

En paralelo, la compañía creada por YPF y el Conicet trabajará para que el producto abastecido por la empresa de litio sea destinado a proyectos de desarrollo y fomento con impacto (directo o indirecto) en la provincia de Catamarca.

Producción de litio: esta es la manera en que Argentina quiere ser un líder mundial

La Argentina es el país con más proyectos en curso de explotación de litio,de acuerdo con un relevamiento de la consultora de comercio exterior B&B.

Las operaciones activas son Fénix, de la empresa Livent, en la provincia de Catamarca; y Salar de Olaroz, de la empresa Allkem, en Jujuy; y están en proceso de expandir su capacidad instalada invirtiendo u$s 300 millones y u$s 285 millones, respectivamente.

En tanto, la empresa Jiangxi Ganfeng Lithium está avanzando la construcción de la planta de Cauchari-Olaroz, a través de la inversión de u$s 565 millones y podría aportar 40.000 toneladas adicionales de carbonato de litio equivalente (LCE) al año.

También, se destacan los proyectos de inversión del emprendimiento de Eramen, Millennial Lithium, Rincón, Galaxy Resources y Liex-ZijingMining en Catamarca.

Argentina es uno de los países con mayores depósitos naturales de litio

El litio en el mundo

A nivel mundial la producción de litio se triplicó entre 2015 y 2021 impulsando el precio internacional de u$s 7353 en 2020 a u$s 28.500 en 2021, para estar actualmente en u$s 43.000.

En el mundo, el 74% del litio se utilizó para la fabricación de baterías eléctricas.

La producción de litio está concentrada en cuatro países: Australia, con el 55%; Chile, con el 26%; China, con el 14%; y la Argentina, con una participación del 6,4 por ciento.

En lo que refiere al recurso, el Triángulo de Litio, compuesto por Bolivia, Chile y la Argentina, se encuentra la mayor reserva global, seguida por los Estados Unidos y Australia, indicó Télam.