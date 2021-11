A los 30 se hizo millonario gracias a las criptomonedas: estas son sus 3 claves para invertir mejor

Grant Sabatier cumplió el sueño de muchos: jubilarse siendo aún una persona joven y con cientos de miles de dólares de patrimonio

Grant Sabatier es un emprendedor, podcaster y el autor del libro "Libertad financiera" y pasó de estar en la quiebra a tener en su cuenta más de u$s1 millón, algo que le permitió jubilarse con tan solo 30 años.

Este millonario contó sus secretos y comparte las claves que le permitieron hacer mucho dinero gracias a las criptomonedas y no quedarse afuera del "boom".

Baja exposición

El primer consejo que da Sabatier es que es vital gestionar de forma correcta el riesgo, por lo que recomienda no colocar demasiado dinero en los criptoactivos.

"Aunque soy optimista sobre la tecnología blockchain y creo que es el futuro, es pronto para arriesgar demasiado al invertir en criptomonedas. Veo demasiados inversores que destinan todo, o la mayor parte, de su patrimonio", reveló el emprendedor.

"Recibo correos electrónicos todas las semanas de personas que han obtenido préstamos, segundas hipotecas o han aprovechado sus tenencias de criptomonedas para comprar más criptomonedas. Esto es peligroso y tonto. ¿Por qué arriesgar gran parte de la seguridad y la libertad de tu vida en una sola inversión?", amplió Sabatier.

Según el millonario, no es sensato invertir más del 5% del patrimonio neto en criptomonedas. La mayor parte del portafolio debería estar concentrado en "activos más predecibles históricamente, como acciones, bonos y bienes raíces", explicó.

Diversificación

El inversor aseguró que es importante diversificar correctamente entre criptomonedas convencionales y criptomonedas alternativas. Este balance permite obtener una excelente ecuación de riesgo-retorno.

"Los humanos son terribles para predecir el futuro. La mayoría de las criptomonedas que hay ahora en el mercado no valdrán nada en los próximos años. Al igual que más del 90% de los inversores individuales no son capaces de vencer al mercado de valores, es extremadamente difícil predecir cuáles serán las criptomonedas ganadoras a largo plazo. Por eso, es importante diversificar entre criptomonedas tradicionales y novedosas", explicó.

Criptomonedas confiables

Sabatier alerta sobre los peligros de invertir en criptomonedas memes o memecoins o seguir modas sin ningún sentido a la hora de decidir donde poner tu dinero. "Invertir no es apostar. Por eso, no soy un fan, ni recomiendo, invertir en criptomonedas basadas en memes", enfatizó.

"Shiba inu (SHIB) ha tenido una vertiginosa tendencia alcista durante el último mes, pero yo no pondría mi dinero ahí, porque no hay nada más que publicidad detrás. No existe razón para agregar tanto riesgo a mi cartera", explicó el emprendedor según una publicación de dolarhoy.com.