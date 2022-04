Traders primerizos: estos son los errores más comunes cuando comenzás

Son errores del trading muy comunes de cometer cuando se empieza. Pero conocerlos desde un principio puede ser una gran herramienta para lograr evitarlos

Cuando nos encontramos en nuestros primeros pasos en el camino del trading es muy común cometer ciertos errores que identifican a la mayoría de los traders, errores que, si bien son muy comunes de cometer y la mayoría los hemos cometido, conocerlos desde un principio puede ser una gran herramienta para lograr evitarlos y hacer este proceso más eficiente. Es por ello que en esta columna analizamos los desaciertos más frecuentes de quienes se inician en el mundo del trading. Son 5 errores que, en base a nuestra experiencia, identificamos como los más comunes.

1° No operar bajo parámetros establecidos, es decir, operar sin un trading plan:

Es fundamental a la hora de operar que tengamos un plan que nos guíe sobre el tipo de entradas que vamos a realizar, así como también la cantidad. Existen muchas estrategias que funcionan, pero si operamos sin seguir parámetros fijos podemos incurrir en muchos errores, a raíz de este primer error fundamental y primario.

Estos errores también se cometen al invertir en criptomonedas

2° Hacer trading emocional:

Operar bajo la influencia de emociones nos puede llevar a cometer errores muy graves. Por ejemplo, a raíz de la euforia o exceso de confianza, podemos llegar a creer que somos "infalibles" y empezar a realizar operaciones basadas en ese tipo de emoción, y no en un criterio establecido que efectivamente me haga saber que esa es la decisión correcta. O por el contrario, guiados por un sentimiento de revancha, y querer "recuperarnos" lo más pronto posible de una racha negativa, o acabar con pérdidas mayores.

3° Sobre operar:

Contar con un plan que nos indique la cantidad de operaciones diarias que podemos realizar resulta muy útil, ya que debemos entender que no necesariamente un mayor volumen de operaciones va a implicar mejores resultados. Muchas veces nuestra cuenta va a crecer más por aquellas operaciones que decidimos no tomar, frente a las que sí tomamos. Ser selectivos en las operaciones que realizamos, sin dudas, nos llevará a grandes resultados. En definitiva, en el trading no se gana dinero por la cantidad de operaciones que se ejecutan, sino que se gana dinero por la calidad de las operaciones que se llevan adelante.

4° Creer que es una profesión sencilla y que nos vamos a "hacer millonarios rápido":

Generalmente se tiene la idea equivocada de que en el trading se pueden ganar grandes sumas de dinero solo "tocando unos botones" y sin contar con ningún tipo de capacitación. Esto no es correcto: el trading es una de las profesiones más complejas del mundo y para desempeñarnos correctamente debemos tener una preparación acorde, con expectativas realistas.

Cuanto más preparado estés, mejor pocrás encarar tus primeros pasos en el trading

5° No gestionar el riesgo:

No colocar un límite de perdida acorde al riesgo que estamos dispuestos a asumir, con la idea de ganar mucho dinero, es otro de los errores más comunes que se tienden a cometer, así como también, arriesgar un porcentaje demasiado alto de nuestra cuenta, con la ilusión de que el mercado haga lo que queremos.

En conclusión, existen más errores que un trader principiante puede cometer, pero en definitiva estos son los más importantes y son los que, de no tenerlos en cuenta, pueden generarte las mayores dificultades a la hora de alcanzar la consistencia en tus ganancias.

De tenerlos en cuenta, ya estarás un paso por delante de aquellos que no lo hagan y un paso más cerca de obtener los resultados que buscás, indicó N&W Professional Traders.