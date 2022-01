Strike llega a Argentina con USDT: ¿por qué decidió no operar con Bitcoin?

La aplicación Strike, también utilizada como plataforma de pagos de Bitcoin (BTC) y monedas nacionales, inició oficialmente sus operaciones en la Argentina.

En un posteo en su cuenta oficial de Twitter, Jack Mallers, desarrollador y CEO de Strike, confirmó que la aplicación ya está disponible en el país.

El ejecutivo precisó que la app ofrecerá "una moneda a la que los usuarios pueden recurrir para protegerse de la inflación rampante estable en ese país".

A pesar de que la solución está siendo promocionada como si estuviera basada en la tecnología de BTC, realmente está basada en la red Ethereum, por tratarse de la moneda estable Tether USD (USDT), bajo el estándar tecnológico de los token ERC-20.

???????? Welcome, Argentina! ????????Today, we launch a superior financial experience to a country that faces hyperinflation, predatory payment networks, and unusable cross-border transfersToday, we use the world's open monetary network, #Bitcoin, to give hope to the people of Argentina pic.twitter.com/Z2RYLxmKSL — Jack Mallers (@jackmallers) January 11, 2022