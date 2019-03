Conocé cuáles serán los profundos cambios que sufrirá la industria laboral

La cuarta revolución industrial ya está entre nosotros y una de sus consecuencias más visibles es la transformación en el mundo del empleo



El mundo laboral se está transformando. Con la aparición de nuevas tecnologías y herramientas digitales, distintas industrias ven afectada su forma de emplear personal para llevar adelante sus tareas.

Un estudio de McKinsey Global Institute indica que hacia el 2030, entre 400 y 800 millones de trabajadores en todo el mundo podrían perder sus empleos a causa de la automatización. Asimismo, el reporte indica que de éstos "desplazados", entre 75 y 375 millones de personas podrían encontrar la forma de reemplazarlo mediante el cambio de categoría laboral y el aprendizaje de nuevas habilidades.

Con el nuevo escenario cada vez más consolidado de la economía digital, hay una serie de empleos que se ven amenazados, y todos ellos tienen una característica en común: son sistemáticos, repetitivos e involucran necesariamente el esfuerzo físico.

"Esto viene pasando desde el inicio de la Revolución Industrial. La automatización no significa que los robots van a reemplazar al hombre en todo, simplemente en aquellos trabajos donde el esfuerzo físico prevalezca, como sucede en tareas de agricultura o ensamblado en industrias", sostiene Sebastián Siseles, Vicepresidente Internacional de Freelancer.com, una plataforma de freelancing y crowdsourcing.

De hecho, en la agricultura ya se están utilizando vehículos autónomos con sensores para identificar en dónde cultivar, cuándo cosechar o los momentos indicados para el riego, entre otras características. En las fábricas, las líneas de ensamblado se forman con procesos susceptibles de automatizarse fácilmente. Hace años ya está afianzada la tendencia en la industria automotriz, donde los nuevos procesos reemplazaron casi en totalidad a las personas.

Para que las fuentes de empleos no se vean amenazadas, el talento debe reconvertirse. "Los trabajadores que cuenten con las habilidades STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés), se verán favorecidos, ya que serán los elegidos para programar y hacer funcionar esos procesos de alta automatización. Así, resultan cada vez mas importantes las competencias en programación e inteligencia artificial, el machine learning y todo relacionado al blockchain, todas habilidades clave en el área." explica el VP de Freelancer.com

La construcción también es un rubro que sufrirá cambios: mientras que un ser humano coloca en promedio de 300–500 ladrillos en un día, una máquina podría colocar casi el triple en cualquier lugar. A esto se le suma el uso de drones, que con cámaras de alta resolución, escáneres y estabilizadores giroscópicos, son capaces de inspeccionar instalaciones riesgosas como tuberías, minas y torres celulares.

Tampoco se verían amenazados los empleos que contengan como característica esencial la interacción social y el expertise específicamente humano, que se basa principalmente en la calidez, la comunicación, el arte y en la empatía.

"Según las estimaciones de nuestra plataforma, crecerán 3 grandes categorías, programación, marketing y comunicación y diseño. Las primeras dos se incluyen dentro de las habilidades STEM. Esta tendencia se observa en la creciente demanda de profesionales con la capacidad y creatividad de gestionar contenido dinámico, atractivo y que vincule a los clientes con las marcas y esto es de gran importancia en el mundo online", señala Siseles.

"No creo que el escenario sea trágico o caótico. Es posible una transición hacia la tecnología moderna, con redes sociales y empresariales de contención y capacitación. El mercado laboral de hoy requiere una cantidad de personas con habilidades STEM que las universidades no dan a basto a cubrir. Por eso, se están imponiendo numerosos cursos de posgrado, maestrías e incluso cursos de corta duración que enseñan estas habilidades, y es algo a lo que los trabajadores deben estar atentos para no quedarse atrás." finaliza Siseles.