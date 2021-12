Imponen una multa de más de u$s1.200 millones a Amazon por monopolio y "perjudicar a la competencia"

Se basa en que el gigante del comercio electrónico habría perjudicado a sus competidores, debido a su posición de dominio absoluto como intermediario

La Autoridad de la Competencia italiana (AGCM) impuso una multa de casi 1.300 millones de dolares contra las filiales europeas de Amazon: Amazon Europe Core S.à.rl, Amazon Services Europe S.à rl, Amazon EU S.à rl, Amazon Italia Services Srl y Amazon Italia Logistica Srl.

Se basa en la presunta violación del artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que el gigante del comercio electrónico habría cometido, debido a su posición de dominio absoluto como intermediario en el sector logístico. La AGCM entiende, además, que Amazon Europa y Amazon Italia habrían perjudicado a sus competidores.

El dominio del mercado logístico habría permitido a Amazon promover su propio servicio, Fulfillment by Amazon (FBA), entre los vendedores más habituales de la plataforma. Según el regulador, estos vendedores habrían disfrutado de beneficios para lograr más visibilidad en el portal de Amazon.

Uno de esos servicios, por ejemplo, es la etiqueta Prime. Los usuarios abonados a la suscripción Prime de Amazon pueden recibir sus pedidos en menos tiempo y sin gastos de envío, además de que los vendedores que se adscriben al mismo pueden participar de eventos que organiza el propio gigante del comercio electrónico, como el Black Friday o el Prime Day.

Con ello, el regulador italiano concluye que Amazon dejó fuera a los competidores de su servicio logístico, ya que muchos de esos competidores no pudieron ofrecer sus servicios ni asociarlos a campañas como las antes descritas.

La investigación concluye que estas funcionalidades de Amazon.it fueron cruciales para el éxito de determinados vendedores "y para el aumento de sus ventas", al tiempo que otros vendedores que también usan Fulfillment by Amazon no tienen que someterse "al estricto sistema de medición de rendimiento al que Amazon somete a los vendedores que no son FBA", señala Business Insider.

Vendedores cuyo incumplimiento de esas métricas de rendimiento puede exponerles incluso "a la suspensión de la cuenta de vendedor".

"De este modo, Amazon ha perjudicado a los operadores de logística de comercio electrónico competidores, impidiéndoles ofrecerse a los vendedores en línea como proveedores de servicios de calidad comparables a la logística de Amazon", agregaron.

"Estas conductas aumentaron la brecha entre el poder de Amazon y el de la competencia, incluso en la entrega de pedidos de comercio electrónico", señala la nota del regulador.

Por si fuera poco, "debido al costo de la duplicación de almacenes" muchos vendedores que han asumido la logística de Amazon también se vieron "disuadidos de ofrecer sus productos en otras plataformas en línea, al menos no con la misma gama de productos". El organismo entiende que esta estrategia es abusiva "y especialmente grave".

"Grave" teniendo en cuenta "su duración, los efectos ya producidos y el tamaño del grupo", lo que ha llegado a la entidad a imponer una sanción histórica de 1.128 millones de euros "con el fin de restablecer inmediatamente las condiciones competitivas en los mercados de referencia".

Además de la sanción se elevan medidas de comportamiento que serán examinadas por un supervisor fiduciario. El gigante que fundó Jeff Bezos tendrá que conceder "todos los privilegios de venta y visibilidad en su plataforma a los vendedores que sepan cumplir normas justas y no discriminatorias para tramitar sus pedidos".

"A partir de un año de la decisión", Amazon también tendrá que abstenerse de negociar con los transportistas y con los operadores logísticos competidores tarifas u otras condiciones contractuales que se apliquen a la logística de sus pedidos en Amazon Italia, se adscriban o no al programa Fulfillment by Amazon.