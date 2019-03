¿Abandonando el barco?, más problemas para Mark Zuckerberg: caída de la red y renuncia de empleados claves

La caída del servicio de Facebook, Instagram y WhatsApp revelan los crecientes problemas dentro del entorno del líder de las redes sociales

Otro gran inconveniente ocurrió el pasado miércoles 13/03, cuando se cayeron o tuvieron acceso limitado Facebook, Instagram y Whatsapp. ¿Qué tienen en común?, que todas pertenecen al mismo grupo, encabezado por Mark Zuckerberg. AL día siguiente, se supo que algunos empleados que trabajaban desde los comienzos, tomaron la decisión de irse de la empresa. Algunos auguran que esto podría ser el comienzo del fin para el empresario.

Al ser muy utilizadas, hubo conmoción cuando cayeron al mismo tiempo las tres redes sociales con más usuarios y mayor flujo de datos englobadas en Facebook. Apenas entrada la tarde, las aplicaciones dejaron de funcionar en su 100%, ya que no era fácil navegar en Instagram, y en cuanto a Facebook, ni siquiera estaba permitido su acceso.

Estamos experimentando una gran interrupción, lo que afecta la publicación y la capacidad de iniciar sesión. Estamos monitoreando activamente el problema y esperamos resolverlo pronto", expresó Facebook a través de un comunicado.

Como desencadenante, el jueves 14/03, Chris Cox, jefe de Producto de Facebook, y Chris Daniels, director del servicio WhatsApp, comunicaron que, después de 13 años, abandonarán a Zuckerberg el dimitir de sus funciones en la compañía.

En tanto, según informó el New York Times, fiscales federales norteamericanos están investigando los recientes acuerdos que Facebook firmó con las mayores compañías tecnológicas. La sospecha gira en torno al pedido de ciertas empresas, entre ellas Apple, para obtener el acceso a información personal de cientos de millones de usuarios de la red social

¿Puede esto ser considerado una de las consecuencias del episodio que tuvo lugar a principios de 2018 protagonizado por Cambridge Analytica y Facebook?

Algunos creerán que sí, ya que el escándalo del que participaron ambas compañías fue el encargado de desencadenar el debate en cuanto a la privacidad en las redes sociales y además puso en cuestionamiento algunos puntos de la tan famosa globalización, de por sí de Facebook.

El caso de Cambridge Analytica reveló que la empresa de datos privada que combina la minería de datos y el análisis de datos con la comunicación estratégica, para el proceso electoral, utilizó ilegalmente la información de los usuarios para fines políticos en la campaña electoral de Estados Unidos en 2016.

Harry Davies, el periodista de The Guardian, reportó la situación por primera vez en 2015 e informó que Cambridge Analytica estaba trabajando para el senador estadounidense Ted Cruz robando datos de los usuarios de Facebook.

Si bien en ese momento nadie puso la lupa sobre la situación, en 2018 un ex empleado de Cambridge Analytica, Christopher Wylie fue fuente anónima del artículo "The Great British Brexit Robbery" del medio The Observer, al que respondieron otros grandes medios estadounidenses como el New York Times.

El escándalo derivó en el testimonio de ambas compañías ante el Congreso de Estados Unidos y la caída de las acciones de Facebook. Sin embargo esto no fue suficiente para que los usuarios dejen de consumir redes sociales, ya que las suscripciones continuaron en alza.

Aunque por otro lado el escándalo fue significativo para alentar el debate de ética en cuanto a la utilización de los personales y también de los fines de la globalización.

Hasta hace 5 años, el público solamente pensaba en el fenómeno de la globalización tecnológica como algo maravilloso que permitió la conexión entre la población mundial sin importar el tiempo y lugar, pero hoy en día no es tan fascinante como antes.

Volviendo a la caída de Facebook, si bien fue lo más cercano al apocalipsis para los usuarios de Facebook y para su dueño, no lo fue para Telegram, la aplicación de origen ruso de mensajería móvil desarrollada desde el año 2013, ya que sumó 3 millones de usuarios nuevos mientras Whatsapp no funcionaba en su totalidad, informó Urgente24.