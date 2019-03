Para diferenciarse de Spotify, Apple Music actualiza las carátulas de sus playlists con obras de reconocidos artistas

Callado, en forma silenciosa, Apple Music estuvo contratando a reconocidos artistas del arte de crear tapas de vinilos, para que produzcan su arte en su plataforma digital

Para los que no sean millenials, era algo sabido, y esperado, que los discos tuvieran un buen diseño artístico en sus portadas. Y no importaba el género, álbumes tan diversos como London Calling, Horses y Fear of a Black, eran tan reconocibles como su propia música.

Apple Music no es -aún- un sello discográfico, pero ha decidido agregar arte original a sus listas de reproducción. ¿Objetivo?: un reconocimiento instantáneo a su propio contenido. Para eso contrató a una variada cantidad de artistas, desde el creador del icónico logotipo de AC / DC, hasta la persona que diseñó el arte para el álbum Culture de Migos.

La obra de arte está orientada a "conectarse más directamente con las comunidades y la cultura a la que estaban destinados", dice Rachel Newman, directora global de redacción de Apple. Antes de ahora, las listas de reproducción de Apple tenían una presentación uniforme que no necesariamente hablaba con la música.



"En muchos sentidos, es una representación visual de la música que encontrarás dentro de esa lista de reproducción", dijo Newman. Eso incluye Hip Hop Hits, Dale Reggaetón y The Riff, que son inmensamente populares.

El nuevo arte aparecerá en los próximos meses; Newman me dice que a Apple le queda mucho por revelar. La compañía planea rediseñar "muchos miles" de listas de reproducción de Apple Music, y ahora son sólo cientos. El movimiento muestra que Apple se está volviendo cada vez más seria sobre sus ambiciones musicales. El verano pasado, Apple Music superó a Spotify en América del Norte en la cantidad de suscriptores, y crear arte personalizado para sus listas de reproducción podría distinguir sus ofertas de las de Spotify. Esa es una gran tarea que involucra la coordinación de la flota de editores humanos de Apple y los artistas con los que eligió asociarse.

Esos artistas son grandes nombres en la industria y están muy cerca de los géneros para los que diseñan el trabajo. "El equipo de Apple mencionó en nuestras conversaciones iniciales que eran grandes fanáticos de mi trabajo", me escribió Gerard Huerta en un correo electrónico. Comenzó su carrera haciendo letras personalizadas para bandas como Blue Öyster Cult, Boston, Foreigner, Alvin Lee y Ted Nugent. Ha diseñado, entre otras cosas, el icónico logotipo de AC / DC. Apple se acercó a él para hacer arte para las listas de reproducción "Classic Metal" y "The Riff".

"La inspiración fue realmente retroceder a un momento en que creé estas viejas piezas. Salen del dibujo, no de tipografías o fuentes, "continuó Huerta. "Observa lo que es exclusivo de las formas de letras presentadas y simplemente comienza a mover el lápiz". Su proceso, dice, consiste en crear un montón de miniaturas sueltas y luego convertirlas en dibujos a lápiz. Solo después de ese paso, Huerta comienza a usar una computadora. "Como siempre en el diseño de logotipos, desea crear un bloqueo que sea único en su forma y tenga una idea de la emoción que está tratando de transmitir", dijo. "Tendré que decir que hice referencia a mi antiguo trabajo".

Lo mismo sucedió con "Moab" Stojmenov, un diseñador gráfico de Italia que diseñó la portada para el álbum Cultura de Migos. Para Apple, trabajó en "Hip Hop Hits". "Las referencias principales fueron algunos de mis trabajos anteriores", me escribió en un correo electrónico, señalando que consideraba que era muy importante preservar su estilo. Pero su verdadera inspiración fue la música. "Siempre ha sido la música. Pero esta vez fue diferente ", continuó Stojmenov. "Debido a esta mezcla, tuve la posibilidad de inspirarme en un sinnúmero de realidades y jugar y mezclarlas de una manera singular". Había, dijo, infinitas posibilidades.

El objetivo de Stojmenov era simple: representar el sonido, el ambiente y la idea de un proyecto musical. "Dar una forma y una imagen a la música nunca es un proceso fácil", escribió. "Mi estilo y mi proceso creativo siempre se han caracterizado por una presencia significativa de simbología e imágenes muy poderosas, además de un diseño muy simple y minimalista. Creo que este proyecto fue algo diferente, pero también me dio la oportunidad de crear un manifiesto real de mi estilo ".

Para Carlos Pérez, quien dirigió el video de "Despacito", que obtuvo 1.000 millones de visitas en YouTube en menos de 100 días, y que ha trabajado con algunos de los nombres más importantes de la música latina a través de su compañía Elastic People, que trabaja en el arte para una lista de reproducción de Apple Music, también fue una oportunidad para volver a trabajar inspiraciones anteriores.



"Creo que lo más importante de todo el proceso creativo fue que Apple realmente me dio la libertad de explorar y realmente me impulsó. Creo que la palabra clave era autenticidad", dijo. Con Apple, Pérez trabajó en la lista de reproducción "Dale Reggaetón", junto con "Puro Jefe" y "Al Cien Con La Banda".

"Ya sabes, el reggaeton es caribeño", dijo Pérez. "Solo estamos haciendo referencia a lo que entendemos que la cultura está detrás de todo el género, que es: hay muchos colores brillantes, todo es baile y sensualidad". Y es una lista de reproducción que él y su equipo disfrutan por sí mismos. "Pasamos nuestros días escuchando música y definitivamente tenemos muchos clientes en el lado latino / urbano, así que no solo estamos sintonizados para ver a qué reacciona la gente", dijo Pérez. "Pero sobre todo, ya sabes, inspirarte y dejar que influya en algunos de nuestros trabajos", concluyó para The Verge.