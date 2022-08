¿Dos gotas de agua?: conocé los nuevos cambios de Instagram que se asemejan a TikTok

Aunque los usuarios estén desconformes, el objetivo de Instagram es enfocar su estrategia en los "Reels" y en mostrar las fotografías a pantalla completa

La red social Instagram confirmó que, "en una o dos semanas", empezará a mostrar las fotografías verticales publicadas con una relación aspecto 16:9 y a pantalla completa, en vez de 4:5, como se publica por el momento.

La red sociales de Meta empezó a emplear distintos cambios en su diseño desde hace unas semanas, cuando comunicó que enfocaría su estrategia en los "reels" en lugar de seguir con su acostumbrada apuesta por las publicaciones estáticas del "feed".

Los nuevos cambios de Instagram

A raíz de las críticas recibidas por parte de los usuarios, la red social de Mark Zuckerberg suspendió a finales de julio la prueba del rediseño de su "app". Esta iba a traer cambios en el "feed" a pantalla completa o la transición de todos los videos de la plataforma al formato "reels".

El consejero delegado de Instagram, Adam Mosseri, ratificó en su perfil personal y en una sesión de "Ask me anything", donde respondió las preguntas de los usuarios y mantuvo la apuesta de priorizar los contenidos a pantalla completa.

Específicamente, las fotografías verticales publicadas serán las que se muestren en relación de aspecto 16:9, en vez del habitual 4:5.

Esta modificación implica que las imágenes tendrán el mismo tamaño que las Historias o "Reels", que cuenta con características similares a las de su oponente TikTok.

Los "Reels" en los que se enfocará Instagram

Mosseri adelantó que las reformas empezarán a llegar a los usuarios de la red "en una o dos semanas", tal como publicó el sitio The Verge. Además, el ejecutivo recordó que debido a que la plataforma ya soporta videos en ese formato, el objetivo en este cambio es ofrecer un trato "igualitario" a las fotografías.

¿Instagram, la nueva TikTok?

Meta, propietaria de Instagram, lleva meses trabajando en el rediseño de su aplicación, tras revelar que los 'reels' actualmente representan más del 20 por ciento del tiempo que las personas le dedican a la red social.

Entre algunas de las modificaciones que se llevaron a cabo, se destacan una nueva interfaz del 'feed', que ofrece el contenido en pantalla completa, muy similar al formato de TikTok.

Asimismo, la compañía probó recientemente una nueva opción que convierte todos los vídeos que se publiquen en 'reels', una estrategia con la que espera "simplificar y mejorar la experiencia de vídeo", tal y como confirmó un portavoz de Meta.

Estos cambios, aún en fase de pruebas y a las que solo han tenido acceso algunos usuarios, no fue bien recibida por parte de la comunidad de la red social, que apunta a que los 'reels' actúan en detrimento de las publicaciones habituales del 'feed'.

Entre algunas de las voces discordantes se encuentran las 'influencers' Kylie Jenner o Kim Kardashian, que han mostrado su desacuerdo a través de sus cuentas personales, seguidas por millones de personas.

"En una o dos semanas", los usuarios notarán las nuevas modificaciones en la red

A pesar de este descontento general, desde Instagram han insistido en que su estrategia seguirá centrándose en potenciar los 'reels', tal y como expresó el director de la plataforma, Adam Mosseri.