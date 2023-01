Conocé "Caja Misteriosa", la nueva incorporación de Netflix para niños

Netflix incorporó a nivel global una nueva función, denominada 'Caja misteriosa' que brindará recomendaciones de contenido infantil. ¿Cómo será?

Netflix, la plataforma de streaming, lanzó a nivel global la nueva función 'Caja misteriosa', con la que brindará un espacio "seguro y divertido" para que los menores descubran nuevas películas o series.

La empresa dispuso de distintas alternativas para recomendar contenido a los usuarios dentro de la propia aplicación, como las listas de sugerencias con 'Tendencias ahora' o 'Las 10 películas más populares hoy'.

Ahora bien, avanzó con una función para recomendar contenido de interés para los menores.

Caja Misteriosa: lo nuevo de Netflix

A través de su blog, Netflix anunció la 'Caja misteriosa', una nueva herramienta que funciona de forma parecida a la función de reproducción aleatoria, pero que solo se encuentra dentro de los perfiles infantiles.

La ‘Caja misteriosa’ recomendará contenido infantil con opciones que cambian a diario y que están escogidas de entre el amplio catálogo de contenidos para menores con el que cuenta la plataforma.

Con esta incorporación, Netflix pretenderá crear una experiencia "amena y personalizada" para "conectar a los más pequeños con las historias que conforman su mundo".

La opción de la ‘Caja misteriosa’ estará disponible entre la fila ‘Favoritos’ situada en la parte superior de la página en los perfiles infantiles.

Una vez encontrada, el usuario deberá pasar con el cursor por encima de la caja para descubrir la propuesta 'Nueva para ti'.

TJ Marston, director de Innovación de Productos, comentó que el diseño, además de ser brillante y llamativo, se centra en un dibujo de los personajes para que los niños "conecten de forma más fácil e imaginativa" con los protagonistas de las series y películas.

Esta nueva función se anunció el pasado mes de mayo de 2022, pero es ahora cuando estará disponible para todos los usuarios con dispositivos Android a nivel global.

Polémico catálogo repleto de contenido de un país asiático para 2023

El gigante del streaming Netflix -que próximamente confirmaría un anuncio respecto a las cuentas compartidas- anunció que a lo largo de este 2023 sumará a su catálogo 34 series, películas y realities realizados en Corea del Sur.

La firma precisó que algunos nuevos títulos serán originales y otros ya conocidos por el público, en una apuesta que responde al notable crecimiento del fanatismo global por los contenidos del país asiático que se registra en los últimos tiempos.

Durante el año pasado, más de 60% de los suscriptores a nivel mundial de la plataforma eligieron títulos de ese origen, mientras que en Latinoamérica el panorama resulta más prometedor aún para ese segmento en la oferta de la N roja, donde más del 85% de sus clientes vieron producciones surcoreanas durante 2022.

Justamente, en la región las señales son claras: la cantidad de horas de visionado de esos contenidos se duplicó desde 2017 hasta la actualidad, con un aumento de espectadores sostenido, y el año pasado trece de ellos lograron posicionarse en los Top 10 de lo más visto en la región, como "Woo, una abogada extraordinaria", "Estamos muertos", "La casa de papel: Corea" y "Tribunal de menores".

Ahora, Netflix elevará la apuesta y albergará el anticipado regreso de series como "Dulce hogar", "D.P.: El cazadesertores" y el drama de venganza "La gloria", cuya segunda temporada estará disponible desde marzo.

En tanto, y en el terreno del género romántico, se sumarán las tiras "Tu tiempo llama", "Behind Your Touch", "Curso intensivo de amor", "La chica enmascarada", "Destined With You", "¡Doona!", "King the Land: Batalla de amor" y "See You In My 19th Life", entre otras.