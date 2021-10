Estas son las razones por las que las celebridades se decantan cada vez más por los NFT

Los próximos años serán muy interesantes, ya que el mercado de NFT abre las puertas de los coleccionables digitales tanto a aficionados como a inversores

El mercado de tokens no fungibles (NFT, por sus siglas en inglés) está creciendo. Según un nuevo informe de la plataforma de análisis DappRadar, el volumen de trading de NFT superó los 10.000 millones de dólares durante el tercer trimestre de 2021, multiplicando por siete la cifra del trimestre anterior. Aunque una parte importante de esa acción proviene de éxitos arrolladores como NBA Top Shot, CryptoPunks y la plataforma de juegos Axie Infinity, los casos de uso de NFT están proliferando rápidamente a medida que los creadores reconocen su potencial.

En un pasado no muy lejano, las celebridades que querían beneficiarse de la floreciente escena de las criptomonedas tenían pocas opciones. En la mayoría de los casos, se limitaban a promocionar una oferta inicial de monedas (ICO) o a invertir su propio dinero en una startup que consideraran prometedora. Sin embargo, gracias a los NFT, ahora pueden aprovechar su atractivo como estrellas lanzando codiciados objetos de colección digitales que representan, bueno, casi cualquier cosa: obras de arte, álbumes, tarjetas comerciales o artículos especiales. A su vez, estos objetos coleccionables pueden negociarse en el mercado abierto entre fans e inversores.

La industria musical es un campo de pruebas perfecto para los NFT

Desde músicos y atletas hasta actores y supermodelos, las celebridades prominentes están ocupadas acuñando y subastando una vertiginosa gama de activos y productos básicos basados en blockchain que atraen a la multitud digital. A través de los NFT, los personajes públicos pueden conectar con sus fans en un ámbito digital y abrir una nueva fuente de ingresos, indicó Cointelegraph.

A principios de este año, el músico canadiense Grimes vendió casi 6 millones de dólares en NFT que incluían obras de arte y animaciones audiovisuales. Si bien algunos tokens eran únicos, otros artículos más baratos tenían miles de copias. Aunque este hecho parece contradecir el concepto de NFT —¿acaso no se supone que cada NFT debe ser único de forma demostrable?— los "duplicados" en cuestión recaudaron más de 5 millones de dólares.

Dropping NFTs tomorrow at 2pm EST. enter the void pic.twitter.com/l9fNFUCheX — Grimes ???? ᚷᚱᛁᛗᛖᛋ (@Grimezsz) February 28, 2021

Tal vez no sorprenda que los músicos aprovechen cada vez más los NFT para complementar sus ingresos: El cambio hacia el streaming en la última década ha impactado masivamente en el poder de ganancia de los artistas. La pandemia mundial de COVID-19 también supuso un duro golpe para la industria, ya que muchos músicos dependían de las actuaciones en vivo para obtener ingresos. Entre los artistas que se han unido a Grimes en los NFT están Snoop Dogg, Eminem, Jay-Z, Shakira, Lewis Capaldi, Steve Aoki, Shawn Mendes, Kings of Leon, Soulja Boy y Aphex Twin.

De todos los nombres mencionados, Kings of Leon fue quizás el que más impactó al tokenizar su nuevo álbum, When You See Yourself, y recaudó 2 millones de dólares en el proceso. Curiosamente, el lanzamiento incluyó media docena de subastas de Golden Ticket, que dan derecho a asientos en primera fila para un espectáculo de cada gira de Kings of Leon de por vida. Por su parte, los tokens del álbum, cuyo precio era de 50 dólares, incluían un vinilo de edición limitada.

Katy Perry en diciembre, que celebra su próxima residencia de "Play" en el hotel Resorts World Las Vegas. Katy es una de las artistas más vendidas del mundo, con sus seis álbumes superando los mil millones de streams en También se viene el lanzamiento del NFT deen diciembre, que celebra su próxima residencia de "Play" en el hotel Resorts World Las Vegas. Katy es una de las artistas más vendidas del mundo, con sus seis álbumes superando los mil millones de streams en Spotify . Curiosamente, los NFT incluirán tanto objetos coleccionables digitales como experiencias IRL, por lo que habrá algo para todos.

La creatividad está en el centro de estas empresas, y no dejan de surgir nuevos casos de uso de los NFT. Por ejemplo, el mercado Royal, impulsado por blockchain, permite a los usuarios comprar acciones de las canciones que les gustan y obtener derechos de autor a medida que esas mismas canciones alcanzan la popularidad. Los artistas, por su parte, conservan la mayor parte de los derechos de su obra y acceden a la financiación directa de sus mayores seguidores. Según Royal, se trata de un sistema "en el que artistas y fans pueden beneficiarse mutuamente sin depender de que los intermediarios se lleven la mayor parte de los beneficios". Una bonita idea, sin duda, y uno se pregunta qué opinan de ella los jefes de las discográficas.

De TopShot a Topps

Puede que la música sea el mayor impulsor de los NFT, pero las estrellas del deporte también están adoptando en masa los NFT.

Por supuesto, no podemos hablar de la intersección entre blockchain y deporte sin hacer referencia a NBA Top Shot, el juego de intercambio de cartas de baloncesto que ha convertido a su creador Dapper Labs en una empresa multimillonaria. Top Shot ofrece a los fanáticos de la NBA la oportunidad de comprar, vender e intercambiar vídeos de momentos emblemáticos con licencia oficial, como el mate a dos manos de Lebron contra los Houston Rockets el pasado mes de febrero (el precio más bajo es de 219.000 dólares). Para que no se crea que el comercio se concentra en un núcleo de fanáticos, Top Shot ha facilitado más de 13 millones de transacciones y ha incorporado a más de un millón de usuarios.

Topps MLB), el fútbol (F1 Delta Time). ONE Championship, la mayor promotora de artes marciales mixtas (MMA) de Asia, también anunció recientemente que lanzará un mercado en la blockchain Theta con NFT que ofrecen acceso exclusivo a beneficios del mundo real, como pases entre bastidores, asientos en primera fila y otras experiencias personalizadas para los fans. Los deportistas también están movilizando a sus bases de fans individualmente a través de lanzamientos especiales de NFT, con el campeón de peso pesado Tyson Fury vendiendo un token único en su tipo por poco menos de un millón de dólares. El comprador también recibió un cuadro físico de la obra, guantes de boxeo firmados y un vídeo personal del autoproclamado Gypsy King. No es necesario decir que esta fórmula se está reproduciendo en otros deportes, como el béisbol (), el fútbol ( Sorare Socios ) y el automovilismo (). ONE Championship, la mayor promotora de artes marciales mixtas (MMA) de Asia, también anunció recientemente que lanzará un mercado en la blockchaincon NFT que ofrecen acceso exclusivo a beneficios del mundo real, como pases entre bastidores, asientos en primera fila y otras experiencias personalizadas para los fans. Los deportistas también están movilizando a sus bases de fans individualmente a través de lanzamientos especiales de NFT, con el campeón de peso pesadovendiendo un token único en su tipo por poco menos de un millón de dólares. El comprador también recibió un cuadro físico de la obra, guantes de boxeo firmados y un vídeo personal del autoproclamado

Es natural preguntarse a dónde vamos a partir de aquí. ¿Explotará la burbuja de los NFT, dejando a los aficionados y a los inversores con un montón de objetos digitales de colección? ¿O veremos surgir casos de uso más creativos, en los que los NFT concederán a los aficionados todo tipo de ventajas ingeniosas?