Ucrania ya acepta en forma directa y oficial donaciones cripto para el esfuerzo bélico

Además, el vice primer ministro de Ucrania Mykhailo Fedorov, y ministro de transformación digital, anunció que además de bitcoin y ether, también aceptaban como donaciones cripto tether en la versión de la red Tron.

Durante el sábado, la cuenta oficial del país publicó sus wallets: Vitalik Buterin, fundador de Ethereum, aseguró haber confirmado con autoridades ucranianas la veracidad de las direcciones mostradas para recibir donaciones. Pero fue cauto: llamó a tener cautela y ser precavidos al momento de donar, ya que malos actores podrían hacerse pasar por ser los legítimos dueños de estas carteras.

Stand with the people of Ukraine. Now accepting cryptocurrency donations. Bitcoin, Ethereum and USDT.BTC - 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1PETH and USDT (ERC-20) - 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14 — Ukraine / Україна (@Ukraine) February 26, 2022