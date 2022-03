El lado obscuro tech: la inteligencia artificial llega a la guerra entre Rusia y Ucrania

El uso de drones en un conflicto armado no es una novedad en sí misma. En los últimos años, han surgido pruebas que evidencian su empleo en la Guerra civil Siria o en la guerra de Nagorno-Karabaj entre Azerbaiyán y Armenia de 2020. Lo que sí es una novedad es la utilización de la tecnología de la inteligencia artificial en estos aparatos para identificar objetivos militares, según publica Wired.

Tradicionalmente, los drones son pilotados por una mano experta dentro de una sala de control o lugar seguro a kilómetros de distancia. Ucrania, por ejemplo, lleva algo más de 2 semanas utilizando con gran efectividad drones turcos TB2 de bajo coste para golpear las débiles líneas de suministros rusas para ralentizar su avance, según Associated Press.

Sin embargo, Rusia habría dado un paso más allá en esta tecnología militar. Wired recoge que se estarían desplegando en el frente un modelo de drones con la capacidad de identificar objetivos enemigos a través de la inteligencia artificial.

Varias imágenes compartidas en Telegram y Twitter indican la presencia de los drones autónomos Kub-Bla desarrollados por Zala Aero Group, compañía subsidiaria del gigante armamentístico Kaláshnikov. El Kub-Bla es un modelo de dron con capacidades de combate letales con un tipo de "munición rastreadora", 1,2 metros de envergadura y con unos 3 kilos de explosivos que se detonan al impactar contra un objetivo localizado por el propio dron.

Pero, hasta el momento, solo han aparecido imágenes en las que se mostraría este aparato autónomo dañado por un impacto fallido o tras ser derribado.

The first evidence Russia is using loitering munitions in Ukraine. This looks like a Kalashnikov ZALA Aero KUB-BLA loitering munition. https://t.co/O832OSUKSm pic.twitter.com/cXzuwgciut — Rob Lee (@RALee85) March 12, 2022