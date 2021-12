Del desarrollo a la experiencia: mujeres en gaming

Mariela Lucchesi, directora de marketing para el centro de excelencia de Américas en Intel, detalla el papel preponderante de las mujeres en la industria

La incursión de las mujeres en el mundo de los videojuegos no es un tema reciente. Es un mito rengo porque la historia demuestra lo contrario. Desde la génesis del gaming, la mujer ha tenido un papel transversal en su conceptualización, desarrollo tecnológico, pensamiento creativo y experiencia como jugadoras.

Desde el siglo XIX, mujeres como Grace Hopper y Ada Lovelace desarrollaron algoritmos y lenguajes de programación que permitieron que la era digital sea posible.

Además Carol Shaw y Roberta Williams, dieron el primer paso en el desarrollo, creatividad e implementación de videojuegos; y como olvidar a la primera campeona de un torneo nacional de gaming, el Space Invaders: Olde Sküül.

En Intel, estamos comprometidos con el desarrollo y crecimiento de la industria del gaming y parte de ello incluye entender cómo la diversidad y la inclusión son ejes fundamentales para crear y fomentar un entorno competitivo y equitativo.

Desde esa mirada integradora, compartimos los resultados del estudio PGB LATAM, en la cual se entrevistaron a hombres y mujeres de Argentina, Colombia y México.

El 56% de la muestra fueron mujeres de entre 16 a 54 años, y sus hábitos e intereses en el gaming fueron interesantes.

Por ejemplo, el 90.8% de ellas considera a los juegos digitales entre sus mejores formas de entretenimiento en la actualidad, y para el 68.6% es su única forma de entretenimiento actualmente

También es remarcable que el 25% de las encuestadas asegura haber jugado más durante el período de aislamiento por Covid-19 en comparación con otros escenarios de esparcimiento.

Lo cual representa un dato consecuente a los cambios en la rutina que implicó para todos nosotros la pandemia, donde la mayoría tuvimos el hogar como escenario principal de nuestras actividades diarias.

Es por esto que es natural que de las encuestadas, el 97,3% mencione a su casa como lugar de juego predilecto, mientras que un 21,2% aseguró que aprovecha los momentos de viaje en transporte para jugar.

Un punto muy interesante es que en el mercado de la PC, el público femenino tiene un enorme potencial por sus preferencias y afinidades con el tipo de experiencia de juego.

El 45,2% de las encuestadas elije a la PC -por encima del laptop- y encuentra esencial la calidad de los componentes del equipo. Un dato clave es que el 63,8% de ellas utiliza Windows 10 como sistema operativo.

A estos datos, se le suma el del Newzoo global games market report 2021, donde se confirma el impacto y presencia de las mujeres en la industria: el 45% de los jugadores de PC en Latinoamérica son mujeres.

Siguiendo de lleno con el estudio que presentamos desde Intel, en cuanto a juegos, ¿qué es lo que las mujeres eligen? Pues como era de esperarse, la tendencia a los denominados juegos AAA es marcada: Among Us (43%) y Call of Duty: Cold War (40,6%) lideran en la selección, seguidos de Edge of Empires, Resident Evil 2, FIFA 20, entre otros.

Ahora bien, las mujeres suelen jugar en PC, en su gran mayoría, al menos 1 hora diaria pero hay un grupo creciente que destina tres horas al día para entretenerse, datos que revelan la importancia que tiene el gaming y el streaming en la cotidianidad.

No en vano, las cuatro plataformas preferidas para jugar son: YouTube (85.1%), TikTok (35.7%), Facebook Gaming (31.0%) y Twitch (25.2%). Los contenidos más consultados son los consejos y trucos, lives de otros jugadores, noticias de la industria y tutoriales.

Con estos resultados, con la presencia femenina en más torneos locales y globales, se demuestra papel de la mujer, aun cuando se sigan evidenciando barreras, prejuicios y escenarios de discriminación para las gamers, streamers y creadoras de contenido que dinamizan, profesionalizan y potencian una de las industrias más prometedoras.

*Por Mariela Lucchesi, directora de marketing para el centro de excelencia de Américas en Intel