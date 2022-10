Blockchain y eSports: una dupla que ha llegado para cambiar las reglas

Crece la importancia de Blockchain dentro de los esports. Cómo y por qué se desarrolla en este ambiente que no para de crecer y de ganar lugar

Con los equipos de eSports como pilar principal y con nuevas propuestas para expandir el horizonte de esta industria, la plataforma de FITCHIN continúa su desarrollo para ser el mejor punto de conexión entre los esport, la Web3, y el rol de Blockchain.

¿Qué sucede cuando dos industrias tienen públicos similares y los productos de una brinda soluciones para la otra y viceversa? Lo que ocurre es que esas dos industrias comienzan a relacionarse y generan un lazo muy fuerte que las une. Eso es lo que pasa con blockchain y esports, dos industrias con crecimiento exponencial en los últimos años, que comparten público y que se ayudan mutuamente.

La cantidad de personas que miran deportes electrónicos o que se vinculan con la tecnología blockchain están en constante crecimiento. Muchas de esas personas tienen afición por ambas actividades ya que tienen mucha penetración en gente joven, nativa digital, con amplio conocimiento de tecnología y que son siempre los primeros en probar nuevas cosas.

La tecnología blockchain como herramienta

Los esports son una actividad global y digital en la que participan millones de personas en todo el mundo a nivel amateur y profesional. Esto genera un gran número de retos a la hora de satisfacer necesidades de individuos en diferentes regiones del planeta. Algunos de ellos pueden ser:

Pago de salarios y premios en distintas regiones

E-commerce limitado geográficamente y con procesos complicados

Plataformas de torneos centralizadas

Comunidades atomizadas

Falta de herramientas de fidelización de seguidores

Dificultades para incorporarse a la economía blockchain

Blockchain cada día es más parte de los videojuegos

Desde FITCHIN desarrollan diferentes soluciones en torno a cuatro pilares: la organización de torneos con premios crypto, la creación de hubs de comunidades para fans de clubes y streamers, un marketplace en el cual acceder a coleccionables y experiencias exclusivas; y el metaverso como punto de reunión.

Y además consideran fundamental ser facilitadores del ingreso a la economía blockchain no solo para millones de personas sino también para los clubes de esports, que se encuentran actualmente buscando nuevas fuentes de ingreso para no depender tanto de los patrocinios comerciales.

Beneficios para los clubes de esports

Las comunidades son posiblemente una de los elementos más importantes de la industria de los esports y es el diferencial por el que llevan tanto tiempo de crecimiento sostenido. Fidelizar esas comunidades pasó de ser sólo una opción a convertirse en una necesidad. El hub de comunidades de FITCHIN le brinda a los clubes la posibilidad de aumentar el engagement con sus seguidores. Además, le abre la puerta a nuevos ingresos a través de coleccionables, la venta de merchandising o membresías exclusivas. Las alternativas van incluso más allá: se pueden monetizar experiencias tanto online como presenciales, se abre la puerta para nuevos patrocinios y partnerships, el metaverso aparece como otro escenario monetizable y hasta se puede implementar una gamificación de los servidores de Discord, donde los clubes ya tienen mucha audiencia.

Los NFT (tokens no fungibles) ya son un término familiar para quienes se vinculan con la tecnología blockchain y sus derivados. Son otra de las nuevas formas de monetizar y cada vez más clubes y empresas vinculadas a los esports los adoptan. Eso sí, es fundamental hacerlo con sentido para no generar el efecto contrario en la comunidad. Desde la empresa bregan por una implementación amigable de los NFT por parte de los clubes de esports. No solo hablamos de coleccionables, que son el primer ejemplo que viene a la mente, sino también de NFT como acceso. Acceso a nuevos lanzamientos, a productos limitados, a experiencias exclusivas y mucho más. Los coleccionables tendrán su lugar en la compañía, pero van mucho más allá.

Nos queda solo hablar de metaverso. ¿Te imaginas poder visitar la gaming house de tu club de esports favorito en el metaverso? Bueno, en FITCHIN no solo lo imaginan sino que trabajan para ofrecerle esa presencia a los clubes. El metaverso puede parecer un hype a muchos, pero seguramente se convierta en la mayor evolución de la presencia digital de cada uno de nosotros.

Fitchin quiere ser parte de esta revolución

Apenas están comenzando

Blockchain y esports son dos industrias distintas, pero con demasiadas cosas en común como para no relacionarlas. En FITCHIN trabajan para que blockchain y esports se vinculen de la mejor manera posible para darle la mejor experiencia a los usuarios (que son los grandes protagonistas), pero sin olvidarse de los clubes ya que ellos son el motor de esta maquinaria. La economía blockchain llegó para quedarse y sueñan con ser el vehículo para el ingreso de millones de personas.