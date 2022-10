Tributo a Maradona: lanzan NFT con imágenes del Diez para promocionar el Partido por la Paz

El evento reunirá a los más importantes jugadores de fútbol profesional. Esta edición será un tributo a Diego Armando Maradona junto al Vaticano

Con el objetivo de dar un mensaje de paz y unidad en un momento clave para la humanidad, el próximo 14 de noviembre se disputará en el Estadio Olímpico de Roma el partido We Play for Peace (Partido por la Paz).

Contará con figuras máximas del fútbol, que rendirán tributo a Maradona.

Ignacio Alonso, licenciado en Administración de Empresas y Contabilidad, con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de negocios internacionales, dialogó con iProUP para contarle detalles del evento.

Alonso trabajó dentro de organizaciones internacionales de Europa, Asia y América Latina, donde adquirió experiencia en gestión de multiproyectos.

Actualmente, el empresario es Coo de Moneyfi Technologies LTD, la organización que está detrás del evento Partido por la Paz.

El partido será en apoyo a la fundación Scholas Occurrentes que impulsa SS el Papa Francisco, y por ello, salieron a la venta colecciones de NFT especiales de Diego Maradona y de diferentes jugadores de fútbol de renombre mundial.

El partido será en homenaje a Diego Maradona y, por tal motivo, ya salieron NFTs con imágenes del astro futbolístico NFT: Uniendo deporte y al Vaticano

La primera edición del Partido por la Paz se inspiró en abril de 2013, luego de una conversación entre el futbolista argentino Javier Zanetti y el sumo pontífice, en la que éste le transmitió la idea de organizar el encuentro.

"We Play for Peace es un evento muy conocido. Ahora estamos celebrando la tercera edición que no se pudo hacer antes por la salud de Maradona y por la pandemia", comenta.

En ediciones anteriores participaron leyendas del fútbol como: Diego Maradona, Javier Mascherano, Ronaldinho, Roberto Baggio, David Trezeguet, Francesco Totti, Andrea Pirlo, Diego Simeone, entre otros.

"Este año está destinado a apoyar la labor de Escuelas Recurrentes que es una Fundación de Derecho pontificio perteneciente al Vatinano, de hecho, es una sueño que el propio Papá tenía cuando aún era Bergoglio", precisa Alonso.

Todo lo recaudado será para la fundación. Lo interesante y lo que hizo que el NFT es que los tres pilares de la organización son: el arte, la educación y la tecnología.

Arte y Tecnología, unidos por el Partido por la Paz

"El NFT es arte y tecnología por eso encajaba muy bien con esa idea. Trabajamos codo a codo con el Vaticano y desarrollamos contenidos especiales, este año vamos a hacer un tributo especial a Diego Maradana, que en el 2014, junto con Zanetti fue el que más impulsó para hacerlo", agregó.

Diego Maradona fue uno de los principales impulsores del evento, que sumará en noviembre su tercera edición

Durante el evento se van a poder ver transmisiones 2d y holográficas de Diego Maradona. Además, el evento reunirá, por primera vez, a todos los hijos del astro del fútbol.

En los entretiempos del evento, los organizadores buscan sorprender siempre al público con la presentación de celebridades del mundo de la música. Y esta edición no será la excepción, ya que contará con la presencia de diferentes bandas reconocidas.

"Es un gran honor para los que formamos MoneyFi Technologies ser parte de este gran evento, brindando soporte tecnológico para la venta de NFTs y generación de contenido online", explicó Alonso.

Los ingresos recaudados por la venta de la colección de NFT y la realización del streaming ayudarán a respaldar las iniciativas y la misión educativa de Scholas Occurrentes.

Te puede interesar OnlyFans no deja de sorprender: cómo armar una cuenta, cuántos pagan por sexo virtual y cuánto se gana

MoneyFi Technologies, empresa de software ("Software Factory") especializada en blockchain y cripto, será la encargada de crear las colecciones de NFT así como de la emisión de boletos y la transmisión online del espectáculo.